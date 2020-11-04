Гражданский контроль набирает силы

Ответ Научного Исследовательского Института: МАСКА - не является средством индивидуальной защиты!



Ответ Роспотребнадзора: Роспотребнадзор не является законодательным органом, рекомендации Роспотребнадзора являются рекомендациями, несут только рекомендательный характер.



Мы живём в УДИВИТЕЛЬНОЕ время.



Без масок в магазинах и учреждениях не обслуживают. Транспорт "проверяющие" останавливают. Штрафы полицейские и судьи приписывают. Все ссылаются на Роспотребнадзор и "Режим повышенной готовности"..



Но есть одно "НО"...



ФСБ отвечает, что на федеральном уровне (на всей территории РФ) режим не вводился (а должен вводиться правительством РФ, согласно 68 ФЗ). Губернатор ввёл лишь для органов управления (тут всё логично, они должны быть готовы и только это в его полномочиях, всё согласно того же 68 ФЗ).



Сам же Роспотребнадзор под массовыми звонками и запросами граждан вынужденно признаётся, что никаких санкций за нарушение "масочного режима" не предусмотрено. Есть лишь санкции за нарушение Санитарных правил (№15 от 22 мая 2020 года), где маски предусмотрены только для врачей и больных в момент их транспортировки.



Мы это знали сразу, но когда это открыто признают сами надзорные органы - уже радует. Осталось донести до безграмотных исполнителей, что ношение масок, дело сугубо добровольное и принуждать других - нельзя. А отказ в обслуживании - это статья 14.8 КоАП.



Но что же тогда за "проверяющие" штрафуют продавцов и водителей?

Гражданский контроль и время покажут.



В сухом остатке получаем, что никто из должностных лиц и руководителей организаций не хочет брать ответственность на себя, а перекладывают это на простых людей, причём наказывая их рублём.



При всём этом, длительное ношение маски ухудшает здоровье и повышает риск респираторных заболеваний, но от вируса практически не защитит. А также несёт психологический фактор, особенно для детей... Может кому-то это нужно?



ИЗУЧАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПРАВА САМОСТОЯТЕЛЬНО



Ответы ФСБ , РПН , НИИ:

https://yadi.sk/d/H9kRmpDBowQdwQ



НИИ

https://vk.com/doc68951849_577440187?hash=507b83ed6a994d52e2&dl=fa8a6e6753d0cfa1c1



РПН

https://vk.com/doc68951849_577440189?hash=9fc27b58ce67d8eb63&dl=6eba16aeceafcb0291



ФСБ

https://vk.com/doc68951849_577440201?hash=6f6c290665af7bc5a1&dl=97977e80a60bfb8433