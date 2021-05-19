Драма разыгралась в семье одного из жителей Омска. Многодетный отец после ссоры с супругой заказал генетическую экспертизу, которая дала совершенно отрицательный результат. Оказалось, что пятеро младших детей - не его.

В суд Евгений пришел, чтобы официально отказаться от отцовства над пятерыми детьми. Совсем недавно мужчина узнал, что многочисленные сыновья и дочери ему не родные.

0 После долгих сомнений моряк попросил провести генетическую экспертизу. Она и расставила все точки над i.



Мда, ситуация...



Детей жаль. Они то считали, что папа-это папа. И ведь он тоже считал, что это его родные дети. А теперь что-остался без детей?! Семейная драма...