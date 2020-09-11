Сравнение цен 2007 и 2020

Руслан Усачев выпустил ролик, в котором он «проверил, насколько дороже стало жить в России за 13 лет». Для этого он нашёл хранившийся с 2007 года чек из «Ленты», снова сходил в тот же гипермаркет и купил всё по списку.

Видеоблогер столкнулся с несколькими трудностями, например, некоторые продукты уже не продавались или же изменились в объёме. В таких случаях он подбирал ближайшие аналоги, автоматически исключая собственную продукцию «Ленты». Если общий чек в 2007 году составил 3045 рублей, то в 2020 — 12459 рублей и 7 копеек.



Усачев составил сравнительную таблицу и опубликовал её для общего пользования.

https://www.notion.so/4e5da82fa4e54f3f889c9260bd9eb3f6?v=3e881f03e2964e2790a3ef27669f05c0

Там, кроме всего прочего, указаны купленные аналоги (например, вместо уже не выпускаемого сока «Да!» — «Моя семья») и приведены комментарии с занимательными фактами (фисташки подорожали в 11 раз и стали продаваться меньшими упаковками).





Автор признал, что сравнивать цены разных товаров может быть некорректно, поэтому в таблице можно отфильтровать только совпадающие продукты. Для продуктов, чей объём изменился, в таблицу добавлен мультипликатор, который корректирует итоговую стоимость: если вес единицы товара стал больше, то стоимость возрастает – и наоборот. На основе полученных данных Усачев вывел среднее значение — то, «насколько за 13 лет подорожали обычные товары в обычном гипермаркете».



Для сравнения видеоблогер взял данные сайта, где можно посчитать данные на основе индексов потребительских цен, которые публикуются Федеральной службой государственной статистики. Согласно сведениям правительства на март 2020 года, с 2007 года общая инфляция (не только по продуктам питания) составила 156,6%.





Данные правительства России об инфляции с 2007 по 2020 год Уровень инфляции.рф

Из-за «тяжёлых апреля и мая» Усачев округлил показатель до 160%. Основываясь на своём эксперименте, видеоблогер назвал «реальными» данными по росту инфляции 257%.



Разница с официальной инфляцией в 100 пунктов — это дофига. Для сравнения: если бы всё подорожало только на 160%, то в 2020 году пачка Pringles стоила бы не 160 рублей, а 96 [...]



Если вам не нравится мой метод подсчёта, добро пожаловать в комментарии. Или ещё лучше — берите мои данные из таблицы в Notion и меняйте формулу. Это же реальные цены, с ними поспорить нельзя. И я буду только рад, если вы предложите более точный метод подсчёта.



Руслан Усачев