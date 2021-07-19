Крипто-репрессии: в Малайзии каток раздавил 1069 ASIC-майнеров

Майнинг-фермы, на которых располагались устройства, были подключены к энергосети нелегально. Из-за кражи электроэнергии пострадала местная энергетическая компания Sarawak Energy Berhad. Она понесла убытки в размере 8,4 миллиона ринггит (около 147 миллионов рублей).



По обвинению в краже электроэнергии были арестованы шесть человек. Они были оштрафованы и приговорены к тюремному заключению на срок до восьми месяцев.