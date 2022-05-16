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Наглая крыса и жадный кот

Наглая крыса и жадный кот

Автор:
16 мая 2022 14:18
Сообщество : Животные
Метки: Ватермарк   Юмор   видео   животные   кот   крыса   прикол   

Krasava

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27k
Vazari 5 часов назад
Как он ей смачно чапалахи отвешивает)))
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5k
Allmaster Полчаса назад
Все друг к другу давно привыкли.
А коте даже не думает о прибавке к рациону в виде мяса. Так баланду и жрет...
Еврокоты какие то...
У нас котяра в деревне чуть не ежедневно улов у порога выкладывает. Хвастается что ли...
Что прикольно, бошки отгрызает, чтоб не восстали что ли? ))
Остальное на помойку.. мыша порой еще съест а крысюков нет. Ему в день за труды миска молока положняк. Остальное самопрокорм.
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