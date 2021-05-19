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Моряк, ты слишком долго плавал

Моряк, ты слишком долго плавал (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 мая 2021 07:25
Метки: моряк   плавал   суд   
2284
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Драма разыгралась в семье одного из жителей Омска. Многодетный отец после ссоры с супругой заказал генетическую экспертизу, которая дала совершенно отрицательный результат. Оказалось, что пятеро младших детей - не его.
В суд Евгений пришел, чтобы официально отказаться от отцовства над пятерыми детьми. Совсем недавно мужчина узнал, что многочисленные сыновья и дочери ему не родные.

Источник:

Метки: моряк   плавал   суд   
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307
Татьяна 2 часа назад
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3k
Dmitrii Ivanov 42 секунды назад
Судья: "В связи с чем вы столько лет были отцом и вдруг решили оспорить отцовство причем ВСЕХ детей"
Тебя это йэбет, калоша оттопыренная? Какое это имеет отношение к делу? Очевидно, чью позицию она занимает.
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941
no_fate 6 минут назад
По хорошему нужно в судебном порядке заставить бабу возместить все расходы на чужих детей, которые понес мужик. Но к сожалению, наша судебная система работает только в одни ворота.
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3k
Виталий Лынов 10 минут назад
Мужика жаль, баба сука
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174
Шурман 17 минут назад
Шмара нормально пристроилась , мужик плавает все бабки в дом ( для справки я знаю что такое ходить в море ) , и тут такой набор , мужика жаль , своих детей так и не сделал и этих почти поднял . Какие здесь разделения на 2 лагеря ? мужика нужно жалеть !
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4k
AndreySmall 19 минут назад
Срочно на "Первый", в "Мужицкое-бабищенское"!
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1k
Anubis17 19 минут назад
"Новость", конечно, старая, но поучительная.
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978
Алексей Полчаса назад
Дети в таких ситуациях не виноваты, решение принятое мужиком не мой взгляд не верное. Жаль, что так.
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606
taxcop 48 минут назад
Бедный мужик(((. Но молодец, принял правильное решение, как бы это и не было бы тяжело
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32k
Alex 59 минут назад
Ссылка youtu.be
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32k
Alex Час назад
И смех и грех
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15k
Dr.CrAzY Час назад
Этой "новости" уже 7 (!!!) лет!

https://www.ntv.ru/novosti/951376/https://www.ntv.ru/novosti/951376/
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4k
tamin Час назад
Т.е. она, когда замуж выходила, не знала, что он моряк дальнего плавания. Бл...да она и в Африке бл...дь
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1k
Александр Час назад
Он освобожден от алиментов. А уплаченные ранее получаются тоже не по закону?
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5k
Sergey Час назад
допустим, если бы я сейчас узнал,что мой 7ми летний сын не родной...ну даже не знаю, от него я бы уже точно не отказался
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1k
Александр Час назад
"Такой папа моим детям не нужен"... А такая мама детям нужна?
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6k
vitenok Час назад
По молодости встречался с такой. Муж плавал на гражданских судах, я был глуп и молод, тем более меня убеждали, что я единственный, с кем она изменяет мужу, потому что любовь прошла и т.д. Заразила гонореей, оказалось, там ещё два соседа от неё заразились, а сама она подцепила это от какого то отсидевшего зека с хронической гонореей, которого подцепила в кабаке.
Уколы в жопу, беседа с двумя мужиками, которые поначалу меня приняли за источник заразы, и слегка успели надавать пи.з.дюлей, излечили меня от желания совать хер в каждую подставившуюся дырку.
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9k
Kucher Час назад
Мужика жаль и детей. А баба ещё та...
Как там соседи сказали? "Вынуждена была много месяцев быть без мужа, а чешется."
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2k
смт Час назад
Она его еще позорником обозвала, шкура самая настоящая. Про алименты там что-то ляпнула, иди взыскивай с родного(ых) отца(ов). А то шипко умная.
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19k
сёмик патрик Час назад
Теперь по федеральным каналам будет прыгать с такой то интригой. Станет знаменитостью, будет на этой волне зарабатывать баблишко. Куда катится этот мир...
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kan35 2 часа назад
пять... как так. Наверное подозревал, но терпел, вот так выдержка у человека.
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