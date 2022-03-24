Мужчина запечатлел мастера за работой. Однако рабочий, кажется, что-то перепутал
Мужчина запечатлел мастера за работой. Однако рабочий, кажется, что-то перепутал
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Кстати очень дорогую.
Начали со ступеней, когда выложили выяснилось, что перепутали стороны.
Гладкой вниз, а молочно-матовой наверх.
Потом и справились и дальше площадки выложили полированной и гладкой стороной сверху.
В итоге заказчик попенял - не могли всю плитку такую купить, как на ступеньках. Больно скользкая на дожде
По мне- так куда бОльший долбо"бизм - это когда кладут гладкую плитку при входе в магазины и вообще везде где будут зимой ходить люди.