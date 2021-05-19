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Драма разыгралась в семье одного из жителей Омска. Многодетный отец после ссоры с супругой заказал генетическую экспертизу, которая дала совершенно отрицательный результат. Оказалось, что пятеро младших детей - не его.
В суд Евгений пришел, чтобы официально отказаться от отцовства над пятерыми детьми. Совсем недавно мужчина узнал, что многочисленные сыновья и дочери ему не родные.
В суд Евгений пришел, чтобы официально отказаться от отцовства над пятерыми детьми. Совсем недавно мужчина узнал, что многочисленные сыновья и дочери ему не родные.
После долгих сомнений моряк попросил провести генетическую экспертизу. Она и расставила все точки над i.
Мда, ситуация...
Детей жаль. Они то считали, что папа-это папа. И ведь он тоже считал, что это его родные дети. А теперь что-остался без детей?! Семейная драма...
Мда, ситуация...
Детей жаль. Они то считали, что папа-это папа. И ведь он тоже считал, что это его родные дети. А теперь что-остался без детей?! Семейная драма...
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Тебя это йэбет, калоша оттопыренная? Какое это имеет отношение к делу? Очевидно, чью позицию она занимает.
https://www.ntv.ru/novosti/951376/https://www.ntv.ru/novosti/951376/
Уколы в жопу, беседа с двумя мужиками, которые поначалу меня приняли за источник заразы, и слегка успели надавать пи.з.дюлей, излечили меня от желания совать хер в каждую подставившуюся дырку.
Как там соседи сказали? "Вынуждена была много месяцев быть без мужа, а чешется."