Коррупция против науки

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В Пскове один из районных судов постановил оставить в силе меру пресечения в виде заключения под стражу для местного математика Дмитрия Теплова. 57-летний мужчина был задержан после того, как представил в сети программно-математический алгоритм, позволяющий автоматически и с высокой долей вероятности вычислять чиновников по их налоговым декларациям.Учёный утверждал, что психология среднестатистического коррупционера легко поддаётся изучению. Все они не умеют остановиться и стремятся украсть ещё больше и больше с каждым годом, причём как минимум часть подобных денег приходится отражать в декларациях, “легализовывая” их через бизнес, чтобы они хотя бы отдалённо соответствовали реальной картине и не вызывали подозрений. Рано или поздно каждый из них попадается на “очевидно нетрудовых сверхдоходах”, которые несложно описать математическими алгоритмами.Теплов опубликовал в сети методы таких вычислений и продемонстрировал их высокую работоспособность – автоматизированный анализ деклараций уже осужденных коррупционеров давал результаты порядка 92-99%, причём аналогичная вероятность оказаться коррупционером была найдена у множества действующих чиновников. Вскоре исследователя задержали по обвинению в клевете на представителей органов власти и экстремизме.Согласно очередному решению суда, учёный будет находиться под арестом, как подозреваемый, представляющий собой высокую опасность. В июне должен состояться суд, на котором будут рассмотрены обвинения против математика в разжигании ненависти к социальной группе “государственные служащие”, а также о клевете в отношении лиц из регионального и федерального правительств.