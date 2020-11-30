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Ремонт в бывшем доме председателя горсовета

Ремонт в бывшем доме председателя горсовета (1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 19:32
Метки: СССР   деньги   председатель   

Не обычно на мой взгляд для СССР

Pterodactyl
некропатриот
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4k
Fishki_surfer Час назад
Там встречаются пачки выпуска 1991г, у купюр характерная узкая белая полоса, которой не было на купюрах 1961г.
Скорее всего, деньги "прикопали" после того, как они вышли из обращения после развала Союза.
Кто-то уже находил и показывал подобные залежи в лесу и т.д.

Коррупция при СССР была, но даже для мэра Сочи (вспоминаем Сочинско-краснодарское дело) денег тут многовато.
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4k
Fishki_surfer Час назад
Ремонт в бывшем доме председателя горсовета
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9k
Bill 36 минут назад
На первой половине клипа - в основном 50-рублевки 1991 года выпуска. А в декабре СССР уже распался. Так что никакого отношения к "председателю горсовета СССР" это не имеет.
Скорее всего купюры вышли из обращения, а банк пожалел денег на нормальную утилизацию.
ПС. Не люблю такие клипы без какого либо описания.
На первой половине клипа - в основном 50-рублевки 1991 года выпуска. А в декабре СССР уже распался. Так что никакого отношения к "председателю горсовета СССР" это не имеет. Скорее всего купюры вышли из обращения, а банк пожалел денег на нормальную утилизацию. ПС. Не люблю такие клипы без какого либо описания.
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4k
Вадим Bill 24 минуты назад
Извини не вижу взаимосвязи. Банкноты еще год были в обращении. А "председатель горсовета" должность на уровне мера
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7k
Alexander Вадим 15 минут назад
Ну и там далеко не "в основном". Червонцев и фиолетовых 25-к тоже много.
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4k
Вадим Alexander 5 минут назад
Братан это выше)
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Я не понял, что должен понять гаго? Кто-нить понял? )))
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−12
Alexander Час назад
блин, а это квартира не дяди Захарченко случайно, тоже затаривался НО НЕ ШМОГ потратить))))
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Не может,ага.Такие председатели горсоветов и оборачивались быстренько "успешными бизнесменами".
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925
Степан Алкоголик 2 часа назад
По идеи по пломбам можно узнать какой сберкассе деньги принадлежали и посмотреть в архивах, если таковы остались
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14k
Weddaan 2 часа назад
Да это и сейчас можно на аукционе продать и неплохо подработать. Например, 25 рублей стоит до 10 000 руб в зависимости от состояния и серии. В среднем 150 руб за штуку
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 2 часа назад
К кому он обращается?
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3k
dampfer Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я 39 минут назад
Гаго - краткая форма армянского имени Гагик.
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19k
Цэ Лый Чемо Дан Ниху Я dampfer 19 минут назад
Спасибо, теперь знаю как Гагик сокращать
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4k
Серега 2 часа назад
Да ну, не может быть - тут же раньше на фишках же писали, что в СССР все жили одинаково, никто не воровал, никто не взятничевствовал. Не было такого расслоения общества по достаткам, все жили одинаково.
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7k
Александр 2 часа назад
Я могу ошибаться, но их можно обменять.
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15k
Lynx Александр 2 часа назад
Можно.
В дополнение - если до конца следовать документам, то рубль до сих пор приравнен к золоту.
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56k
Опиум для народа Lynx 2 часа назад
Тому,которое золотари из ям достают?)))
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976
☣️Месть печенегов☣️ Lynx Час назад
рубль до сих пор приравнен к золоту

Это инвалютный рубль, обеспеченный золотом, в просто народ е Чеки внешпосылторга. К деревянному отношения не имеет кроме названия.

С учётом деноминации 1000 советских рублей может стоить 1 рубль РФ. Но вряд ли их поменяют
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9k
Dihydrogen Monoxide Александр Час назад
Можно. Рублей по 5-10 за кг макулатуры дают.
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7k
Александр Dihydrogen Monoxide 57 минут назад
Я же пишу, что могу ошибаться.
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15k
Lynx 2 часа назад
Раша правопреемник только ради пяткой в грудь и достижений бывшей цивилизации, в остальных случаях - шли все нах со своими дензнаками, ничо не знаем.
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4k
Вадим 2 часа назад
Вспомни "золотой теленок". Хотя кадры и вправду интересные, спасибо.
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Ремонт в бывшем доме председателя горсовета
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33k
Элек Мек 2 часа назад
Забей в поисковик-Хлопковое дело.
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