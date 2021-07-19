Крипто-репрессии: в Малайзии каток раздавил 1069 ASIC-майнеров

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В малайзийском городе Мири полиция изъяла 1069 установок для добычи криптовалюты у местных жителей, обвиняемых в краже электроэнергии. Общая стоимость изъятого с февраля по апрель 2021 года оборудования составила 5,3 миллиона малайзийских ринггит (около 93 миллионов рублей). Публичная казнь ASIC-майнеров катком попала на видео.
Майнинг-фермы, на которых располагались устройства, были подключены к энергосети нелегально. Из-за кражи электроэнергии пострадала местная энергетическая компания Sarawak Energy Berhad. Она понесла убытки в размере 8,4 миллиона ринггит (около 147 миллионов рублей).
По обвинению в краже электроэнергии были арестованы шесть человек. Они были оштрафованы и приговорены к тюремному заключению на срок до восьми месяцев.
По обвинению в краже электроэнергии были арестованы шесть человек. Они были оштрафованы и приговорены к тюремному заключению на срок до восьми месяцев.
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Проще запретить её нах. чем отлавливать "фермеров".