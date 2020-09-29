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Димлама

Димлама (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 22:26
Метки: баранина рецепты   вкусный рецепт   димлама   димлама рецепт   мясо   овощи с мясом   простой рецепт   рецепты в казане   
429
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Димлама - овощи с мясом, тушеные в собственном соку.

Авторский пост

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Метки: баранина рецепты   вкусный рецепт   димлама   димлама рецепт   мясо   овощи с мясом   простой рецепт   рецепты в казане   
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721
Шапкин 15 часов назад
Фуфло это а не дамлама. Мой друг Бабо тебе дзынь-дзынь хочет отрезать, чтоб ты себя узбеком не называл. А в субботу у нас, судя по всему, выезд на природу с настоящей узбекской дамламой. Бабо обещал...
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55k
Опиум для народа Шапкин 9 часов назад
Т.е. готовить умеет друг,а хвалишься ты? Может это ты фуфло?)
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3k
Sanar 5 часов назад
Много раз делал подобное на огне, только без капусты. Нужно попробовать с капустой, оказывается это узбекское блюдо)))
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944
WithU 15 часов назад
Вроде ничего нового , но ведь все новое - хорошо забытое старое . Читая рецепт именно в Вашем изложении , лично мне хочется взять его и приготовить точь в точь , без самодеятельности, заменяя один ингредиент другим ( и приготовлю , как только похолодает !) . Спасибо , Автор .
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1k
Юлдаш Вахидов Автор поста WithU 15 часов назад
Спасибо! Рад, что Вам понравилось!
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