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Krasava
Наглая крыса и жадный кот
Автор:
Krasava
16 мая 2022 14:18
Сообщество :
Животные
Метки:
Ватермарк
Юмор
видео
животные
кот
крыса
прикол
Krasava
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комментария
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27k
Vazari
5 часов назад
Как он ей смачно чапалахи отвешивает)))
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5k
Allmaster
Полчаса назад
Все друг к другу давно привыкли.
А коте даже не думает о прибавке к рациону в виде мяса. Так баланду и жрет...
Еврокоты какие то...
У нас котяра в деревне чуть не ежедневно улов у порога выкладывает. Хвастается что ли...
Что прикольно, бошки отгрызает, чтоб не восстали что ли? ))
Остальное на помойку.. мыша порой еще съест а крысюков нет. Ему в день за труды миска молока положняк. Остальное самопрокорм.
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А коте даже не думает о прибавке к рациону в виде мяса. Так баланду и жрет...
Еврокоты какие то...
У нас котяра в деревне чуть не ежедневно улов у порога выкладывает. Хвастается что ли...
Что прикольно, бошки отгрызает, чтоб не восстали что ли? ))
Остальное на помойку.. мыша порой еще съест а крысюков нет. Ему в день за труды миска молока положняк. Остальное самопрокорм.