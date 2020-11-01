Давно про РПЦ не слышали

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В Липецкой области священник сорвал похороны российской учительницы. Видеозапись конфликта людей со священнослужителем опубликована на «Пикабу» под названием «"Веселые" похороны с пьяным батюшкой».По словам автора ролика, ситуация произошла 29 октября у Георгиевского храма в селе Кузовлево Лев-Толстовского района области. В описании видео на YouTube говорится, что люди приехали на отпевание российской учительницы со стажем более 40 лет.Предварительно, на видео запечатлен поп Андрей Сидоренко. Многие из участников похорон на записи вслух говорят о нетрезвом состоянии священника. Утверждается, что он пришел на церемонию «абсолютно пьяным и неадекватным», из-за чего и случилась перепалка.В ролике батюшка спорит с одним из прихожан, называет его «чмом», а после между ними чуть не завязывается драка. Также стороны обмениваются нецензурными выражениями. Позже поп назвал всех присутствующих «коронавирусниками».«Что вы хотите? Вы хотите уничтожить все село?!» — возмутился священник и ушел в сторону храма.В Лев-Толстовском благочинии Елецкой епархии отказались от комментариев, сообщает местное издание GOROD48. По их данным, запись сделана на похоронах жительницы села Кузовлево и местной учительницы. Родные от комментариев также отказались.В пресс-службе Елецкой епархии сообщили радиостанции «Говорит Москва», что поведение священнослужителя обсудят 2 ноября. По словам представителя, руководство епархии в курсе конфликта. Об этом сообщает "Рамблер".