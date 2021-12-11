Топор улучшенной конструкции

Конструкцию придумал Боб Конолия в 1975 году. Как гласит легенда, ему не нравилось рубить дрова обычным топором: лезвие застревало в древесине. Совет соседа — рубить под углом 45 градусов — помог, но Боб заметил, что под таким углом теряется часть энергии удара. Тогда Боб начал думать.



Плодом раздумий стал Chopper1 Axe (в переводе — «топор дровосека»). Боб получил на свою конструкцию патент и свозил прототип на Национальную выставку инструментов в Чикаго, где топор приняли с восторгом. Производство топоров росло, Конолия вышел на канадский рынок, его инструмент продавали крупнейшие ритейлеры.



Выступы позволяют рубить полено прямыми ударами и не оставлять лезвие внутри; лезвие и его подвижные элементы работают как клин.