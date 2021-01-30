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Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции

Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции (1 видео)

Автор:
30 января 2021 15:08
Метки: Арвин   Чёрное море   катастрофа   

Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции

Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции

TirAn
скромный
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"Арвин", он же Волго-Балт 189, 1975 года постройки. Судно проекта 2-95A/R класса "река - море".
Длина 114 м, Ширина - 14 м, Дедвейт - 3 509 тонн.
Черное море, вблизи побережья Турции, 17 января 2021 года. Из 12 членов экипажа спасено 6
Поднято 4 трупа, среди них и капитан, остальные бвп. 2 русских, остальные украинцы.
Вечная память погибшим в море. Соболезнования родныи и близким.

Источник:

Метки: Арвин   Чёрное море   катастрофа   
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25  комментариев
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8k
ГородДомов 3 часа назад
жесть .
жалко что не все спаслись
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66
Кто-то Там 20 минут назад
Мариманам, погибшим, светлое царство. Но в данном случае дело случая и чья-то ошибка
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5k
Дельфин Красивый Полчаса назад
на этих гнилых корытах и по реке то опасно ходить
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3k
oneman Дельфин Красивый 6 минут назад
..в порту стоять опасно.
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333
Александр Задорожный 36 минут назад
Вечная память.
А люди судя по всему нормальные попались, помогали друг другу, в такой ситуации.
Нищета эта гребаная, везде и всюду она - судно это давно на металл распилить нужно было бы а не подвергать риску жизни людей.
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4k
TirAn Автор поста 40 минут назад
https://www.calend.ru/events/5692/https://www.calend.ru/events/5692/
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28k
LEPA Час назад
Да там и не шторм был,а так качка! Корыто гнилое насквозь! Сука,людей на убой посылают. Не подумайте,что я дилетант,кругосветку прошёл.
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2k
Outcast 2 часа назад
Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длинее был бы мой рассказ.
С. Маршак
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2k
mtonaka 2 часа назад
Несчастные парни! Как можно на таких древних корытах мореходить?
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30k
Alex 2 часа назад
Жесть.
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867
Шурман 2 часа назад
Капец аж слеза пошла . Сам часто в море бываю
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Эти Волго-Балты по возрасту были насквозь ржавые. Только совсем отчаянные на них ходили.
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9k
ss 2 часа назад
Да-а... Жесть! Мои соболезнования...
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
что такое "бвп"? Без вредных привычек?
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25k
Антон Свирепый Бамбр 2 часа назад
без вести пропавшие
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6k
Sterling Malory Archer Свирепый Бамбр Час назад
Где ты видел русских моряков без вредных привычек?
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
winergy2012 Sterling Malory Archer 49 минут назад
Там русских двое.Остальные хохлоскот.
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333
Александр Задорожный winergy2012 Полчаса назад
А ты просто скот.
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3k
au3 2 часа назад
Почему так много погибших? Вроде рядом другие корабли видны.
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25k
Антон au3 2 часа назад
Непонятно. На видео слышно, что капитан (вроде как он) никак не мог надеть гидрокостюм. Вполне вероятно, причина в этом. Да и на носу в момент перелома в трюме тоже мог кто-то находиться.
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30k
Alex au3 2 часа назад
Может в трюме народ был. Поэтому не успели
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19k
Слепой Пью au3 2 часа назад
Должны были ракетами сигнал подать, рядом было кому спасать. И плотики спустить вполне еще можно было... но это, конечно, за монитором легко. Или отменили тренировки экипажей по спасению?
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333
Александр Задорожный Слепой Пью 39 минут назад
Слышали что кто-то про компанию сказал, что компания мудаки? У кого-то судя по всему гидрокостюм порвался, у кого-то не налазил. Возможно и плотики были в таком же состоянии. Море холодное, там много времени не продержаться.
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25k
Антон 2 часа назад
Ппц, просто переломилось судно.
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7k
Barachek_Obachek 2 часа назад
даже авто 50 лет не выживает. А тут вода соль
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