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Дмитрий
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(1 фото + 1 видео)
Автор:
Дмитрий
03 января 2021 10:33
Сообщество :
Юмор
Метки:
Девушка
Лисина Екатерина
мужчина
рост
421
1
1
Екатерина Лисина - российская профессиональная баскетболистка, заслуженный мастер спорта.
0
Источник:
Источник:
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Метки:
Девушка
Лисина Екатерина
мужчина
рост
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Вепс
51 минуту назад
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Tatyana
15 минут назад
Ну хорошо, она на каблуках, отнимаем 10 см. Какой же у него рост, если её ноги начинаются там, где у него плечи?
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Alf
18 минут назад
Это конечно ладно, но я никогда не понимал и видимо не пойму, почему женщины ростом 180см + носят каблучища в 10 см, а то и больше. Вот у меня на работе зам.директора именно такая мадам - высокая дылда на длиннющих каблуках
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Pterodactyl
41 минуту назад
На самом деле это мужик просто мелкий. А у девушки рост где-то 2.05
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Mamin Sibiriak
Pterodactyl
8 минут назад
205,7 см
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Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?
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