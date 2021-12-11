Топор улучшенной конструкции

1547
1
1
Компания производит один-единственный продукт. Топор. Но не простой, а топор усовершенствованной конструкции.
Конструкцию придумал Боб Конолия в 1975 году. Как гласит легенда, ему не нравилось рубить дрова обычным топором: лезвие застревало в древесине. Совет соседа — рубить под углом 45 градусов — помог, но Боб заметил, что под таким углом теряется часть энергии удара. Тогда Боб начал думать.
Плодом раздумий стал Chopper1 Axe (в переводе — «топор дровосека»). Боб получил на свою конструкцию патент и свозил прототип на Национальную выставку инструментов в Чикаго, где топор приняли с восторгом. Производство топоров росло, Конолия вышел на канадский рынок, его инструмент продавали крупнейшие ритейлеры.
Выступы позволяют рубить полено прямыми ударами и не оставлять лезвие внутри; лезвие и его подвижные элементы работают как клин.
Плодом раздумий стал Chopper1 Axe (в переводе — «топор дровосека»). Боб получил на свою конструкцию патент и свозил прототип на Национальную выставку инструментов в Чикаго, где топор приняли с восторгом. Производство топоров росло, Конолия вышел на канадский рынок, его инструмент продавали крупнейшие ритейлеры.
Выступы позволяют рубить полено прямыми ударами и не оставлять лезвие внутри; лезвие и его подвижные элементы работают как клин.
В 1989 году Боб решил заняться другими проектами и приостановил производство топоров. Его завалили письмами — вопросами и просьбами возродить Chopper1 Axe.
Источник:
Ссылки по теме:
- Ушел в дрова. К обеду не ждите
- Неожиданная находка в спиленном дереве
- Самодельная машина для колки дров
- Эта самодельная машина для рубки дров просто великолепна
- Мама, давай! Семейное соревнование по колке дров в Якутии
41
Понравилось41
Новости партнёров