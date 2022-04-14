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Как поляк бобра повстречал

Как поляк бобра повстречал (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 07:58
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   бобёр   видео   встреча   животные   поляк   прикол   
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Житель Польши поделился видео своей встречи с бобром. Парень, по все видимости, видел бобра вживую первый раз и не смог скрыть эмоции. С радостными криками он начал преследовать животное, вышедшее на вечернюю прогулку.
Едва ноги унёс! В видео присутствует ненормативная лексика

Источник:

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Метки: Юмор   бобёр   видео   встреча   животные   поляк   прикол   
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7  комментариев
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5k
Mowgley Час назад
В Польше бобер, выйдя на прогулку, повстречал д.о.л.б.о.е.ба с телефоном.
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4k
просто Дмитрий 18 минут назад
БлоГГГер
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393
Great Serpent Полчаса назад
А мог встретить и не бобра...
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18k
anpetrof Полчаса назад
Повезло ему, что это был не тигр
...
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2k
Игорь Полчаса назад
Неверный заголовок. Надо "Как бобер пшека-дебила повстречал".
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
В общем, именно так я себе поляков и представлял.
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7k
Trenzel2003 40 минут назад
Это хорошо что бобёр не понимает по польски. А то мог бы и обидеться, развернуться и куснуть дебила!
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