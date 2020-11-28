"Война" с очень наглой девушкой в самолете

Пожалуй, многие из тех, кому доводилось летать в самолетах, встречались вот с такими милыми дамами, которые любят распушить свои волосы. Главный антагонист этого ролика закрыла своими волосами экран и мешала девушке позади нее. Судя по всему мешала она ей довольно долго, потому что соседка решила ей жестоко отомстить.

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