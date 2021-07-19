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Крипто-репрессии: в Малайзии каток раздавил 1069 ASIC-майнеров

Крипто-репрессии: в Малайзии каток раздавил 1069 ASIC-майнеров (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 09:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ASIC-майнер   ynews   в мире   видео   интересно   каток   майнинг   малайзия   
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В малайзийском городе Мири полиция изъяла 1069 установок для добычи криптовалюты у местных жителей, обвиняемых в краже электроэнергии. Общая стоимость изъятого с февраля по апрель 2021 года оборудования составила 5,3 миллиона малайзийских ринггит (около 93 миллионов рублей). Публичная казнь ASIC-майнеров катком попала на видео.

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Метки: ASIC-майнер   ynews   в мире   видео   интересно   каток   майнинг   малайзия   
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4  комментария
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roman-delisov Час назад
1069? 1024 -- было бы круче.
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8k
Sasa 12 минут назад
А могли бы пенсионерам раздать!
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47k
parallax 23 минуты назад
Хню какую-то придумали. Не валюта, а пожиратель энергетических ресурсов.
Проще запретить её нах. чем отлавливать "фермеров".
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11k
Bill 38 минут назад
держу пари, что 45 штук уцелели
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