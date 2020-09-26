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Обещания светлого будущего

Обещания светлого будущего (1 видео)

Автор:
26 сентября 2020 14:12
Сообщество : Юмор
Метки: будущие   обещания   роман карцев   

Минутка юмора от Романа Карцева.

Дмитрий

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Метки: будущие   обещания   роман карцев   
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
Обещания светлого будущего
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27k
winergy2012 3 часа назад
Автор,27 порций шашлыка просрал.
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139k
☭Cheкаво☭ 4 часа назад
может лучше сделаешь репортаж про самолет, клоун?
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4k
Сергей winergy2012 Час назад
Опять вы, ублюдки, подтянулись. Что чекабо, кусок говна, что ты. Вас же не рожали, а высрали. Ваше проецирование собственных неудач из которых состоят ваши никчемные жизни выглядит паскудно и воняет тухлятиной.
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139k
☭Cheкаво☭ winergy2012 55 минут назад
Можно еще про хор Александрова вспомнить, про кукурузное поле, где они писал жалко что маскали не с**ли, да много чего можно еще вспомнить..их твитты все есть в гугл картинках, читаешь и ох.уеваешь просто от этих бандер.
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27k
winergy2012 Сергей 55 минут назад
Ублюдок твой папаша,который вы.е.бал твою мамашу на параше,но забыл надеть гондон.Жаль тебя там не было,хохлоскот.Было 28 порций шашлыка,гнида ё.б.а.нная.Это тебе за Одессу,гнида.
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139k
☭Cheкаво☭ Сергей 52 минуты назад
Заметь! в первом комменте я ни чего такого не написал, а ты уже уродец начинаешь обзываться)
\\\\\
"может лучше сделаешь репортаж про самолет, клоун?"
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74k
dpazuzu ☭Cheкаво☭ Полчаса назад
добрые люди уже сделали
Ссылка youtube.com
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