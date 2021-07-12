НАТОвцы против Черноморцев - поход 2003

В начале апреля 2003 года Черноморский флот, впервые чёрт знает с каких времён снимался с бочек для броска аж в Индийский океан. В дальний поход уходили без особой помпы. Шли не в гости. Шли на работу. Первыми Босфор 10 апреля миновали танкер "Бубнов", буксир "Шахтёр" и БДК "Цезарь Куников" с усиленной ротой морпехов на борту. Ну и не обошлось без приключений. Перед самым мостом Ататюрка из-под восточного берега выскочил турецкий патрульный катер и по УКВ потребовал от нашего большого десантного корабля застопорить ход. Чтобы принять на борт осмотровую группу. - Совсем нюх потеряли! - не выдержал командир "Куникова" кап-два Синкин. И приказал следовать прежним курсом. Катер забежал вперёд. Продолжая назойливо требовать от БДК застопить ход, замер, загораживая собой путь к Дарданеллам. - Он нам ещё и борт подставляет, гад, - желчно обронил Синкин. И сыграл боевую тревогу. Миг - и экипаж разбежался по боевым постам. На палубе залегли морпехи с оружием. 57-мм АКашка весело подмигнула потомкам янычаров своими спаренными стволами. Новый приказ с катера лечь в дрейф прозвучал уже как-то неуверенно. БДК в ответ отсигналил "Не мешайте моим действиям". Расстояние между высоченным носом "Куникова" и низеньким планширем патрульника неуклонно сокращалось. Наконец, когда до неумолимо надвигающейся 4000-тонной туши русского десантника оставалось меньше полукабельтова, турки врубили полный ход и, не попрощавшись, унеслись к Босфору... Сутки спустя Мраморное море проходила "Москва" с СКРами "Сметливый" и "Пытливый". Крейсер и сторожевики досматривать уже никто не пытался. Зато, стоило отряду покинуть турецкие терводы, как на пересечку курса идущего головным крейсера бросился невесть как забредший в восточное Средиземноморье португальский фрегат "Васко да Гама". И засигналил, и засигналил! "Ваш сигнал не понят" - послали ему ответ Теперь задумались уже на фрегате. Однако, спустя пять минут повторили свой первоначальный запрос. На крейсере продублировали свой ответ: "Ваш сигнал принят, но не понят". Через минуту всё та же "Да Гама" - всё той же "Москве": "Что за груз у вас на борту?" - Ну, это уже хамство! - бушевал на крейсере замкомфлота Орлов. Да что они там о себе возомнили, колумбы херовы?! Да я их... Послать сигнал на фрегат: "Пошли на х...!" - Товарищ контр-адмирал, разрешите обратиться? - ожил переводчик, разом взопревший от мысли о возможных последствиях орловской эскапады. - Ну? - недовольно буркнул замкомфлота. Сам удивляясь своей решительности и красноречию, переводчик (всего-то - старлей!) в изумительно обтекаемых выражениях начал объяснять контр-адмиралу, что так дела не делаются. Что нахамить иностранцу любой дурак может. А вот аргументированно настоять на своей правоте может далеко не каждый. Что культурнее тут, за границей, надо. Культурней. - Культурней? - кхм. - контр-адмирал набычился как мальчишка, который после драки оправдывается "а чё он первый начал?" - Культурней, говоришь? Ну, раз культурней... Вот ты, старший лейтенант, раз такой умный, ответь: о чём говорят культурные люди, когда им лялякать не о чём, но обидеть друг-друга не хочется? - О погоде. - ляпнул первое пришедшее в голову переводчик. - Отлично. - едко ухмыльнулся замкомфлота. - Александр Владимирыч, запрос на фрегат: "Какая погода в Португалии?" - А если откажутся отвечать? - Тогда сразу - "На х...!" Португальцы от вопроса явно выпали в осадок не меньший, чем Орлов от их запроса про груз "Москвы". Минут тридцать "колумбы херовы" напряжённо консультировались по спутниковой связи с Лиссабоном. За это время отряд кораблей Черноморского флота успел оставить "Васко да Гаму" далеко за кормой. Наконец через пол часа португальцы вышли на связь с русским флагманом и сообщили: "Средняя температура по стране - плюс 16 по Цельсию." - Что ответить, товарищ контр-адмирал? - "Так держать!" Больше португальцы на связь не выходили... А Евгений Орлов по итогам похода в том же году был произведён в вице-адмиралы.

2021-07-12T18:33:57+03:00