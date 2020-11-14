FISHKINET
Новое
Новое
Как в СССР водитель грузовика зарабатывал больше инженера. Советский роадмуви
Автор:
Kinoakula
Афродизиак WD 40, или не документированный 1002 способ применения
Автор:
oushen_frenk
15 улётных кадров, которые бросают вызов законам физики
Автор:
DarSie
Прикольные и смешные картинки
Автор:
Димон
В Китае нет 2-й волны коронавируса. Как так получилось?
Автор:
Ядрена wash
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Лесная куница
Сообщество:
Животные
Разница восприятия
Сообщество:
Кино
Его Наглейшество
Сообщество:
Животные
Знаменитости, для которых смерть – это не повод перестать зарабатывать
Сообщество:
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Кошка-скейтер стала звездой инстаграма
Сообщество:
Животные
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Не все умеют признавать поражение
Автор:
mindflixx
Невезучий мужчина познакомился с незапертой дверью проезжавшего мимо грузовика
Автор:
Mr.Adamson
Писать стоя оказалось не так уж и просто
Автор:
Picard
Исправление некачественно выполненной работы
Автор:
mindflixx
Пьяный пациент решил выбить себе МРТ и в гневе разбил окошко
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сова научилась говорить на языке врага
Автор:
Alex Chebrikov
Продавец оказал радушный прием вору
Автор:
Picard
Симулятор резьбы по дереву бензопилой в виртуальной реальности
Автор:
mindflixx
Рыбака посетила большая удача
Автор:
Alex Chebrikov
Шутник перевоплотился в Уткоробота и прокатился по улицам города
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ночной дожор: мужчина кормит банду енотов сосисками и печеньем
Автор:
Picard
Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру
Автор:
3dmonkey
«Доброе утро по-сибирски»: парень встретил рысь на своем подоконнике
Автор:
Alonso
Первая прогулка львят с мамой
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
Дети - Чудеса Генетики
Автор:
e_n_a311287
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
Автор:
Picard
Миниатюрный меч из ржавого гвоздя
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Неудачный и последний день бразильского грабителя
Автор:
Alonso
Лимонный вор против электрического забора
Автор:
mindflixx
Первое свидание с птицей высокого полета
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана
Автор:
mindflixx
Водитель автобуса отправил в нокдаун разбившего окно мужчину
Автор:
Alonso
Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
«Жена Черчилля — та еще выпивоха!» Как «Динамо» в 1945-м покорило Британию
Автор:
zaCCCPanec
Броня ИС против немецкой 88-мм пушки. История идеального успеха
Автор:
zaCCCPanec
Прогулка по Ленинграду 1977 года
Автор:
Юганск
«Готов cocать до старых лет» и другие странные советские плакаты
Автор:
Kotyara
Замечательные фотографии советских актрис от фотографа Валерия Плотникова
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Королевой красоты Новой Зеландии стал трансгендер
Автор:
Болонка королевы
Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов
Автор:
Болонка королевы
Появилось видео задержания срочника, застрелившего сослуживцев в Воронеже
Автор:
Dionysus
Солдат-срочник в Воронеже расправился с сослуживцами и сбежал из части
Автор:
Result
Телеведущий НТВ разбился в авиакатастрофе под Москвой: видео
Автор:
Belka_16
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Почему у американцев красные «поворотники»?
Автор:
Иван Кемеров
Глухой и слепой: в Курске водитель не уступил «скорой» и получил штраф
Автор:
Vossen
Посмотрите на красивые фотографии знакомых и неизвестных автобусов «Икарус» разных лет
Автор:
Димон
Подборка автомобильных приколов
Автор:
Johnny
Кастомизированный грузовичок с японским сердцем от тюменских мастеров
Автор:
zaMKADpride
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов
Автор:
Лан не урчи
Эффектная наклейка на автомобиль
Автор:
mindflixx
Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
Автор:
Forestdude
Эффектная авария во время полицейской погони
Автор:
Forestdude
Кокетливый неадекват скакал по автомобилям на улицах Саратова
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Раздолбать за 60 секунд: пенсионер за минуту устроил 6 аварий
Автор:
Dionysus
Аварийная посадка Ан-124 "Руслан" в Новосибирске
Автор:
Андрей Бертон
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. В Пензе молодой лихач устроил смертельное ДТП
Автор:
Johnny
«Европротокол хочешь?», — неадекватный водитель такси устроил шоу после ДТП
Автор:
Vossen
Авария дня. Смертельное ДТП в Волжском
Автор:
Johnny
ДТП в Хабаровске: женщину сбил КамАЗ
Автор:
Johnny
Несчастный случай на автомойке в Казахстане: пьяный сотрудник лишил свою коллегу ног
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. В Волгограде опрокинулась машина скорой помощи с пациенткой
Автор:
Johnny
Авария дня. ДТП на Октябрьской набережной в Петербурге
Автор:
Johnny
Авария дня. Под Новороссийском водитель "Мерседеса" уснул за рулем
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Синяя алькантара, музыка и подголовники на потолке – воплощение тюнинга 80-х
Автор:
Кот шашлык
Эти два "Корветта" C5 были переделаны, чтобы выглядеть как C1 1953 года
Автор:
RedBull
Mercedes-Benz 600 SGS Royale — уникальный лимузин, который не только удлинили, но и расширили
Автор:
Олег
Brabus Rocket 900 — самый агрессивный Mercedes-AMG GT63S от компании Brabus
Автор:
RedBull
Автотюнинг. Как изменить машину до неузнаваемости
Автор:
Phuketian
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Кино из павильона. Волшебник страны Оз
Автор:
Kinoakula
Опять «Зомбиленд», но только теперь с гигантскими мутантами
Автор:
Kinoakula
Браширование двери, обжиг. Дверь в стиле лофт
Автор:
PRODIY
Шведская краска своими руками
Автор:
PRODIY
Садовые качели из дерева
Автор:
PRODIY
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Солянка для майдана
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн и отключить рекламу
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
5
ещё пост
Его Наглейшество
добавить
пост
Сообщество
Животные
9127 постов • 1134 подписчика
подписаться
Новое
>
Видео
>
Сообщество Животные
Positive
Его Наглейшество
(1 видео)
Автор:
Positive
14 ноября 2020 17:09
Сообщество :
Животные
Метки:
домашние питомцы
милые животные
наглый кот
Как безнаказанно сделать кусь )
Positive
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
11062
Другие посты автора
Похожее видео
547
1
Предыдущее
Следующее
Авторский пост
подписаться на сообщество "Животные"
Метки:
домашние питомцы
милые животные
наглый кот
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
42
4
38
Понравилось
38
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
5
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
сёмик патрик
2 часа назад
Посмотреть
14
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать
1 ответ
3k
Wolf
Час назад
Как скалился этот черноголовый, за котю было страшновато. Не цапнул, видимо, только по причине присутствия "оператора".
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
Директор свежего воздуха
2 часа назад
Ссылка
www.youtube.com
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
18
Ann
2 часа назад
Господи кааак же он хотел его лапой по морде... ну хоть кусь небольшой исподтишка удался!
6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
"А кто не бухает?": пьяная пассажирка оскорбилась отказом таксиста везти ее с пивом
Чьими голосами говорили актеры советского кино
Дрон запечатлел, как собака-пастух загоняет стадо овец
Loading...
В России изменили требования к содержимому автомобильной аптечки
Возможности Парижской пушки
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Омич нашёл способ питаться бесплатной пиццей и сесть в тюрьму
Единственный ГАЗ-14 «Чайка» в вишнёвом цвете для Леонида Ильича
Вещи, которые способны упростить и скрасить нашу жизнь
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото)
Забавный сувенир на злобу дня
УАЗ скрестили с «Волгой»: получился очень странный внедорожник
Тигрята впервые наслаждаются солнечными ваннами на природе
"Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
16 интересных фотографий из серии "что будет, если..."
20 покупок на распродаже, перед которыми люди не могли устоять
Брошенная из окна канистра с водой едва не ранила женщину с ребенком
Вместительные штаны магазинной воровки
Праздник Азербайджана: как нация отметила победу
15 личностей, которые неожиданно столкнулись с превратностями судьбы
Дочь и внук Назарбаева тайно владели домом Шерлока Холмса в Лондоне
Оксфордский словарь избавляется от сексистских слов
Карманник застрял головой в дверях автобуса, когда попытался сбежать
РПЦ нашла интересным запрет на межконфессиональные браки
Памятки: фразеологизмы в английском языке
Губернатор Подмосковья побывал в «красной зоне» временного госпиталя
Муфтий Чечни и российский юрист высказались о запрете мусульманам на межконфессиональные браки
Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых
"Он ей в дедушки годится!": молодухи, которые вышли замуж по расчету
В Монголии обнаружили руины 2000-летнего зернохранилища
Эти два "Корветта" C5 были переделаны, чтобы выглядеть как C1 1953 года
✖
Популярное видео
517
517
2
146
Неудачный и последний день бразильского грабителя
88
88
0
24
Невезучий мужчина познакомился с незапертой дверью проезжавшего мимо грузовика
36
36
0
51
Отличная подборка «Что говорили про коронавирус на российских каналах зимой 2020 год
43
43
0
20
Пьяный пациент решил выбить себе МРТ и в гневе разбил окошко
105
105
1
12
Забавный сувенир на злобу дня
97
97
1
80
Мужчина чуть не погиб, спрыгнув в сочинский водопад с 10-метровой высоты
52
52
1
10
Дрон запечатлел, как собака-пастух загоняет стадо овец
58
58
1
8
Исправление некачественно выполненной работы
143
143
0
33
Гольфист выполнил впечатляющий удар с отскоком мяча от воды
74
74
0
6
Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру
Популярное в сообществах
260
260
1
307
19 раз, когда производители тайком обманули покупателей
516
516
9
95
Подборка адского черного юмора, собранная при участии священника
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
255
364
296
248
225
88
Июн
Июл
Авг
Сент
Окт
Ноя
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
-12
-12
0
14
Мудрые высказывания знаменитостей о тридцатилетних
13
13
0
25
Самосрабатывание и другие интересные факты об оружии, придуманные кинематографистами...
Где снимали фильмы, которые многие из нас знают наизусть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За месяц
Весь топ
Юмор
2449
586
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1639
247
Жить в России
678
165
Жизнь
197
142
Кино
1011
111
Автомир
669
107
Политика
746
84
Юмор
2449
13336
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1637
9630
Животные
1134
5316
Жить в России
678
4467
Кино
1011
4070
Автомир
669
3892
ФотоМир
632
3779
Юмор
2449
453
Животные
1133
144
Жить в России
676
64
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
614
238
Новости со всего Мира
1126
26
Треники&Вареники
1010
31
Кино
1008
55
Весь топ
За месяц
Весь топ
Димон
2.8M
NAZARETH
271k
АРОН
354k
Петр
33k
Иван Кемеров
1.5M
nadZORRO
71k
Сергей
1M
Димон
2.8M
Иван Кемеров
1.5M
XoCTeJI
578k
Алексей
554k
Winner56
487k
Alexey Berestenko
449k
Юганск
380k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
60
60
0
2
Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор
#животные
#история
#интересное
#люди
#сша
#америка
#знаменитости
#смешно
#фотографии
#фото
#факты
#кино
#прикольные
#подборка
#жизнь
#в мире
#позитив
#смешные
#на различный вкус
#прикол
#интересно
#россия
#картинки
#СССР
#авария
#девушки
#разное
#страницы истории
#автомобили
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат на картинке
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok