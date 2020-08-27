Восстановление отвертки

На чужую работу всегда приятно смотреть.

В 70-х годах отец приобрел такую отвертку в магазине. Зверь. Откручивала все подряд. Правда шарика в ручке не было, чтобы скоба-рычаг держалась. При переезде куда-то запропастилась. В 90-е годы я тоже такую себе приобрел. Прожила она не очень долго, так как сменные лезвия оказались пластилиновыми для того рычага. И вот оказывается, что наша отвертка - это копия немецкой отвертки... Ну как же так?