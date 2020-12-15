FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9323 поста • 1150 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Щенок хаски издает забавные звуки, когда пытается выть

Щенок хаски издает забавные звуки, когда пытается выть (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2020 09:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   милота   хаски   щенок   юмор   
890
1
1
Очаровательный щенок хаски пытается выть и гавкать, как взрослый пес. Однако малыш еще не понял, как правильно это делать и во время своих многочисленных попыток издает смешные и странные звуки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   милота   хаски   щенок   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Alex 2 часа назад
Абырвалг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Hairy. 57 минут назад
Хаски самые разговорчивые пёсели))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
6opbka 2 часа назад
высоты боится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно Стебная история о пацанской дружбе, которую не стоит воспринимать слишком серьезно Когда телки от тебя без ума Когда телки от тебя без ума Поддержал хозяина во время тренировки Поддержал хозяина во время тренировки Собака пытается съесть проезжающие мимо машины Собака пытается съесть проезжающие мимо машины Австралийская сорока играет вместе с собакой Австралийская сорока играет вместе с собакой Телята вылизали кота Телята вылизали кота
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

934132



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
2
0
В Поварово мужчина спас собаку, провалившуюся под лед
37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде
3
61
37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запрещенный прием: почему сальто в фигурном катании спортсмены выполняют на свой страх и риск?
3
13
Запрещенный прием: почему сальто в фигурном катании спортсмены выполняют на свой страх...
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
0
5
Volkswagen Beetle за 40 миллионов рублей, оснащенный газотурбинным двигателем
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной Subaru WRX STI (видео)
Новое дрифт шоу, но не с Кеном Блоком, а с Трэвисом Пастраной на модифицированной...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#фото#животные#прикольные#смешные#картинки#разное#забавно#милота#новый год
#интересно#история#сша#россия#на различный вкус#подборка#авто авария#искусство#настроение#полиция
#прикол#факты#интересное#люди#авария#позитив#дтп#комментарии#новости#рождество

На что жалуетесь?

Вернуться