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Давно про РПЦ не слышали

Давно про РПЦ не слышали (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2020 22:13
Метки: история   рпц   факты   
526
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1
Пьяный священник сорвал похороны российской учительницы  Об этом сообщает "Рамблер".

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Метки: история   рпц   факты   
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7k
Шурум-бурум 4 часа назад
попы лохов разводят
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Мороз 2 часа назад
Червям в земле пофиг кого жрать,а попам заработок хороший !!
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2k
Semen 2 часа назад
Ну с этого и надо было начинать! Устами священика господь с нами говорит, чмошники мы, этим все сказано...
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Опоздал на 4 минуты.............

https://old.fishki.net/3462678-rot-zakroj-chmo-svjawennik-obmateril-rodstvennikov-umershih-i-sorval-otpevanie-uchitelynicy.html?sign=685812561507192,143663607114728https://old.fishki.net/3462678-rot-zakroj-chmo-svjawennik-obmateril-rodstvennikov-umershih-i-sorval-otpevanie-uchitelynicy.html?sign=685812561507192,143663607114728
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7k
Mauritanien Автор поста Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Не торопился, инфу проверял.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
Типичный представитель РПЦ.
Всё норм
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6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
Давно про РПЦ не слышали
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8k
krivsan 3 часа назад
"Кагор"
завезли
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31k
Элек Мек 4 часа назад
Это его бес попутал.
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8k
Антон Семёныч 4 часа назад
И как в СССР без отпевания хоронили, ну прям не знаю. Жил еще мальчишкой, недалеко от дороги на кладбище. Всегда когда слышал, как оркестр играет, несся с друзьями из дома на похороны. Порой и не знали того кого хоронят. Но это и не важно было, в конце , после того как засыпали, добрая тетенька всегда раздавала конфеты. Так вот. У меня вопрос к верующим, та куча людей, кого при советской власти, положили в землю под оркестр и без икон и отпеваний, они что...все в аду или в гробах вертятся?
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26k
АнтонПолднев Антон Семёныч 4 часа назад
Отпевали и при СССР. В тихаря ночами. Я двух бабушек и деда при СССР похоронил.
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Антон Семёныч АнтонПолднев 4 часа назад
Ну поверь, не всех тайно отпевали. И чо, тем кого не отпели лежится хуже?
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26k
АнтонПолднев Антон Семёныч 3 часа назад
Да всем там одинаково лежится...
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8k
Антон Семёныч АнтонПолднев 3 часа назад
Так вот и я о том же,к чему эти средневековые обряды и кормление паразитов в рясах? Ведь по-любому придя в церковь, попрощаться с усопшим, постояв у гроба, родственники жертвуют деньги, а прощающиеся что -то там покупают свечи и т.д. Раньше помню у подъезда гроб поставят, люди постоят попрощаются, потом на кладбище постоят у гроба. Потом заколотили и опускают. И оркестр на всю жизнь запомнился....прям душу рвал.
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230
.-- 4 часа назад
мракобесие с обеих сторон
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