На чужую работу всегда приятно смотреть.
В 70-х годах отец приобрел такую отвертку в магазине. Зверь. Откручивала все подряд. Правда шарика в ручке не было, чтобы скоба-рычаг держалась. При переезде куда-то запропастилась. В 90-е годы я тоже такую себе приобрел. Прожила она не очень долго, так как сменные лезвия оказались пластилиновыми для того рычага. И вот оказывается, что наша отвертка - это копия немецкой отвертки... Ну как же так?
Восстановление отвертки (1 видео)
На чужую работу всегда приятно смотреть.
- работа не заявлялась, как "восстановление функциональности", явно проигрывающей современным инструментам
- речь шла восстановлении оригинала, как хобби
- никаких советов типа "вы также можете"
Ну а что "не понравилось", а поразило!!! - инженерные решения тех времен... превосходящие по простоте и надежности многие современные аналоги.
Удивляет только, что мастер ни разу не воспользовался измерительным инструментом... Можно конечно делать по нониусу станков... но не всё же!
Зачётный мастер!
В общем, как слесарю с 25 летним стажем смотреть прикольно, но есть вопросы))
Как по мне, проще новую купить чем заморачиваться с восстановлением рухляди.
По большому счёту ничего не восстановлено.
Сделана НОВАЯ отвёртка по подобию сгнившей.
Хотя....
Когда собаке делать нечего................