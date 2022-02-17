Озорной дельфин дразнит чайку

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В канадском Ванкувере женщина сняла забавный момент из жизни дельфина-спасателя и чайки. Дельфин подплыл к птице и своеобразным образом похвастался своим уловом.
Жительница Канады запечатлела, как самка дельфина по имени Хелен подбрасывает рыбу и дразнит чайку.
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