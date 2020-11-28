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"Война" с очень наглой девушкой в самолете

"Война" с очень наглой девушкой в самолете (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 ноября 2020 12:05
Метки: война   девушка   конфликт   самолет   
1398
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Пожалуй, многие из тех, кому доводилось летать в самолетах, встречались вот с такими милыми дамами, которые любят распушить свои волосы. Главный антагонист этого ролика закрыла своими волосами экран и мешала девушке позади нее. Судя по всему мешала она ей довольно долго, потому что соседка решила ей жестоко отомстить.

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Метки: война   девушка   конфликт   самолет   
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18  комментариев
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30k
Опаньки Час назад
чем все в итоге закончилось-то ?
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8k
БарНалей Опаньки Час назад
Долетели
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10k
Сибирячка 21 минуту назад
Ехала как то в автобусе на расстояние 156 км, шофер подбирал всех голосующих . Подобрал пьяненькую пару. Муж спокойно улегся мне под ноги. Так , что мне их можно было или держать под его тушей или поставит на него. Когда я попросила его сменить место лежки, то получила столько матов от него и его жена, что просто вынуждена была встать и проехать остальные 80 км стоя. Зато его жена спокойно села на мое место и навалившись на моего соседа проспала этот путь.
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44k
Albert GER Сибирячка Минуту назад
А шо на него не поставила?
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4k
Александр Полчаса назад
"Война" с очень наглой девушкой в самолетеПосмотреть
"Война" с очень наглой девушкой в самолете
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10k
Максим Полчаса назад
фейк старый. чо народ такой наивный? верят

всему
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6
killbill2815 Полчаса назад
Постановка с париком.
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3k
rutt 37 минут назад
Стакан на голову вылить пусть обтекает, конфеты на нее ещё тратить.
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16k
Мойша 56 минут назад
Я бы подобной мадаме просто бы завязал на узел к креслу. Ну и пусть по прилету высаживается... с креслом.
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7k
Cornho 56 минут назад
"Война" с очень наглой девушкой в самолетеПосмотреть
"Война" с очень наглой девушкой в самолете
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12k
Patmaz Cornho Полчаса назад
Жаль, что в самолет с режущим не пускают
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7k
Cornho 58 минут назад
Не понял, а зачем так волосы закидывать? В чем смысл?
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22k
Dobry vojak Svejk Cornho 40 минут назад
"Мне так хочется". Смысла нет. Быдло.
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7k
Cornho Dobry vojak Svejk 13 минут назад
Но неужели ей самой так удобно?
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16k
Олег Час назад
Ой, не верю я, что баба не почувствовала, что с ее волосами такое творят...
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10k
Максим Олег Полчаса назад
потому что это парик, цирк для лайков
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12k
куджо Час назад
Чёт постановка какая то, так не бывает
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14k
Ego sum qui sum Час назад
жаль что кресла прикручены, а то можно было взять соседнее кресло и по башке, как рестлеры
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