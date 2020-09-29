1.

Димлама - овощи с мясом, тушеные в собственном соку.



Ингредиенты (казан 5 л):

курдючный жир (можно заменить топленым или растительным маслом) - 150 гр.

баранина - 800 гр.

лук - 2 шт.

морковь - 3 шт.

помидоры - 3 шт.

сладкий перец - 4 шт.

капуста - 800 гр.

петрушка - 1 пучок

кинза - 1 пучок

картофель - 8 шт. (800 гр.)

чеснок - 4 зубчика

острый перец по вкусу - 2 шт.

Специи по вкусу:

соль

сахар

черный перец

кориандр

кумин (зира)

чабер

паприка



В казан, комнатной температуры выкладываем слои:

1 - курдючный жир (можно заменить топленым или растительным маслом)

2 - мясо

3 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира)

4 - лук

5 - морковь

6 - помидоры

7 - сахар по вкусу

8 - лук

9 - сладкий перец

10 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка

11 - картофель

12 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка

13 - чеснок, острый перец, петрушка и кинза

14 - капуста

15 - соль, черный перец, кориандр, кумин (зира), чабер, паприка

16 - листья капусты

Подготовленный казан закрыть крышкой и поставить сначала на сильный огонь 5-7 минут, затем убавить на уровень ниже среднего и тушить, не открывая крышку 3.5 - 4 часа. Содержимое казана не должно кипеть сильно.