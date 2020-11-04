Гражданский контроль набирает силы

Ответ Федеральной Службы Безопасности России: На всей территории России режим Чрезвычайной Ситуации (ЧП), Повышенной Готовности (ПГ), карантина и самоизоляции - НЕ ВВОДИЛСЯ!
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Ответ Научного Исследовательского Института: МАСКА - не является средством индивидуальной защиты!
Ответ Роспотребнадзора: Роспотребнадзор не является законодательным органом, рекомендации Роспотребнадзора являются рекомендациями, несут только рекомендательный характер.
Мы живём в УДИВИТЕЛЬНОЕ время.
Без масок в магазинах и учреждениях не обслуживают. Транспорт "проверяющие" останавливают. Штрафы полицейские и судьи приписывают. Все ссылаются на Роспотребнадзор и "Режим повышенной готовности"..
Но есть одно "НО"...
ФСБ отвечает, что на федеральном уровне (на всей территории РФ) режим не вводился (а должен вводиться правительством РФ, согласно 68 ФЗ). Губернатор ввёл лишь для органов управления (тут всё логично, они должны быть готовы и только это в его полномочиях, всё согласно того же 68 ФЗ).
Сам же Роспотребнадзор под массовыми звонками и запросами граждан вынужденно признаётся, что никаких санкций за нарушение "масочного режима" не предусмотрено. Есть лишь санкции за нарушение Санитарных правил (№15 от 22 мая 2020 года), где маски предусмотрены только для врачей и больных в момент их транспортировки.
Мы это знали сразу, но когда это открыто признают сами надзорные органы - уже радует. Осталось донести до безграмотных исполнителей, что ношение масок, дело сугубо добровольное и принуждать других - нельзя. А отказ в обслуживании - это статья 14.8 КоАП.
Но что же тогда за "проверяющие" штрафуют продавцов и водителей?
Гражданский контроль и время покажут.
В сухом остатке получаем, что никто из должностных лиц и руководителей организаций не хочет брать ответственность на себя, а перекладывают это на простых людей, причём наказывая их рублём.
При всём этом, длительное ношение маски ухудшает здоровье и повышает риск респираторных заболеваний, но от вируса практически не защитит. А также несёт психологический фактор, особенно для детей... Может кому-то это нужно?
ИЗУЧАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПРАВА САМОСТОЯТЕЛЬНО
Ответы ФСБ , РПН , НИИ:
https://yadi.sk/d/H9kRmpDBowQdwQ
НИИ
https://vk.com/doc68951849_577440187?hash=507b83ed6a994d52e2&dl=fa8a6e6753d0cfa1c1
РПН
https://vk.com/doc68951849_577440189?hash=9fc27b58ce67d8eb63&dl=6eba16aeceafcb0291
ФСБ
https://vk.com/doc68951849_577440201?hash=6f6c290665af7bc5a1&dl=97977e80a60bfb8433
Ответ Роспотребнадзора: Роспотребнадзор не является законодательным органом, рекомендации Роспотребнадзора являются рекомендациями, несут только рекомендательный характер.
Мы живём в УДИВИТЕЛЬНОЕ время.
Без масок в магазинах и учреждениях не обслуживают. Транспорт "проверяющие" останавливают. Штрафы полицейские и судьи приписывают. Все ссылаются на Роспотребнадзор и "Режим повышенной готовности"..
Но есть одно "НО"...
ФСБ отвечает, что на федеральном уровне (на всей территории РФ) режим не вводился (а должен вводиться правительством РФ, согласно 68 ФЗ). Губернатор ввёл лишь для органов управления (тут всё логично, они должны быть готовы и только это в его полномочиях, всё согласно того же 68 ФЗ).
Сам же Роспотребнадзор под массовыми звонками и запросами граждан вынужденно признаётся, что никаких санкций за нарушение "масочного режима" не предусмотрено. Есть лишь санкции за нарушение Санитарных правил (№15 от 22 мая 2020 года), где маски предусмотрены только для врачей и больных в момент их транспортировки.
Мы это знали сразу, но когда это открыто признают сами надзорные органы - уже радует. Осталось донести до безграмотных исполнителей, что ношение масок, дело сугубо добровольное и принуждать других - нельзя. А отказ в обслуживании - это статья 14.8 КоАП.
Но что же тогда за "проверяющие" штрафуют продавцов и водителей?
Гражданский контроль и время покажут.
В сухом остатке получаем, что никто из должностных лиц и руководителей организаций не хочет брать ответственность на себя, а перекладывают это на простых людей, причём наказывая их рублём.
При всём этом, длительное ношение маски ухудшает здоровье и повышает риск респираторных заболеваний, но от вируса практически не защитит. А также несёт психологический фактор, особенно для детей... Может кому-то это нужно?
ИЗУЧАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗАЩИЩАЙТЕ СВОИ ПРАВА САМОСТОЯТЕЛЬНО
Ответы ФСБ , РПН , НИИ:
https://yadi.sk/d/H9kRmpDBowQdwQ
НИИ
https://vk.com/doc68951849_577440187?hash=507b83ed6a994d52e2&dl=fa8a6e6753d0cfa1c1
РПН
https://vk.com/doc68951849_577440189?hash=9fc27b58ce67d8eb63&dl=6eba16aeceafcb0291
ФСБ
https://vk.com/doc68951849_577440201?hash=6f6c290665af7bc5a1&dl=97977e80a60bfb8433
Источник:
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Но! В каждом регионе есть свои власти. Я за все не знаю конечно, но в Новосибирской области губернатор постановил для юр.лиц запрет на обслуживание без масок.
Почему-то эти носители масок гневно не обвиняют власть и правительство, чьи действия(а точнее бездействие) и привели к распространению "заразы"(почему они не призвали к полной изоляции Питера и Москвы как основных очагов распространения и запрете как въезда так и выезда из них для пресечения распространения и введения карантинных зон для прибывших из-за границы). Почему они сейчас(а сейчас как бы вторая волна) яростно не требуют месяц-два самоизоляции с закрытием всего того, что открылось(магазины, кафе, границы областей и т.д.)с чем это связано? может эти адепты масок собирают деньги на похороны всего Хабаровска, так как там с середины лета проходят массовые скопления народа и по идее там уже все позаражались и померли, а нам никто не говорит?
В общем адепты масок для меня являются легко внушаемыми паникерами не большого ума, это как факт. Я не отрицаю наличия вируса, так как он известен ещё с 2015 года, так же известна его летальность и группы риска, но вот нагнетание психоза и истерии в нете и СМИ властью - это или тупость или спланированная провокация с вполне конкретными целями... и то и другое показывает правительство и власть не с лучшей стороны, мягко выражаясь.
А то, как получается:
1. Надо носить маску - да нахе.р. она нужна, она ни от чего не защищает
2. Надо соблюдать самоизоляцию и ограничивать контакты - да нахе.р. надо, что мы рабы чтоли, давайте как можно чаще и гуще собираться.
А в итоге слышим от тех же персонажей, что коронавирус это ерунда, но при этом тут же вой о том, что больницы переполнены.
Ну и где логика в ваших словах?
в маске = 20 руб
без маски = 5000 руб
Стрелять бы таких идиотов, кто в период страшной эпидемии распространяет подобное фуфло !
http://www.rostest.ru/virus/tu-maski-gigienicheskie-13.pdfhttp://www.rostest.ru/virus/tu-maski-gigienicheskie-13.pdf
1.1 Настоящие технические условия распространяются на текстильногалантерейное изделие «Маска лицевая гигиеническая» (далее – маска). Назначение: Маску используют в качестве барьерного средства в целях фильтрации воздуха, поступающего в дыхательные пути потребителя, в обычных условиях. нах*уя надо фильтровать воздух?!?!?! не уточняется!! если, вам дают тряпочки с дырками в "пятёрочке" - смело шлите нах*уй! СИЗ вам обязаны предоставить по 417 ПП мишустина!!!
-я челюсть сломал
-а был бы в маске - этого бы не случилось
Каска из марли это метафора если кто не понял.
Ручонками своими еду облапали в супермаркете и норм, а без маски - прям пздц.
Фантастика конечно, но всё же.
Как долго после этого будет действовать масочный режим?
Я вроде как русским по белому написал: представим, что принят закон, по которому ГОСУДАРСТВО обязано снабжать население масками бесплатно. Смысл в том, что если бы государство не получало с масок прибыль, да ещё и было вынуждено тратить на них средства из бюджета, то мгновенно перестало бы топить за масочный режим.
А ты заладил - ПП 417. Как попугуй. Государство тупо переложило на работодателя обязанность закупать маски, и обеспечивать ими работников.
Повторю: какое это имеет отношение к тому, что я писал?
Пруфы.
_____________
Цитата: "Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро пропускать не будут"... думаете, Собянин, или Беглов? Нет, это даже не Россия, это мэр Куева, Педалик (https://news.dtkt.ua/society/community/65924)https://news.dtkt.ua/society/community/65924)
Это другое, да?
Так что маски это то же , так, для самоуспокоения.
Тот кто хочет выжить должен подумать о белее серьёзных вещах....
Имя и фамилия Си Цзиньпин.