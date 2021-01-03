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Вот это размер

Вот это размер (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 января 2021 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Лисина Екатерина   мужчина   рост   
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Екатерина Лисина - российская профессиональная баскетболистка, заслуженный мастер спорта.

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Метки: Девушка   Лисина Екатерина   мужчина   рост   
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36k
Вепс 51 минуту назад
Вот это размер
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4k
Tatyana 15 минут назад
Ну хорошо, она на каблуках, отнимаем 10 см. Какой же у него рост, если её ноги начинаются там, где у него плечи?
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150k
Alf 18 минут назад
Это конечно ладно, но я никогда не понимал и видимо не пойму, почему женщины ростом 180см + носят каблучища в 10 см, а то и больше. Вот у меня на работе зам.директора именно такая мадам - высокая дылда на длиннющих каблуках
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5k
Pterodactyl 41 минуту назад
На самом деле это мужик просто мелкий. А у девушки рост где-то 2.05
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30k
Mamin Sibiriak Pterodactyl 8 минут назад
205,7 см
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Дмитрий
Если вас ни разу не называли бандеровцем, русофобом, агентом госдепа, западным прихвостнем,либералом, задумайтесь, а порядочный ли вы человек?
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