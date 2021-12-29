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Не вздумайте повторять

Не вздумайте повторять (1 видео)

Автор:
29 декабря 2021 18:00
Сообщество : Юмор
Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   

Очень плохой учитель.

Dvache

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Метки: ватермарк   видео   приколы   юмора   
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11  комментариев
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42k
dima423 2 часа назад
хороший бы учитель сказал, что вооруженному человеку лучше не противостоять)
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23k
Владимир 38 минут назад
Главное чтобы у противника не было ножа.
Потому что взаимно успеете друг в друге дырок наделать.
Но только у вас пульки закончатся а пырять будут еще много много много раз)
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1k
Андрей Ярыгин Час назад
беги рембо
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14k
Nikita Час назад
Напомнило ролик:
Парень посмотрел ролик с обезоруживанием противника. Потом на него направляют пистолет и парень решает повторить увиденное.... Вдруг вокруг очень много облаков, музыка и нимб над головой....
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13k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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6k
Tim_G Час назад
Не учитель такой, - жизнь такая...

Лучше старенький ТТ, чем кунг-фу и карате...
Достаточно конечно дурачков, которые будут держать ствол на вытянутых руках ближе к жертве, чем к себе, но в реальной ситуации может и такой роскоши не быть...
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484
bobobo Час назад
Лучше старенький ТТ,
Чем дэюдо и каратэ. (с)
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