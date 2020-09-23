В Ярославской области офицер ходит на службу с младенцем

Антон Третьяков, офицер воинской части, расположенной в Ростовском районе Ярославской области, вынужден брать с собой на службу 11 месячного сына Вову.
В течение дня ребенок находится в кабинете отца, который кормит его, укладывает спать и прогуливает в короткие моменты свободного времени. Ребенка не с кем оставить.
Супруга Антона Третьякова скончалась и теперь воспитанием четверых детей занимается он один. Старшая дочь утром идет в школу, двое средних – в садик. А младшего не с кем оставить. В связи с нетривиальной ситуацией военный просил дать ему отпуск по уходу за ребенком. Но законы РФ не предусматривают такие отпуска для отцов.
Проблема пока не имеет решения.
Проблема пока не имеет решения.
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Первый же запрос в поисковике даёт сразу ответ - отец может ходить в отпуск по уходу и даже дед и бабушка.....
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020)
ТК РФ Статья 256. Отпуска по уходу за ребенком
Путеводители по кадровым вопросам и трудовым спорам. Вопросы применения ст. 256 ТК РФ
По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по государственному социальному страхованию в период указанного отпуска определяются федеральными законами.
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
По заявлению женщины или лиц, указанных в части второй настоящей статьи, во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком они могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.
На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы (должность).
Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости).
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 21.07.2014 N 216-ФЗ)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f9229768de994c7e169c7fba268283a6b08e71d/http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/7f9229768de994c7e169c7fba268283a6b08e71d/
Сил ему и терпения! Всё будет хорошо!
Да ладно!
А как мужик с детьми один остался, так из этого раздули трагедию вселенской несправедливости! Ещё и орден ему, наверное, выдадут, как отцу-героине!
А ситуация забавная, особенно если он на пульте в рвсн сидит
Держись, мужик, в некоторые ясли можно сдавать с года.
В смысле не предусматривает?? У моей напарницы муж ушел в декрет и все. Т.к у него зп в разы больше, чем у нас. Его отпустили в декрет и платили хорошие детские и декретные.
А тут написано, что он многодетный отец и что у него жена умерла, не при родах, но все же.
https://ul.aif.ru/dontknows/1284443https://ul.aif.ru/dontknows/1284443