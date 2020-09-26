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Дмитрий
Обещания светлого будущего
(1 видео)
Автор:
Дмитрий
26 сентября 2020 14:12
Сообщество :
Юмор
Метки:
будущие
обещания
роман карцев
Минутка юмора от Романа Карцева.
Дмитрий
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Метки:
будущие
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Доктор Джонс
2 часа назад
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winergy2012
3 часа назад
Автор,27 порций шашлыка просрал.
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☭Cheкаво☭
4 часа назад
может лучше сделаешь репортаж про самолет, клоун?
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9 ответов
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Сергей
winergy2012
Час назад
Опять вы, ублюдки, подтянулись. Что чекабо, кусок говна, что ты. Вас же не рожали, а высрали. Ваше проецирование собственных неудач из которых состоят ваши никчемные жизни выглядит паскудно и воняет тухлятиной.
-4
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☭Cheкаво☭
winergy2012
55 минут назад
Можно еще про хор Александрова вспомнить, про кукурузное поле, где они писал жалко что маскали не с**ли, да много чего можно еще вспомнить..их твитты все есть в гугл картинках, читаешь и ох.уеваешь просто от этих бандер.
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winergy2012
Сергей
55 минут назад
Ублюдок твой папаша,который вы.е.бал твою мамашу на параше,но забыл надеть гондон.Жаль тебя там не было,хохлоскот.Было 28 порций шашлыка,гнида ё.б.а.нная.Это тебе за Одессу,гнида.
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☭Cheкаво☭
Сергей
52 минуты назад
Заметь! в первом комменте я ни чего такого не написал, а ты уже уродец начинаешь обзываться)
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"может лучше сделаешь репортаж про самолет, клоун?"
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dpazuzu
☭Cheкаво☭
Полчаса назад
добрые люди уже сделали
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"может лучше сделаешь репортаж про самолет, клоун?"