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Коррупция против науки

Коррупция против науки (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 мая 2021 15:39
Метки: коррупция   наука   против   
964
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1
Псковский математик, разработавший способ моментально вычислять коррупционеров по декларациям, останется в СИЗО до суда

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Метки: коррупция   наука   против   
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26  комментариев
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13k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Я понимаю, что не все тут бухгалтеры/аудиторы/налоговики, и поэтому 99% не в курсе, как выглядит декларация, как соотносятся цифры в ее разделах и какую аналитику они могут дать.
Но неужели никто не обратил внимания на Источник: panorama.pub?!

У них на сайте, окромя указания, что это сатирическое издание, даже дисклеймер есть:
"Все без исключения приведённые на сайте panorama.pub материалы являются сатирой и выдумкой.
Любые совпадения текстов panorama.pub с реальными личностями и событиями не преследуют цели задеть чью-либо честь или достоинство или нанести урон деловой репутации, поскольку все материалы ресурса panorama.pub создаются как сатирические фельетоны."
https://panorama.pub/disclaimer.pdfhttps://panorama.pub/disclaimer.pdf
***
Пипец...пох на источник - поорать "ДОКОЛЕ?!" ваше всё...
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4k
fryazino 23 минуты назад
Новости от "Панорамы".
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5k
Wacker 47 минут назад
Зато у нас чистое небо!
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4k
Fishki_surfer Час назад
Это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
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16k
Александр Час назад
Автор тот еще троль, шум потрескивающих пердачин в коментах, греет душу.
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20
Лучший Друг Час назад
Да, вот так читаешь новости с панорамы, а они все реальнее и реальнее...
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6k
insaider 2 часа назад
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20k
ПаганецЪ 2 часа назад
(С) Учёный утверждал, что психология среднестатистического коррупционера легко поддаётся изучению...... учёный будет находиться под арестом, как подозреваемый, представляющий собой высокую опасность.(/С)
Это всё, что нужно знать о системе (не только нашей, сие явление интернационально).
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816
Сапоги Илона Маска 2 часа назад
На самом деле готовится нечто подобное, на основе нейросетей с элементами ИИ. У меня приятель из института госуправления в этой теме участвует. Там, конечно, не только декларация чиновника будет, а сложный анализ по родственникам, связи между ними, участие в бизнесах, движимость, не движимость, расходы и т.п. В том числе инфу со всех соцсетей, инфу с налоговых других стран. Вы даже представить себе не можете, как охотно налоговые разных стран делятся друг с другом инфой.
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10k
Михалыч 2 часа назад
Перепись идиотов, читающих только заголовок, но не дочитавших, что это новость от панарамы - открыта. Уже отметились избранные хохлоботы, остальные - в очередь!
Кстати, на фото не родственник Ромы Абрамовича?
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373
робт 3 часа назад
всегда поражаюсь дол*баё*бам в комментах к темам из панорамы

тупым говноедам достаточно одного абзаца чтоб срочно прилинковать картинку с путиным и высрать что то про "скрепы"
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6k
insaider 3 часа назад
Английские учёные близки к открытию гена коррупции и формы черепа коррупционера!
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17k
Ego sum qui sum 3 часа назад
это феерия
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41k
Andrey 3 часа назад
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
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4k
ron 3 часа назад
А всё потому, что этому алгоритму непонятно, куда занести...
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220
The Dude 3 часа назад
скрепы пошатнул
каноэ раскачивает
крыску тошнит
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392
vmsoroka 3 часа назад
Обвинение в кливете еще понимаю, а каким макаром сюда экстремизм ему приплели?
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410
Glassy vmsoroka 2 часа назад
Что есть - кливета? )))
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392
vmsoroka Glassy 2 часа назад
Голословное обвинение, без фактов, фактически клевета. Соответственно любой чиновник может, на данном этапе работы программы, сказать что его автор программы оклеветал.
А где экстремизм? в программе есть призывы к каким либо экстремистким действиям?
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13k
Serg2001 3 часа назад
Китайцев эта прога должна заинтересовать. Если его конечно в камере не грохнут. Посягнул на основы... )
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