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Видео
Pterodactyl
Ремонт в бывшем доме председателя горсовета
(1 видео)
Автор:
Pterodactyl
30 ноября 2020 19:32
Метки:
СССР
деньги
председатель
Не обычно на мой взгляд для СССР
Pterodactyl
некропатриот
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25
комментариев
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4k
Fishki_surfer
Час назад
Там встречаются пачки выпуска 1991г, у купюр характерная узкая белая полоса, которой не было на купюрах 1961г.
Скорее всего, деньги "прикопали" после того, как они вышли из обращения после развала Союза.
Кто-то уже находил и показывал подобные залежи в лесу и т.д.
Коррупция при СССР была, но даже для мэра Сочи (вспоминаем Сочинско-краснодарское дело) денег тут многовато.
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Fishki_surfer
Час назад
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9k
Bill
36 минут назад
На первой половине клипа - в основном 50-рублевки 1991 года выпуска. А в декабре СССР уже распался. Так что никакого отношения к "председателю горсовета СССР" это не имеет.
Скорее всего купюры вышли из обращения, а банк пожалел денег на нормальную утилизацию.
ПС. Не люблю такие клипы без какого либо описания.
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Вадим
Bill
24 минуты назад
Извини не вижу взаимосвязи. Банкноты еще год были в обращении. А "председатель горсовета" должность на уровне мера
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Alexander
Вадим
15 минут назад
Ну и там далеко не "в основном". Червонцев и фиолетовых 25-к тоже много.
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Вадим
Alexander
5 минут назад
Братан это выше)
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2k
Свирепый Бамбр
Час назад
Я не понял, что должен понять гаго? Кто-нить понял? )))
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−12
Alexander
Час назад
блин, а это квартира не дяди Захарченко случайно, тоже затаривался НО НЕ ШМОГ потратить))))
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56k
Опиум для народа
2 часа назад
Не может,ага.Такие председатели горсоветов и оборачивались быстренько "успешными бизнесменами".
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925
Степан Алкоголик
2 часа назад
По идеи по пломбам можно узнать какой сберкассе деньги принадлежали и посмотреть в архивах, если таковы остались
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14k
Weddaan
2 часа назад
Да это и сейчас можно на аукционе продать и неплохо подработать. Например, 25 рублей стоит до 10 000 руб в зависимости от состояния и серии. В среднем 150 руб за штуку
2
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я
2 часа назад
К кому он обращается?
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3k
dampfer
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я
39 минут назад
Гаго - краткая форма армянского имени Гагик.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я
dampfer
19 минут назад
Спасибо, теперь знаю как Гагик сокращать
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4k
Серега
2 часа назад
Да ну, не может быть - тут же раньше на фишках же писали, что в СССР все жили одинаково, никто не воровал, никто не взятничевствовал. Не было такого расслоения общества по достаткам, все жили одинаково.
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Александр
2 часа назад
Я могу ошибаться, но их можно обменять.
-6
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15k
Lynx
Александр
2 часа назад
Можно.
В дополнение - если до конца следовать документам, то рубль до сих пор приравнен к золоту.
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Опиум для народа
Lynx
2 часа назад
Тому,которое золотари из ям достают?)))
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976
☣️Месть печенегов☣️
Lynx
Час назад
рубль до сих пор приравнен к золоту
Это инвалютный рубль, обеспеченный золотом, в просто народ е Чеки внешпосылторга. К деревянному отношения не имеет кроме названия.
С учётом деноминации 1000 советских рублей может стоить 1 рубль РФ. Но вряд ли их поменяют
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Dihydrogen Monoxide
Александр
Час назад
Можно. Рублей по 5-10 за кг макулатуры дают.
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Александр
Dihydrogen Monoxide
57 минут назад
Я же пишу, что могу ошибаться.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга.
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15k
Lynx
2 часа назад
Раша правопреемник только ради пяткой в грудь и достижений бывшей цивилизации, в остальных случаях - шли все нах со своими дензнаками, ничо не знаем.
-18
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Вадим
2 часа назад
Вспомни "золотой теленок". Хотя кадры и вправду интересные, спасибо.
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Элек Мек
2 часа назад
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Элек Мек
2 часа назад
Забей в поисковик-Хлопковое дело.
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Скорее всего, деньги "прикопали" после того, как они вышли из обращения после развала Союза.
Кто-то уже находил и показывал подобные залежи в лесу и т.д.
Коррупция при СССР была, но даже для мэра Сочи (вспоминаем Сочинско-краснодарское дело) денег тут многовато.
Скорее всего купюры вышли из обращения, а банк пожалел денег на нормальную утилизацию.
ПС. Не люблю такие клипы без какого либо описания.
В дополнение - если до конца следовать документам, то рубль до сих пор приравнен к золоту.
Это инвалютный рубль, обеспеченный золотом, в просто народ е Чеки внешпосылторга. К деревянному отношения не имеет кроме названия.
С учётом деноминации 1000 советских рублей может стоить 1 рубль РФ. Но вряд ли их поменяют