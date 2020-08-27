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Восстановление отвертки

Восстановление отвертки (1 видео)

Автор:
27 августа 2020 19:01
Метки: восстановление   отвертка   трещетка   

На чужую работу всегда приятно смотреть.
В 70-х годах отец приобрел такую отвертку в магазине. Зверь. Откручивала все подряд. Правда шарика в ручке не было, чтобы скоба-рычаг держалась. При переезде куда-то запропастилась. В 90-е годы я тоже такую себе приобрел. Прожила она не очень долго, так как сменные лезвия оказались пластилиновыми для того рычага. И вот оказывается, что наша отвертка - это копия немецкой отвертки... Ну как же так?

Micropi

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Источник:

Метки: восстановление   отвертка   трещетка   
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17  комментариев
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10k
Анатолий Соколов 4 часа назад
у меня есть такая отвертка 80-х годов выпуска ( досталась от отца вместе с гаражом ) - так вот на ней есть надпись - "сделано в ГДР" ...
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11k
Алексей Час назад
Что понравилось:
- работа не заявлялась, как "восстановление функциональности", явно проигрывающей современным инструментам
- речь шла восстановлении оригинала, как хобби
- никаких советов типа "вы также можете"
Ну а что "не понравилось", а поразило!!! - инженерные решения тех времен... превосходящие по простоте и надежности многие современные аналоги.
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19k
Юрьевич 2 часа назад
Станки отличные... простые, старые и надёжные.
Удивляет только, что мастер ни разу не воспользовался измерительным инструментом... Можно конечно делать по нониусу станков... но не всё же!
Зачётный мастер!
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56k
Доктор Джонс 3 часа назад
Спасибо, постер! Испытал технооргазм...
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2k
Allmaster 3 часа назад
Интересны у него подход. Сперва колотит, и пытается отвернуть, когда башку винту почти сорвал, то потом типа ВДшкой прыщет. А почему бы ее сперва не отмочить в таком растворе, ну том же керосине с маслом, а потом разбирать?
В общем, как слесарю с 25 летним стажем смотреть прикольно, но есть вопросы))
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Помню времена на фишках, когда авторы постили свои поделки. Но они кончились - заклюют всезнайки. На фишки просто перекочевал ютуб - так проще лайкодрочерам.
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18k
hebpat 3 часа назад
у меня была такая
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9
Вам не надоело беспределить? 3 часа назад
С ТАКИМ оборудованием..................
Как по мне, проще новую купить чем заморачиваться с восстановлением рухляди.
По большому счёту ничего не восстановлено.
Сделана НОВАЯ отвёртка по подобию сгнившей.
Хотя....
Когда собаке делать нечего................
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
а зачем , сейчас вроде столько всего продается ...
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608
Константин 4 часа назад
По функционалу , лучше многих современных.Обожаю такие вещи.
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724
Шурман 4 часа назад
Пойду тоже что нибудь отреставрирую . Хотя нет не смогу , у меня нет дома токарного ( программируемого ) станка , нет компрессоров . Так что буду по старинке брать что висит на стенке в гараже .
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24k
Скептик-материалист 4 часа назад
Реально интересный канал
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2k
Frank Borman 4 часа назад
Отвертка 1891 года, дизайн вполне современный. Германия еще 130 лет назад была великой индустриальной державой. Уже тогда была поголовная грамотность населения. И вот эту страну победил СССР в ВОВ, фактически в одиночку. Который начал свою индустриализацию примерно за 20 лет до войны.
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1k
LekS Frank Borman 4 часа назад
За 10 лет.
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7k
Андрей Ватрушкин 4 часа назад
Похоже отвертку засолили вместе с капустой на зиму.
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2k
Руслан 5 часов назад
Дайте мне эти руки! А то мои сидеть мешают..
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