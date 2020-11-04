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Гражданский контроль набирает силы

Гражданский контроль набирает силы (1 видео)

Автор:
04 ноября 2020 17:47
Метки: РПН   маски   нии   факты   фсб   
5386
1
Ответ Федеральной Службы Безопасности России: На всей территории России режим Чрезвычайной Ситуации (ЧП), Повышенной Готовности (ПГ), карантина и самоизоляции - НЕ ВВОДИЛСЯ!

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Метки: РПН   маски   нии   факты   фсб   
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Артемыч 17 часов назад
Чем больше безмасочников, тем меньше безмасочников.
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2k
Voland Артемыч 16 часов назад
Чем больше "масочников", тем меньше "масочников")) Так как маска не защищает человека от заражения в любом случае, а вот ее неправильное применение (чем страдает 99% пользователей масок, так как даже надеть ее правильно не могут) многократно повышает риск бактериальной шляпы - это носимая чашка Петри.
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1k
Роман Х 45 минут назад
В целом всё правильно, если посмотреть на объявления в магазах - там обычно приводят разные номера рекомендательных постановлений.
Но! В каждом регионе есть свои власти. Я за все не знаю конечно, но в Новосибирской области губернатор постановил для юр.лиц запрет на обслуживание без масок.
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0
Яков 48 минут назад
В смысле маска не защищает? Маска защищает других людей от соплей носителя короны! Уже второй пост, в котором комменты явно заказные! Носите маски, только так мы можем хоть как-то сдержать эту заразу!
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1k
Андрей Час назад
Как достали адепты религии-масок и пришествия пресвятого ковида. Где эти упоротые поборники здоровья при ношении масок и перчаток были год-два-три назад? пять лет? У нас в стране каждую весну-осень вспышки сезонного гриппа с заболевшими 12-18 мил.человек и что-то невидно массового ношения масок и гневных комментариев в нете по распространению гриппа, а у кого есть дети прекрасно знают о периодических карантинах в школах и детсадах в сезон.(уже как пять лет 56% больных гриппом являются заболевшими свиным грипом - все ведь помнят как тогда кричали о пандемии и на этом вся паника и кончилась, и не надо говорить что ковид "это другое" - тут так же как и с эболой, сначала назначили умерших, а потом выяснилось, что цифры завышены - сейчас любой кто заболел гриппом, ОРЗ/ОРВИ или ещё чем автоматом считается ковидным, а его смерть не важно от чего сразу становится смертью от ковида) Так же эти ярые борцы за "здоровье" почему-то не возмущались антипрививочниками которые представляют реальную опасность для всех - так как мало того что являются разносчиками всяких патогенов, так ещё и могут вызвать их мутацию в ещё более страшную заразу, и что-то они не бегали по общ.транспортам и не спрашивали наличия книжки вакцинации и прививок.
Почему-то эти носители масок гневно не обвиняют власть и правительство, чьи действия(а точнее бездействие) и привели к распространению "заразы"(почему они не призвали к полной изоляции Питера и Москвы как основных очагов распространения и запрете как въезда так и выезда из них для пресечения распространения и введения карантинных зон для прибывших из-за границы). Почему они сейчас(а сейчас как бы вторая волна) яростно не требуют месяц-два самоизоляции с закрытием всего того, что открылось(магазины, кафе, границы областей и т.д.)с чем это связано? может эти адепты масок собирают деньги на похороны всего Хабаровска, так как там с середины лета проходят массовые скопления народа и по идее там уже все позаражались и померли, а нам никто не говорит?

В общем адепты масок для меня являются легко внушаемыми паникерами не большого ума, это как факт. Я не отрицаю наличия вируса, так как он известен ещё с 2015 года, так же известна его летальность и группы риска, но вот нагнетание психоза и истерии в нете и СМИ властью - это или тупость или спланированная провокация с вполне конкретными целями... и то и другое показывает правительство и власть не с лучшей стороны, мягко выражаясь.
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−109
Василий Васильев 2 часа назад
у нас настолько отсталый народец, что думают что маски защищают . ЗАЩИЩАЮТ МАСКИ думают. это каким надо быть имбицилом скажите мне пожалуста
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1k
Роман Х Василий Васильев Час назад
Что такое "у нас"? А где есть другой народец, На Альфа-Центавре?
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7k
KOSTELLO 2 часа назад
Встречный вопрос к противникам масок и любых ограничений - Что делаете именно вы, для того, чтобы не распространять вирус и не заразиться самим, кроме скулежа?
А то, как получается:
1. Надо носить маску - да нахе.р. она нужна, она ни от чего не защищает
2. Надо соблюдать самоизоляцию и ограничивать контакты - да нахе.р. надо, что мы рабы чтоли, давайте как можно чаще и гуще собираться.
А в итоге слышим от тех же персонажей, что коронавирус это ерунда, но при этом тут же вой о том, что больницы переполнены.
Ну и где логика в ваших словах?
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2k
Hagalaz Дмитрий 2 часа назад
Дебилы, б...ть...
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1k
Роман Х KOSTELLO Час назад
Ну да, лучше встретив знакомого на улице, подойти в плотную и спустив маску начать общаться - тысячу раз уже такой дебилизм от масочников видел.
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1k
Дмитрий Hagalaz Час назад
Дебилы- это такие как Вы. Во время чумы тоже носили маски, ну если в курсе, такие с длинным клювом. И тоже верили, что она помогает. Теперь это смешным кажется. Вот так же и с этими масками сейчас. Но у Вас мозга нет понять это. И арбидолом еще лечитесь. Это вообще мрак.
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2k
Hagalaz Дмитрий 17 минут назад
ваш уровень не дает возможности узнать ничего сложнее слова арбидол, соболезную вам и вашим потомкам...
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3k
Alex75r Дмитрий 16 минут назад
На презервативах так и написано, что полной гарантии не дают. Я против презервативов. Запретить их вообще.
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−109
Василий Васильев 3 часа назад
не носят маски, зато потом плачут бедняжки, болеем лекарств не хватает, а кто то умирает плак плак правительство виновато плак плак
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1k
Дмитрий Василий Васильев 2 часа назад
Вы маски носите с щелями в которые хер просунуть можно и думаете, что это вас защищает. мы не плачемся про нехватку лекарств. Вас же масочников Арбидолом лечат. Лечитесь дальше им.
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2k
Hagalaz Дмитрий 2 часа назад
быстрее, безмасочники, передохните, нормальным людям лекарств больше останется... достали, необразованные идиоты... вас послушаешь, так дед мороз есть...
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11k
Stark 3 часа назад
просто введен налог на воздух:
в маске = 20 руб
без маски = 5000 руб
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180k
MASK 3 часа назад
Хорошая статья, полезная. И маски не надо носить, и руки не надо мыть. Помогите пенсионному фонду, сократите население России вдвое.


Стрелять бы таких идиотов, кто в период страшной эпидемии распространяет подобное фуфло !
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1k
Роман Х MASK Час назад
Ты таки веришь, что основной контингент Фишек - пенсионеры?
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17k
Vital Idol 9 часов назад
добавлю, что маска, котороя продаётся называется - гигиенической ТУ - ТУ 13.92.29–005–00302178–2020

http://www.rostest.ru/virus/tu-maski-gigienicheskie-13.pdfhttp://www.rostest.ru/virus/tu-maski-gigienicheskie-13.pdf

1.1 Настоящие технические условия распространяются на текстильногалантерейное изделие «Маска лицевая гигиеническая» (далее – маска). Назначение: Маску используют в качестве барьерного средства в целях фильтрации воздуха, поступающего в дыхательные пути потребителя, в обычных условиях. нах*уя надо фильтровать воздух?!?!?! не уточняется!! если, вам дают тряпочки с дырками в "пятёрочке" - смело шлите нах*уй! СИЗ вам обязаны предоставить по 417 ПП мишустина!!!

Ссылка www.youtube.com
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1k
Arc_B Vital Idol 4 часа назад
Если отвлечся от рассуждений о правильности и законности требований надевать маску - то во все этой истории - жалко простых продавцов и администраторов. Их штрафуют "на раз", от 5к, если они продадут товар посетителю без маски. А с другой стороны - их начинают шатать такие активисты.
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12k
Hairy. 9 часов назад
Мрази озёрно-обнулённые, не далеко то время, когда вы позавидуете судьбе николашки номер два и его выводку.
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16k
babuby 11 часов назад
Вы ещё вспомните о том что по закону, детям до 3-х лет все лекарства бесплатны!
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971
Evgen babuby 3 часа назад
Вот это новость, впервые слышу.
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3k
Citizenn 11 часов назад
Автор, напиши о ненужности касок на стройке
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2k
roman-delisov Citizenn 10 часов назад
Все верно. Каски -- на стройке, маски -- в больнице.
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3k
AMD roman-delisov 8 часов назад
ага, как в анекдоте -
-я челюсть сломал
-а был бы в маске - этого бы не случилось
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2k
KL11 Citizenn 2 часа назад
Так тебе предлагают каску из марли. Спасет она тебя на стройке?
Каска из марли это метафора если кто не понял.
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28k
Юр21 12 часов назад
Автор, завтра задвинь пост о бесполезности мытья рук.
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1k
Роман Х Юр21 Час назад
Кста, а за немытые руки не штрафуют. Автор же не против рекомендаций по маскам, но это рекомендации.
Ручонками своими еду облапали в супермаркете и норм, а без маски - прям пздц.
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8k
Nero 13 часов назад
Интересно, а если представить, что принят закон, по которому государство обязано снабжать население масками бесплатно. Ну или хотя бы по себестоимости.
Фантастика конечно, но всё же.
Как долго после этого будет действовать масочный режим?
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8k
Nero Vital Idol 8 часов назад
Ты или читать не умеешь, или не вьезжаешь в то, о чём я пишу.
Я вроде как русским по белому написал: представим, что принят закон, по которому ГОСУДАРСТВО обязано снабжать население масками бесплатно. Смысл в том, что если бы государство не получало с масок прибыль, да ещё и было вынуждено тратить на них средства из бюджета, то мгновенно перестало бы топить за масочный режим.
А ты заладил - ПП 417. Как попугуй. Государство тупо переложило на работодателя обязанность закупать маски, и обеспечивать ими работников.
Повторю: какое это имеет отношение к тому, что я писал?
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17k
Vital Idol Nero 8 часов назад
бюджетников 50%! спи*здить из бюджета в частную лавочку их обычный бизнес! проблема, что денег сейчас у них нет, а были бы - так бы и сделали!!!
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3k
Убийца Прохиндеев Vital Idol 7 часов назад
Зайди в любой магазин, балабол, и скажи им, что они обязаны снабжать.
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602
sam Nero 5 часов назад
Всмысле представить?) он уже есть.
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8k
Nero sam 46 минут назад
Да ну! И где тебе маску выдают за счёт государства?
Пруфы.
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11k
Иван 13 часов назад
Осталось донести до безграмотных исполнителей, что ношение масок, дело сугубо добровольное и принуждать других - нельзя
_____________
Цитата: "Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро пропускать не будут"... думаете, Собянин, или Беглов? Нет, это даже не Россия, это мэр Куева, Педалик (https://news.dtkt.ua/society/community/65924)https://news.dtkt.ua/society/community/65924)
Это другое, да?
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3k
Слава 13 часов назад
А смысл поста, чтобы собрать побольше штрафов?
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13k
JediJediJedi 14 часов назад
Масочный режим в РФ - чистейний культр карго. Люди одевают их только перед кассами и перед входом лишь бы от**бались, и дальше снимают. Сама маска ни от чего не спасает. Если кашляешь через маску, всё разлетится в любом случае. Выходит всё это делается только для зарабатывания бабла.
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191
евгений 15 часов назад
Хорошо. Маска не защищает от вируса. Это правда. А есть какая-то альтернатива? В противогазе ходить?) Или в лесу жить.Зато сегодня она защищает от ненужных вопросов и претензий. Так что пусть я буду защищён хотя бы от них
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2k
KL11 евгений 14 часов назад
ну и фильтр подходящий.
ну и фильтр подходящий.
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6k
Денис евгений 13 часов назад
противовирусный вариант, всё остальное плацебо
противовирусный вариант, всё остальное плацебо
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2k
Макар Денис 9 часов назад
Костюм ещё надо, и камера дезинфекции.
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1k
Дмитрий евгений 2 часа назад
От вируса не защититься. Ну или в противовирусном противогазе ходить всю жизнь
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98
worldstreetmusic Денис 2 часа назад
Так в нём тогда и спать придётся что бы вирус в организм не попал.
Так что маски это то же , так, для самоуспокоения.

Тот кто хочет выжить должен подумать о белее серьёзных вещах....

Так в нём тогда и спать придётся что бы вирус в организм не попал. Так что маски это то же , так, для самоуспокоения. Тот кто хочет выжить должен подумать о белее серьёзных вещах....
Так в нём тогда и спать придётся что бы вирус в организм не попал. Так что маски это то же , так, для самоуспокоения. Тот кто хочет выжить должен подумать о белее серьёзных вещах....
Так в нём тогда и спать придётся что бы вирус в организм не попал. Так что маски это то же , так, для самоуспокоения. Тот кто хочет выжить должен подумать о белее серьёзных вещах....
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7k
Prostovopros 15 часов назад
Плять - только-то поправили Конституцию, чтобы всё предусмотреть и всё в Стране стало ясно и понятно. Приняли - получите и распишитесь. Но вышло только с обнулением президента, но он в бункере и маску носит или нет никто не ведает. Всё остальное - всё так сложно, всё так запутанно...
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15k
Олег 15 часов назад
Автор, штраф за нарушение ношения маски относится к административным. Войдите в здание суда без маски и оспорьте принятое судебное решение во всех инстанциях. Потом выкладывайте все перепетии борьбы здесь. А вот так постить бред из социальных сетей, провоцируя других неадекватов нарушать масочный режим, любой дурак может...
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7k
Prostovopros Олег 14 часов назад
Ну вы же дураками назвали определённую часть общества. Значит причислили себя к умным. Вопрос был простой.
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3k
Слава Prostovopros 14 часов назад
Да. Умные приняли все меры. У умных эпидемии вообще нет.
Имя и фамилия Си Цзиньпин.
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KL11 Олег 14 часов назад
не раскачивать яхту?
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15k
Олег Prostovopros 14 часов назад
Где же я назвал определённую часть общества дураками? Я понимаю, конечно, что вам очень хочется воспринимать мои слова через призму своего отношения, но уж будьте любезны, читайте так, как написано.
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15k
Олег KL11 14 часов назад
Хорошо. Можете не раскачивать!
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