В Ярославской области офицер ходит на службу с младенцем

Супруга Антона Третьякова скончалась и теперь воспитанием четверых детей занимается он один. Старшая дочь утром идет в школу, двое средних – в садик. А младшего не с кем оставить. В связи с нетривиальной ситуацией военный просил дать ему отпуск по уходу за ребенком. Но законы РФ не предусматривают такие отпуска для отцов.



Проблема пока не имеет решения.