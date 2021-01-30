Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции
Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции
Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции
Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции
"Арвин", он же Волго-Балт 189, 1975 года постройки. Судно проекта 2-95A/R класса "река - море".
Длина 114 м, Ширина - 14 м, Дедвейт - 3 509 тонн.
Черное море, вблизи побережья Турции, 17 января 2021 года. Из 12 членов экипажа спасено 6
Поднято 4 трупа, среди них и капитан, остальные бвп. 2 русских, остальные украинцы.
Вечная память погибшим в море. Соболезнования родныи и близким.
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На что жалуетесь?
жалко что не все спаслись
А люди судя по всему нормальные попались, помогали друг другу, в такой ситуации.
Нищета эта гребаная, везде и всюду она - судно это давно на металл распилить нужно было бы а не подвергать риску жизни людей.
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длинее был бы мой рассказ.
С. Маршак