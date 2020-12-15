Щенок хаски издает забавные звуки, когда пытается выть

Очаровательный щенок хаски пытается выть и гавкать, как взрослый пес. Однако малыш еще не понял, как правильно это делать и во время своих многочисленных попыток издает смешные и странные звуки.
Очень разговорчивый щенок.
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