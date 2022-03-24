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Мастер-ломастер

Мастер-ломастер (1 видео)

Автор:
24 марта 2022 13:39
Сообщество : Юмор
Метки: Ватермарк   видео   плитка   прикол   рабочий   фейл   

Мужчина запечатлел мастера за работой. Однако рабочий, кажется, что-то перепутал

Alex Chebrikov

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Метки: Ватермарк   видео   плитка   прикол   рабочий   фейл   
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6  комментариев
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84k
Taras Kozalupko Час назад
У нас в городе одна строй фирма делала муниципальный заказ - восстановление мемориала павшим в Великую Отечественную, в том числе замена облицовки площадки и ступенек на гранитную плитку.
Кстати очень дорогую.
Начали со ступеней, когда выложили выяснилось, что перепутали стороны.
Гладкой вниз, а молочно-матовой наверх.
Потом и справились и дальше площадки выложили полированной и гладкой стороной сверху.
В итоге заказчик попенял - не могли всю плитку такую купить, как на ступеньках. Больно скользкая на дожде
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15k
Booka1a 12 минут назад
когда-то давно у меня предки зазвали "рукастого" соседа вагонкой лоджию изнутри заделать. когда спохватились, он уже ровно половину задней стороной вагонки зафигачил... так что была у нас половина лоджии гладкой, половина ребристой)
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4k
Rubiroid_47 38 минут назад
Без шва не очень красиво получается.
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61k
Опиум для народа 42 минуты назад
Некоторые так кладут, чтобы не скользила. Болгаркой, судя по фоновому звуку, делают насечки, чтобы держалась получше.
По мне- так куда бОльший долбо"бизм - это когда кладут гладкую плитку при входе в магазины и вообще везде где будут зимой ходить люди.
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4k
Двестиграмм Час назад
Мастер сказал)) так скользить не будешь
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