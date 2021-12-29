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Dvache
Не вздумайте повторять
(1 видео)
Автор:
Dvache
29 декабря 2021 18:00
Сообщество :
Юмор
Метки:
ватермарк
видео
приколы
юмора
Очень плохой учитель.
Dvache
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комментариев
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42k
dima423
2 часа назад
хороший бы учитель сказал, что вооруженному человеку лучше не противостоять)
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23k
Владимир
38 минут назад
Главное чтобы у противника не было ножа.
Потому что взаимно успеете друг в друге дырок наделать.
Но только у вас пульки закончатся а пырять будут еще много много много раз)
-1
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1k
Андрей Ярыгин
Час назад
беги рембо
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Nikita
Час назад
Напомнило ролик:
Парень посмотрел ролик с обезоруживанием противника. Потом на него направляют пистолет и парень решает повторить увиденное.... Вдруг вокруг очень много облаков, музыка и нимб над головой....
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Вася
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6k
Tim_G
Час назад
Не учитель такой, - жизнь такая...
Лучше старенький ТТ, чем кунг-фу и карате...
Достаточно конечно дурачков, которые будут держать ствол на вытянутых руках ближе к жертве, чем к себе, но в реальной ситуации может и такой роскоши не быть...
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bobobo
Час назад
Лучше старенький ТТ,
Чем дэюдо и каратэ. (с)
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Потому что взаимно успеете друг в друге дырок наделать.
Но только у вас пульки закончатся а пырять будут еще много много много раз)
Парень посмотрел ролик с обезоруживанием противника. Потом на него направляют пистолет и парень решает повторить увиденное.... Вдруг вокруг очень много облаков, музыка и нимб над головой....
Лучше старенький ТТ, чем кунг-фу и карате...
Достаточно конечно дурачков, которые будут держать ствол на вытянутых руках ближе к жертве, чем к себе, но в реальной ситуации может и такой роскоши не быть...
Чем дэюдо и каратэ. (с)