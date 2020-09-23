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Сообщество Гарнизонные истории 22 поста • 26 подписчиков подписаться
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В Ярославской области офицер ходит на службу с младенцем

В Ярославской области офицер ходит на службу с младенцем (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 11:52
Сообщество : Гарнизонные истории
Метки: армия   дети   семья   ситуация   служба   
1785
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Антон Третьяков, офицер воинской части, расположенной в Ростовском районе Ярославской области, вынужден брать с собой на службу 11 месячного сына Вову.

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Метки: армия   дети   семья   ситуация   служба   
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2k
Евгений День назад
Что за бред, автор?
Первый же запрос в поисковике даёт сразу ответ - отец может ходить в отпуск по уходу и даже дед и бабушка.....

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020)
ТК РФ Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком
Путеводители по кадровым вопросам и трудовым спорам. Вопросы применения ст. 256 ТК РФ

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность).
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f9229768de994c7e169c7fba268283a6b08e71d/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f9229768de994c7e169c7fba268283a6b08e71d/
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314
im240 8 часов назад
мужчина. Всё у него хорошо будет.
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7k
Seles 10 часов назад
-все ссутся! даже товарищ майор пысается. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать?
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314
im240 Seles 8 часов назад
Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу, то её хер в забор просуну, то ей жопу покажу!
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3k
TirAn 11 часов назад
Сочувствую. Молодец мужик. А командование - идиоты. Нормальные командиры всегда смогли бы найти выход из такой ситуации.
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316
Rabie Liz 23 часа назад
Очень соболезную Антону(
Сил ему и терпения! Всё будет хорошо!
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400
probel01 День назад
"Но законы РФ не предусматривают такие отпуска для отцов."
Да ладно!
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5k
Ковыль Перистый День назад
Проблема не имеет решения? А, что, уволиться из армии отцу-одиночке четырех малолетних детей - российские законы тоже не позволяют?
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10k
wilddewill Ковыль Перистый 21 час назад
И дальше что? Сидеть на пособиях? В армии хорошо платят сейчас. Мужик молодец на самом деле, руки не опустил и тянет четверых. Любая проблема имеет решение пусть даже такое, какое есть у него на данный момент.
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5k
Ковыль Перистый wilddewill 19 часов назад
Матери-одиночки с малолетними детьми сидят на пособиях из-за невозможности работать и это считается нормальным, в порядке вещей (ещё и скажут, на фига столько рожала, ТП).
А как мужик с детьми один остался, так из этого раздули трагедию вселенской несправедливости! Ещё и орден ему, наверное, выдадут, как отцу-героине!
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3k
КремлеКот День назад
Детские ясли дошкольное воспитательное учреждение для детей в возрасте от двух месяцев до трёх лет.
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10k
wilddewill КремлеКот 21 час назад
Давно уже нет такого. Максимум, с двух лет можно отдать ребенка в сад, в группу краткосрочного посещения. Но там не более трёх часов в день.
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4k
Vlad День назад
Фига се пацан в 11 месяцев в армейку загремел
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16k
Apriori Vlad 5 часов назад
пусть малому службу в армии защитывают
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5k
Feldkurat_Katc День назад
Кошмар! Четверо детей и без мамы.
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48k
smakido День назад
Беспредел ! Выход должен быть обязательно,тем более многодетный отец!
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4k
☣️Месть печенегов☣️ День назад
Но законы РФ не предусматривают такие отпуска для отцов. Да ну? По моему есть. Только, в отличие от декретного, может не оплачивается

А ситуация забавная, особенно если он на пульте в рвсн сидит
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5k
JACKAL День назад
Нормально, сын полка растёт... В садик придет уже дембелем: - ну чё салабоны, кто угостит дедушку своим какао?
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50k
Серый День назад
Это наверное у военнослужащих не предусмотренно. Гражданских сам лично двоих знаю что в декрете с детьми, а мамы работают.
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715
Kariya День назад
Детсадовский солдат. Кто в армии служил - пеленок не боится.
Держись, мужик, в некоторые ясли можно сдавать с года.
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2k
ваня панкин День назад
что за нафиг?!! ему обязаны дать отпуск...
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17k
SerGProS День назад
В ГД РФ обсуждаются пипирки у статуй Большого театра на 100 руб купюрах. В то время как многодетный отец-одиночка не может по закону уйти в декрет...
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3k
Квизо День назад
Трудовой кодекс не распространяется на военнослужащих.
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28k
Лесли 🥰 День назад
просил дать ему отпуск по уходу за ребенком. Но законы РФ не предусматривают такие отпуска для отцов.

В смысле не предусматривает?? У моей напарницы муж ушел в декрет и все. Т.к у него зп в разы больше, чем у нас. Его отпустили в декрет и платили хорошие детские и декретные.
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17k
SerGProS Лесли 🥰 День назад
В данном случае на военных - мужчин этот пункт ТК не распространяется, от слова: никак
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28k
Лесли 🥰 SerGProS День назад
Согласно п. 7 ст. 32 Положения о порядке прохождения военной службы Военнослужащему мужского пола, проходящему военную службу по контракту, по его просьбе однократно предоставляется дополнительный отпуск сроком до трех месяцев в случае смерти жены при родах, а также если он воспитывает одного или нескольких детей в возрасте до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 16 лет) без матери (в случае ее смерти или гибели, лишения ее родительских прав, длительного ее пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения о детях).

А тут написано, что он многодетный отец и что у него жена умерла, не при родах, но все же.
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17k
SerGProS Лесли 🥰 День назад
Все верно, он свои три месяца отгулял, в видео об этом и говорит, а дальше как?Ребенок за 3 месяца не вырос до 1.5 лет так ведь?
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28k
Лесли 🥰 SerGProS День назад
А дальше не знаю как. Я просто к тому что отпуск все-таки дают. Тут конечно нач-во могло и войти в положение его.
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16k
Lunatic Asylum Лесли 🥰 День назад
Они и вошли. Допускают постороннее лицо на территорию в/ч.
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24k
Fat Lynx День назад
разъяснения
https://ul.aif.ru/dontknows/1284443https://ul.aif.ru/dontknows/1284443
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10k
Анатолий Соколов День назад
"Но законы РФ не предусматривают такие отпуска для отцов." - брехня полнейшая. отпуск по уходу за маленьким ребёнком ( а так же больничный если ребёнок заболел ) может брать любой из родителей.
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386
cpu222 Анатолий Соколов День назад
такая социальная гарантия, как предоставление отпуска по уходу за ребенком военнослужащим женского пола, реализуется в соответствии с п. 13 ст. 11 Закона N 76-ФЗ и п. 5 ст. 32 положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.09.1999 N 1237 (далее - Положение). При этом действующее законодательство не предусматривает предоставление отпуска по уходу за ребенком военнослужащим мужского пола.
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10k
Анатолий Соколов cpu222 День назад
то есть закон о военной службе в этом случае не соответствует Трудовому Кодексу ... можно жалобу в конституционный суд написать ...
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78k
КомбригМэНэКолун Автор поста Анатолий Соколов 13 часов назад
Вот из-за таких "несоответствий" и жильё от государства, и пенсия через 25 лет выслуги. Выбирай - всё по ТК и на пенсию в 65 или так.
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