Как поляк бобра повстречал

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Житель Польши поделился видео своей встречи с бобром. Парень, по все видимости, видел бобра вживую первый раз и не смог скрыть эмоции. С радостными криками он начал преследовать животное, вышедшее на вечернюю прогулку.
Едва ноги унёс! В видео присутствует ненормативная лексика
Источник:
АНТИФИШКИ
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