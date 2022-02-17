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Озорной дельфин дразнит чайку

Озорной дельфин дразнит чайку (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 09:39
Сообщество : Животные
Метки: Канада   ванкувер   видео   дельфин   животные   прикол   чайка   
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В канадском Ванкувере женщина сняла забавный момент из жизни дельфина-спасателя и чайки. Дельфин подплыл к птице и своеобразным образом похвастался своим уловом.
Жительница Канады запечатлела, как самка дельфина по имени Хелен подбрасывает рыбу и дразнит чайку.

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Метки: Канада   ванкувер   видео   дельфин   животные   прикол   чайка   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, конечно! Подразнил он её?! Это он так чаек ловит на живца!
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