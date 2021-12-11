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Топор улучшенной конструкции

Топор улучшенной конструкции (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 07:42
Метки: Колун   дрова   топор   
1547
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Компания производит один-единственный продукт. Топор. Но не простой, а топор усовершенствованной конструкции.
Конструкцию придумал Боб Конолия в 1975 году. Как гласит легенда, ему не нравилось рубить дрова обычным топором: лезвие застревало в древесине. Совет соседа — рубить под углом 45 градусов — помог, но Боб заметил, что под таким углом теряется часть энергии удара. Тогда Боб начал думать.

Плодом раздумий стал Chopper1 Axe (в переводе — «топор дровосека»). Боб получил на свою конструкцию патент и свозил прототип на Национальную выставку инструментов в Чикаго, где топор приняли с восторгом. Производство топоров росло, Конолия вышел на канадский рынок, его инструмент продавали крупнейшие ритейлеры.

Выступы позволяют рубить полено прямыми ударами и не оставлять лезвие внутри; лезвие и его подвижные элементы работают как клин.
В 1989 году Боб решил заняться другими проектами и приостановил производство топоров. Его завалили письмами — вопросами и просьбами возродить Chopper1 Axe.

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Метки: Колун   дрова   топор   
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29k
Snork Snorkoff 5 часов назад
Это, как минимум не топор
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4k
Михаил Час назад
Колун это :) понимаете люди колун топор молоток кувалда это все разные инструменты для разных задач...
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161k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
*рубить дрова*))
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38k
Alex 3 часа назад
Колун это, а не топор. Сколько я им дров наколол в детстве...
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27k
Добрый 3 часа назад
Как житель Петербурга заявляю, что это не топор...
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6k
sumrаknn 4 часа назад
Рекламная жуета, рассчитанная на необразованную школоту. Колуну нужны 2 силы - она для проникновения лезвия, вторая - раздвигающая. перераспределение сил у этой жуеты можно выполнить у обычного колуна простым изменением угла у лезвия. И КПД у простого колуна больше - у этой жуйни часть энергии расходуется на смятие дерева на ненужные силыпоперечные линии раскола и тд. если взять бва одинаковых бревна, простым колуном рарубить будет легче
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21k
Влад 4 часа назад
Автор, это не топор, а колун. Разница принципиальная. Подобный инструмент всегда был в деревенских хозяйствах и выглядел так.
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2k
Владимир 5 часов назад
были они в продаже-финны выпускали...
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3k
Mnop 5 часов назад
У нас такие колуны в 80-м были уже точно, в деревне валяется такой, старый, 80го года выпуска, там клеймо есть. Скорее всего, и раньше были, ибо до нашей деревеньки прогресс доходил поздно)
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