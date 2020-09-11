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Сравнение цен 2007 и 2020

Сравнение цен 2007 и 2020 (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 19:37
Сообщество : Жить в России
Метки: инфляция   магазин   россия   цены   
703
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Методику нельзя назвать точной, но сравнить старые цены с нынешними можно и самому.

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Метки: инфляция   магазин   россия   цены   
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37  комментариев
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3k
schmubu 6 часов назад
що, опять?
этого 3,14здабола вместе с его расчётами уже раз 5 в гумно размазали.
ТС - удак, троль и провокатор.
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2k
fryazino 2 часа назад
Зашел по ссылочке указанной в тексте поста,как раз откуда взята вся инфа. Америкосы так обеспокоены о россиянах? Автор постоянно всячески обсирает все,что касается России.
Зашел по ссылочке указанной в тексте поста,как раз откуда взята вся инфа. Америкосы так обеспокоены о россиянах? Автор постоянно всячески обсирает все,что касается России.
Зашел по ссылочке указанной в тексте поста,как раз откуда взята вся инфа. Америкосы так обеспокоены о россиянах? Автор постоянно всячески обсирает все,что касается России.
Зашел по ссылочке указанной в тексте поста,как раз откуда взята вся инфа. Америкосы так обеспокоены о россиянах? Автор постоянно всячески обсирает все,что касается России.
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656
Карл Такойто 2 часа назад
Считали бы в долларах или евро,которые тоже подвержены небольшой инфляции но хотя бы относительно стабильны. Картинка была бы не столь удручающей))А в рублях...ну страдалец в 2007 стоил 35 за 1 евро, сегодня почти 90 руб. Лохов я думаю уже не осталось которые верят в рублёвые цены,и которым пофигу курс Хотя им то может и пофигу только он их все равно поимеет обрадовав переписанными в большую сторону рублевыми ценниками)Все понимают падает деревянный растут цены на всё-очень просто))Если пересчитаете цены 2007 на многие товары начиная от автомобилей и заканчивая чипсами и сыром,то вы поймёте что в валюте многое даже подешевело или осталось на прежнем уровне,за автомобиль за который в 2007 просили 3,5 млн руб(сотку евро) сегодня просят в районе 8,5млн(та же сотка евро) Бензин который был по 21руб в 2007 что равнялось 0,6 евро сегодня стоит 48руб что равняется 0,54 евро по курсу,даже немного дешевле,в общем суть мысли понятна))А вы гаданием на кофейной гуще занимаетесь почему цены выросли
Ну обратите свой взор на такие страны как Венесуэла там вам и не такое расскажут
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3k
rutt 3 часа назад
Расчитано на рыбью память хомячья? Пару раз в месяц уж постят эту липу.
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3k
Сергей 5 часов назад
О опять этот высер. У которого на термабумаге за 13 лет, что-то осталось. Видно волшебник он.
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6k
kaboza 5 часов назад
говноблохер дибил, и прическа как у [мат], иди посаси чупа чупс он как 5р. стоил так и сечас...фисташки в 11 раз подорожали... а сода ваще края?
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25k
Игорь kaboza 4 часа назад
Вы еще и ролик смотрели?!

Признавайтесь - зачем у мальчика причёску рассматривали?
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208
arioh1 6 часов назад
Да зачем так заморачиваться, открываем гугл, узнаем в 2007 в Москве литр 95 бензина стоил - 21р, сейчас в среднем около 47р, инфляция 223%
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2k
kirsanos Лока Сафонов 3 часа назад
А реальная получится еще выше. У нас считай каждый четвёртый работник получает "серую" зарплату.
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11k
Алексей kirsanos 3 часа назад
Остальные "трое", платящие налоги, в вашу схему как вписываются?
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2k
kirsanos Алексей 2 часа назад
С остальными как раз всё просто и понятно, вы лучше уточните, что именно до вас не дошло и я попробую объяснить.
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11k
Алексей kirsanos 2 часа назад
"что именно до вас не дошло и я попробую объяснить."
Я просто привел пример, что сравнивать надо не общестатистические данные.
Я тоже с тех пор (10 лет назад) подрос в профессиональном и зарплатном уровне и мой уровень дохода вырос.
Но если взять для примера статичную должность - например "я" за все это время не менял работу/должность, то реальный рост моей з/п явно не успевает за покупательной способностью моего дохода.
Если диалог конструктивный - кидайте любую позицию работника из региона и мы обсудим реальный рост з/п этой позиции по отношению к цене жизни.
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319
Predictor Алексей Час назад
Моя зарплата подойдет?? было 28, сейчас 57. Должность и место работы прежние. Только спад на производстве образовался из-за того, что крупный потребитель решил, что ему проще свой такой же завод поставить.
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40k
zloykoyot 6 часов назад
Вы заипали, говномёты. Теперь говнотабличку этого мудилы очкуете публиковать, чтобы сразу с плинтусом не сравняли? Ничего, опубликую я. Специально для перевозбудившихся тупых хомячков.
Вы заипали, говномёты. Теперь говнотабличку этого мудилы очкуете публиковать, чтобы сразу с плинтусом не сравняли? Ничего, опубликую я. Специально для перевозбудившихся тупых хомячков.
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1k
Pterodactyl zloykoyot 6 часов назад
И что?
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40k
zloykoyot Pterodactyl 5 часов назад
На жёлтые рамочки обрати внимание. Ничего не замечаешь? Если нет - то тут я уже кроме как выразить соболезнования ничего не могу сделать.
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3k
Сергей zloykoyot 5 часов назад
Да у него еще на термебумаге чек сохранился за 13 лет. Уже после этого можно поржать над таблицей.
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40k
zloykoyot Сергей 5 часов назад
Да и хер с ней, с термобумагой. Меня умиляет как легко он т.у.п.и.з.д.н.е.й возбудил. И они ещё рИжЫм критикуют? Ремнём по сраке и в дворники всю эту дебильную шелупонь.
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1k
Бровеносец в потёмках 6 часов назад
Да, да, всё дорого, все нищие, всё у нас х...ево. Ага. Только я прямо сейчас стою в пробке, в которой сплошь новые иномарки, причём не из дешёвых. А так да, довёл тиран народ до ручки.
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9k
Олегbl4 Бровеносец в потёмках 4 часа назад
Да нормально он в 2000-х ходил. Могу судить по Питеру, Москве, Сургута. Зачем прилумывать-то? Да и в 90-х, сидя в ресторане, можно было утверждать, что всё зашибись.
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1k
Бровеносец в потёмках Олегbl4 4 часа назад
Я сужу по своему подмосковью. И помню прекрасно толпы людей на остановках, и штурм автобуса каждое утро
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11k
Алексей Бровеносец в потёмках 4 часа назад
"Только я прямо сейчас стою в пробке, в которой сплошь новые иномарки, причём не из дешёвых."
В "опровержение" - пробки в подмосковье? Серьезно?
Хотите пример покруче?
Приезжаете в ЦУМ и удивляетесь - всякие дураки пишут про бедность, а вокруг полно народа в магазине с ценами за брюки от 100 000 рублей.
Надеюсь аналогия прозрачна?
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1k
Бровеносец в потёмках Алексей 3 часа назад
Подмосковье - не цум. Аналогия неуместна. А пензенская область - это охотный ряд, надо понимать? А рязанская? ГУМ? В этих регионах с транспортом дела не хуже.
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11k
Алексей Бровеносец в потёмках 3 часа назад
Т.е. вы приравниваете классность и количество автомобилей, рассекающих в Москве и МО с автопарком Пензенской, Рязанской и др. областей?
Полагаю, вы сами понимаете абсурдность этого утверждения?
Там конечно и 200-е и Гелики встречаются, но в виде достопримечательностей местных бизнесменов/чиновников.
И каждый житель ткнет пальцем и скажет - это машина такого-то.
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9k
Сергей 7 часов назад
Сравнение цен 2007 и 2020
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3k
Сергей Сергей 5 часов назад
Просто факт
Россия 2000 год средняя зп 2 223 курс доллара 28 = 80$
Россия 2020 год средняя зп 46965 руб курс доллара 75 = 626$
В 2000 году сахар стоил 12 руб за кг. 2233/12 = 186 кг,
2020 год 46965/42руб(https://www.utkonos.ru/item/3350457/sakhar-pesok-sluckij-gost-33222-2015-1kg)https://www.utkonos.ru/item/3350457/sakhar-pesok-sluckij-gost-33222-2015-1kg) = 1118 кг
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11k
Алексей Сергей 2 часа назад
А вы сахаром питаетесь?
Цена масла выросла в 2 с лишним раза.
Мяса - чуть менее, чем в 2 раза.
Хотите спорить? - приведите любой основой потребляемый продукт и сравним цены.
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1k
ALEX 7 часов назад
Часто покупаю половинку ржаного хлеба, он до прошлой недели стоил 26-р , буквально за один день этот хлеб подорожал на 8-р ! Теперь половинка ржаного хлеба стоит 33-р.
А по телеку кричат что в России был небывалый урожай зерновых.
Продукты питания дорожают буквально каждый месяц.
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62k
Вит Вит ALEX 7 часов назад
Ты где живешь,в Магадане????%издабол!!!!
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3k
rutt Вит Вит 3 часа назад
Это житель центрального гигаполиса экономящий на пропитание свей бэхи))) на хлебушке бедный живёт. Ничего сейчас снег пойдет, на воде начнет экономить. Вот и хватит ему нивелировать инфляцию.
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41k
Цыц тут у меня 7 часов назад
Сколько еще раз надо запостить эту херню, что бы окончательно все поняли, что и сам Руслан и ты, Димулька, конченные дегенераты?
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