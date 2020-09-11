Сравнение цен 2007 и 2020

Методику нельзя назвать точной, но сравнить старые цены с нынешними можно и самому.
Руслан Усачев выпустил ролик, в котором он «проверил, насколько дороже стало жить в России за 13 лет». Для этого он нашёл хранившийся с 2007 года чек из «Ленты», снова сходил в тот же гипермаркет и купил всё по списку.
Видеоблогер столкнулся с несколькими трудностями, например, некоторые продукты уже не продавались или же изменились в объёме. В таких случаях он подбирал ближайшие аналоги, автоматически исключая собственную продукцию «Ленты». Если общий чек в 2007 году составил 3045 рублей, то в 2020 — 12459 рублей и 7 копеек.
Усачев составил сравнительную таблицу и опубликовал её для общего пользования.
https://www.notion.so/4e5da82fa4e54f3f889c9260bd9eb3f6?v=3e881f03e2964e2790a3ef27669f05c0
Там, кроме всего прочего, указаны купленные аналоги (например, вместо уже не выпускаемого сока «Да!» — «Моя семья») и приведены комментарии с занимательными фактами (фисташки подорожали в 11 раз и стали продаваться меньшими упаковками).
Автор признал, что сравнивать цены разных товаров может быть некорректно, поэтому в таблице можно отфильтровать только совпадающие продукты. Для продуктов, чей объём изменился, в таблицу добавлен мультипликатор, который корректирует итоговую стоимость: если вес единицы товара стал больше, то стоимость возрастает – и наоборот. На основе полученных данных Усачев вывел среднее значение — то, «насколько за 13 лет подорожали обычные товары в обычном гипермаркете».
Для сравнения видеоблогер взял данные сайта, где можно посчитать данные на основе индексов потребительских цен, которые публикуются Федеральной службой государственной статистики. Согласно сведениям правительства на март 2020 года, с 2007 года общая инфляция (не только по продуктам питания) составила 156,6%.
Данные правительства России об инфляции с 2007 по 2020 год Уровень инфляции.рф
Из-за «тяжёлых апреля и мая» Усачев округлил показатель до 160%. Основываясь на своём эксперименте, видеоблогер назвал «реальными» данными по росту инфляции 257%.
Разница с официальной инфляцией в 100 пунктов — это дофига. Для сравнения: если бы всё подорожало только на 160%, то в 2020 году пачка Pringles стоила бы не 160 рублей, а 96 [...]
Если вам не нравится мой метод подсчёта, добро пожаловать в комментарии. Или ещё лучше — берите мои данные из таблицы в Notion и меняйте формулу. Это же реальные цены, с ними поспорить нельзя. И я буду только рад, если вы предложите более точный метод подсчёта.
Руслан Усачев
Видеоблогер столкнулся с несколькими трудностями, например, некоторые продукты уже не продавались или же изменились в объёме. В таких случаях он подбирал ближайшие аналоги, автоматически исключая собственную продукцию «Ленты». Если общий чек в 2007 году составил 3045 рублей, то в 2020 — 12459 рублей и 7 копеек.
Усачев составил сравнительную таблицу и опубликовал её для общего пользования.
https://www.notion.so/4e5da82fa4e54f3f889c9260bd9eb3f6?v=3e881f03e2964e2790a3ef27669f05c0
Там, кроме всего прочего, указаны купленные аналоги (например, вместо уже не выпускаемого сока «Да!» — «Моя семья») и приведены комментарии с занимательными фактами (фисташки подорожали в 11 раз и стали продаваться меньшими упаковками).
Автор признал, что сравнивать цены разных товаров может быть некорректно, поэтому в таблице можно отфильтровать только совпадающие продукты. Для продуктов, чей объём изменился, в таблицу добавлен мультипликатор, который корректирует итоговую стоимость: если вес единицы товара стал больше, то стоимость возрастает – и наоборот. На основе полученных данных Усачев вывел среднее значение — то, «насколько за 13 лет подорожали обычные товары в обычном гипермаркете».
Для сравнения видеоблогер взял данные сайта, где можно посчитать данные на основе индексов потребительских цен, которые публикуются Федеральной службой государственной статистики. Согласно сведениям правительства на март 2020 года, с 2007 года общая инфляция (не только по продуктам питания) составила 156,6%.
Данные правительства России об инфляции с 2007 по 2020 год Уровень инфляции.рф
Из-за «тяжёлых апреля и мая» Усачев округлил показатель до 160%. Основываясь на своём эксперименте, видеоблогер назвал «реальными» данными по росту инфляции 257%.
Разница с официальной инфляцией в 100 пунктов — это дофига. Для сравнения: если бы всё подорожало только на 160%, то в 2020 году пачка Pringles стоила бы не 160 рублей, а 96 [...]
Если вам не нравится мой метод подсчёта, добро пожаловать в комментарии. Или ещё лучше — берите мои данные из таблицы в Notion и меняйте формулу. Это же реальные цены, с ними поспорить нельзя. И я буду только рад, если вы предложите более точный метод подсчёта.
Руслан Усачев
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этого 3,14здабола вместе с его расчётами уже раз 5 в гумно размазали.
ТС - удак, троль и провокатор.
Признавайтесь - зачем у мальчика причёску рассматривали?
Я просто привел пример, что сравнивать надо не общестатистические данные.
Я тоже с тех пор (10 лет назад) подрос в профессиональном и зарплатном уровне и мой уровень дохода вырос.
Но если взять для примера статичную должность - например "я" за все это время не менял работу/должность, то реальный рост моей з/п явно не успевает за покупательной способностью моего дохода.
Если диалог конструктивный - кидайте любую позицию работника из региона и мы обсудим реальный рост з/п этой позиции по отношению к цене жизни.
В "опровержение" - пробки в подмосковье? Серьезно?
Хотите пример покруче?
Приезжаете в ЦУМ и удивляетесь - всякие дураки пишут про бедность, а вокруг полно народа в магазине с ценами за брюки от 100 000 рублей.
Надеюсь аналогия прозрачна?
Полагаю, вы сами понимаете абсурдность этого утверждения?
Там конечно и 200-е и Гелики встречаются, но в виде достопримечательностей местных бизнесменов/чиновников.
И каждый житель ткнет пальцем и скажет - это машина такого-то.
Россия 2000 год средняя зп 2 223 курс доллара 28 = 80$
Россия 2020 год средняя зп 46965 руб курс доллара 75 = 626$
В 2000 году сахар стоил 12 руб за кг. 2233/12 = 186 кг,
2020 год 46965/42руб(https://www.utkonos.ru/item/3350457/sakhar-pesok-sluckij-gost-33222-2015-1kg)https://www.utkonos.ru/item/3350457/sakhar-pesok-sluckij-gost-33222-2015-1kg) = 1118 кг
Цена масла выросла в 2 с лишним раза.
Мяса - чуть менее, чем в 2 раза.
Хотите спорить? - приведите любой основой потребляемый продукт и сравним цены.
А по телеку кричат что в России был небывалый урожай зерновых.
Продукты питания дорожают буквально каждый месяц.