Коррупция против науки

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Псковский математик, разработавший способ моментально вычислять коррупционеров по декларациям, останется в СИЗО до суда
В Пскове один из районных судов постановил оставить в силе меру пресечения в виде заключения под стражу для местного математика Дмитрия Теплова. 57-летний мужчина был задержан после того, как представил в сети программно-математический алгоритм, позволяющий автоматически и с высокой долей вероятности вычислять чиновников по их налоговым декларациям.
Учёный утверждал, что психология среднестатистического коррупционера легко поддаётся изучению. Все они не умеют остановиться и стремятся украсть ещё больше и больше с каждым годом, причём как минимум часть подобных денег приходится отражать в декларациях, “легализовывая” их через бизнес, чтобы они хотя бы отдалённо соответствовали реальной картине и не вызывали подозрений. Рано или поздно каждый из них попадается на “очевидно нетрудовых сверхдоходах”, которые несложно описать математическими алгоритмами.
Теплов опубликовал в сети методы таких вычислений и продемонстрировал их высокую работоспособность – автоматизированный анализ деклараций уже осужденных коррупционеров давал результаты порядка 92-99%, причём аналогичная вероятность оказаться коррупционером была найдена у множества действующих чиновников. Вскоре исследователя задержали по обвинению в клевете на представителей органов власти и экстремизме.
Согласно очередному решению суда, учёный будет находиться под арестом, как подозреваемый, представляющий собой высокую опасность. В июне должен состояться суд, на котором будут рассмотрены обвинения против математика в разжигании ненависти к социальной группе “государственные служащие”, а также о клевете в отношении лиц из регионального и федерального правительств.
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Учёный утверждал, что психология среднестатистического коррупционера легко поддаётся изучению. Все они не умеют остановиться и стремятся украсть ещё больше и больше с каждым годом, причём как минимум часть подобных денег приходится отражать в декларациях, “легализовывая” их через бизнес, чтобы они хотя бы отдалённо соответствовали реальной картине и не вызывали подозрений. Рано или поздно каждый из них попадается на “очевидно нетрудовых сверхдоходах”, которые несложно описать математическими алгоритмами.
Теплов опубликовал в сети методы таких вычислений и продемонстрировал их высокую работоспособность – автоматизированный анализ деклараций уже осужденных коррупционеров давал результаты порядка 92-99%, причём аналогичная вероятность оказаться коррупционером была найдена у множества действующих чиновников. Вскоре исследователя задержали по обвинению в клевете на представителей органов власти и экстремизме.
Согласно очередному решению суда, учёный будет находиться под арестом, как подозреваемый, представляющий собой высокую опасность. В июне должен состояться суд, на котором будут рассмотрены обвинения против математика в разжигании ненависти к социальной группе “государственные служащие”, а также о клевете в отношении лиц из регионального и федерального правительств.
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Но неужели никто не обратил внимания на Источник: panorama.pub?!
У них на сайте, окромя указания, что это сатирическое издание, даже дисклеймер есть:
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https://panorama.pub/disclaimer.pdfhttps://panorama.pub/disclaimer.pdf
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Пипец...пох на источник - поорать "ДОКОЛЕ?!" ваше всё...
Это всё, что нужно знать о системе (не только нашей, сие явление интернационально).
тупым говноедам достаточно одного абзаца чтоб срочно прилинковать картинку с путиным и высрать что то про "скрепы"
За гаденышем уже выехали.
каноэ раскачивает
крыску тошнит
А где экстремизм? в программе есть призывы к каким либо экстремистким действиям?