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Тролль на государевой службе

Тролль на государевой службе (1 видео)

Автор:
11 апреля 2021 17:27
Метки: армейские истории   армейский юмор   грибоедов   история России   служба   

Жизнь этого человека была насыщенной, яркой и короткой. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

Александр Клишин

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Печально, конечно, но в школах не проходят биографию крутейшего мужика своего времени - Грибоедова. Наверное потому, что мужик был нереальным "троллем", аж 90 левела, что никак не отражалось на его интеллекте. К 12 годикам он знал целых 8 языков, причем 6 из них в совершенстве. Кадет на!

Хотя карьера вояки сначала не задалась, ведь всю войну 1812 года он проболел, лежа в элитном мажорном полку Казани, где неистово бухал с такими же раздолбаями. Потому на ордена с медальками не разжился. Соскочил правда вовремя, и люто оторвался на Кавказе, в Турции и Персии.

До своих подвигов, поторчал в нескольких дипломатических коллегиях, где ленился даже перекладывать бумаги. А после стартанул масонить, да с таким успехом, что ради потехи своего самолюбия состряпал собственную масонскую ложу.

В моменты, когда не принуждал гордых кавказцев к миру, с полной отдачей окучивал певичек, да танцовщиц балета. А когда его палили на этом деле, то с радостью стрелялся на дуэлях, причем даже в групповых (ничего такого, была такая у офицеров забава).

Хотя Грибоедов и был крутейшим офицером и дипломатом, его повязали по подозрению, что является латентным декабристом. На допросе, который замутили царские КГБшники, он на пальцах разрулил случившуюся ситуевину, обосновав свою невиновность. Красава!

Ведь незадолго до этого, он долбился в десны с Киевскими декабристами, не палясь, до кучи написывая злобные антицарские стишки. Короче, вынес мозг гэбэшникам до такой степени, что его обратно на службу вернули, мол найдем другого, кого за яички подвесить можно. А этого нафиг - дети дома у всех, да и здоровье психическое беречь надо. Уроки по отмазам Штирлиц явно у него брал.

Когда предлагали выбор посольства, куда его затырить, ляпнул, что в сраные штаты не поедет, мол инглиш и так знает, а вот в Персию пожалуйста. Пацан сказал - пацан сделал.

Подучив язык уехал персов тролить, где и написал свое лучшее сочинение - мирный договор с Персией. Лучший договор, когда-либо подписанный Россией, кстати! Если по футбольным меркам, то это как Германия Бразилию нажучила со счетом 7:1! И это не предел! По тому договору даже Великобритания лососнула, хотя и не очень глубоко. Англичашки, конечно, обиделись и затаили злобу на Сергеича.

Направляясь на важнейшую дипломатическую миссию запросто мог на прощанье кинуть пару палок какой-нибудь приме из Большого, а по пути заскочить в Тбилиси, поскольку у него там была дуэль отложена.

До кучи, на дуэли мог отхватить ранение, поваляться пару дней, а после, знатно буханув, стартануть к шаху, дела государевы разруливать. Вот такой вот был человек.

А попробуйте представь то же самое, но в современном мире. Например, Лавров, собираясь в Европу, вставляет пару палок какой-то приме из Мариинки, попутно чартером летит в Тбилиси, где стреляется с кем-то из своих корешей. Получив ранение он лежит под капельницей, что не мешает ему запивать шашлычок чачей. И в итоге бухущий груз направляется прямиком в Брюссель, с целью пошугать изнеженных еврогейцев. Укладывается в голове? То то и оно! А для Сергеича это было в порядке вещей.

Он мог, шатаясь по дворцам шаха, каким то образом вытащить колонну пленных русских солдат и вернуть их в пределы земли русской, а после, вернуться в дворцы и ходить по коридорам, делая вид, что смотрит на местные персики как на г .. вно.

Погиб он, как и подобает тролю максимального левела. Во время антирусских волнений, положил Сергеич глаз на баб зарубежных, да и спрятал половину гарема в посольстве. Правда силы переоценил, не фартануло ему. Забили до такой степени, что тело по ранению, оставшемуся после дуэли, опознали.

Хотя имя его и после смерти тролило, да с таким размахом! Шах тамошний, испугавшись кар ан .. льных, за смерть Сергеича отсыпал царю таких щедрых ништяков восточных, что царь не смог не простить, да принял дары. Среди них затесался и алмаз Шах из трона Великих Монголов.

Если подытожить, то в литературе Сергеич - что-то в районе 30% Пушкин, а в военно-политическом заменяет 3 ударные авианесущие группы.

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Метки: армейские истории   армейский юмор   грибоедов   история России   служба   
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Yus 42 минуты назад
Великих Монголов??? Автор поста конченый дебил, как и Клишин постящий всякую херь. Великие МОГОЛЫ!!!
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43k
zloykoyot 2 часа назад
У Лаврова возраст уже не тот, а что он делал в молодости - тайна великая есмь.
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46k
Albert GER zloykoyot Час назад
Судя по всему, его не балерины интересовали, а премьерши и принцессы и королевы. ))
Шо там те балетные марамойки для его мозгов?
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43k
zloykoyot Albert GER 58 минут назад
Ну не знаю, не знаю. Иногда и разнообразить можно. Сколько там лет у Волочковой шпагат не закрывается?
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46k
Albert GER zloykoyot Полчаса назад
Да, но общественные места не всех возбуждают))
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43k
zloykoyot Albert GER Полчаса назад
Это точно))
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