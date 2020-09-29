Димлама - овощи с мясом, тушеные в собственном соку.
1.
Димлама - овощи с мясом, тушеные в собственном соку.
Ингредиенты (казан 5 л):
курдючный жир (можно заменить топленым или растительным маслом) - 150 гр.
баранина - 800 гр.
лук - 2 шт.
морковь - 3 шт.
помидоры - 3 шт.
сладкий перец - 4 шт.
капуста - 800 гр.
петрушка - 1 пучок
кинза - 1 пучок
картофель - 8 шт. (800 гр.)
чеснок - 4 зубчика
острый перец по вкусу - 2 шт.
Специи по вкусу:
соль
сахар
черный перец
кориандр
кумин (зира)
чабер
паприка
В казан, комнатной температуры выкладываем слои:
1 - курдючный жир (можно заменить топленым или растительным маслом)
2 - мясо
3 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира)
4 - лук
5 - морковь
6 - помидоры
7 - сахар по вкусу
8 - лук
9 - сладкий перец
10 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка
11 - картофель
12 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка
13 - чеснок, острый перец, петрушка и кинза
14 - капуста
15 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка
16 - листья капусты
Подготовленный казан закрыть крышкой и поставить сначала на сильный огонь 5-7 минут, затем убавить на уровень ниже среднего и тушить, не открывая крышку 3.5 - 4 часа. Содержимое казана не должно кипеть сильно.
Ингредиенты (казан 5 л):
курдючный жир (можно заменить топленым или растительным маслом) - 150 гр.
баранина - 800 гр.
лук - 2 шт.
морковь - 3 шт.
помидоры - 3 шт.
сладкий перец - 4 шт.
капуста - 800 гр.
петрушка - 1 пучок
кинза - 1 пучок
картофель - 8 шт. (800 гр.)
чеснок - 4 зубчика
острый перец по вкусу - 2 шт.
Специи по вкусу:
соль
сахар
черный перец
кориандр
кумин (зира)
чабер
паприка
В казан, комнатной температуры выкладываем слои:
1 - курдючный жир (можно заменить топленым или растительным маслом)
2 - мясо
3 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира)
4 - лук
5 - морковь
6 - помидоры
7 - сахар по вкусу
8 - лук
9 - сладкий перец
10 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка
11 - картофель
12 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка
13 - чеснок, острый перец, петрушка и кинза
14 - капуста
15 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка
16 - листья капусты
Подготовленный казан закрыть крышкой и поставить сначала на сильный огонь 5-7 минут, затем убавить на уровень ниже среднего и тушить, не открывая крышку 3.5 - 4 часа. Содержимое казана не должно кипеть сильно.
2.
Видеорецепт
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