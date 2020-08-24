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Что не так с самым обсуждаемым вариантом варп-двигателя - «пузырем Алькубьерре»?

Что не так с самым обсуждаемым вариантом варп-двигателя - «пузырем Алькубьерре»? (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 21:16
Сообщество : Наука
Метки: варп двигатель   двигатель Алькубьерре   космос   межзвездные перелеты   межзвёздный двигатель   скорость света   
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Двигатель Алькубьерре уже третий десяток лет рассматривается учеными и инженерами как самый перспективный и достижимый вариант конструкции привода для межзвездных кораблей будущего.

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Метки: варп двигатель   двигатель Алькубьерре   космос   межзвездные перелеты   межзвёздный двигатель   скорость света   
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20  комментариев
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25k
bgv 6 часов назад
да фигня это
для движения с практически мгновенными скоростями достаточно отменить предел скорости света.
Отмени его и всё - лети с любой скоростью в любой конец вселенной.
Мою Нобелевскую премию можете передать в фонд международной космонавтики.
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−72
VladmirK1979 57 минут назад
кстати а какая масса электрона?
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−72
VladmirK1979 Час назад
а зачем вообще передвигаться в пространстве на такие расстояния?
в этом нет смысла
ну... расстояния просто чудовищные, даже когда галактики сталкиваются, то звезды мимо друг друга пролетают, такие расстояния

и да, масса электрона, скорость света в вауме и еще десяток значений (ну котоыре мы пока выяснили) это константы нашей вселенной и их не получится изменить

а "кртовые норы" это просто фантазии
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−72
VladmirK1979 Час назад
скорость света это константа, если бы ее не было, и хотя бы один элемент имеющий массу ее бы превысил - ну наша Вселенная перестала бы существовать в тот же миг

и кстати, если вы не в курсе, мы все двигаемся в каждый момент со скоростью света (просто точка отсчета, относительно которой мы движемся ос скоростью света постоянно меняется)
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−72
VladmirK1979 2 часа назад
>>Вместо того, чтобы тащить предмет по скатерти, можно просто сделать
>>складку от перемещаемого предмета до «места назначения» на другом
>>краю стола (не забыв растянуть скатерть позади траектории движения).

да это возможно! законы физики этому не противоречат (почти,но это еще не точно)
но уже точно понятно, сколько нужно энергии чтобы вытворять такое с пространством/временем
уже подсчитали, за все время существования нашей Вселенной все звезды столько энергии не выработали, сколько нужно для таких маневров :)
а так да... вполне реально
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7k
ScorpionDS 3 часа назад
Нужно просто на всех пригодных планетах расставить "звездные врата", а потом перемещение будет занимать секунды, все же просто ...


P.S.: Идея не нова, НАСА придется выкупать права у MGM))
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3k
Горожанин 4 часа назад
Цитата в начале:
"с непреодолимыми ограничениями реактивного привода в контексте дальних космических перелетов..."

Данная бредятина говорит о том, что автор поста - идиот. Далее читать труд - потеря времени.
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30k
Nefrion 4 часа назад
Даже если это не сработает, пусть большие мальчики лучше играются в науку, чем в войну и санкции.
Есть - и не так уж мало - полезных изобретений, которые получились как побочный результат других исследований.
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2k
Allmaster 5 часов назад
У меня студия 3д печати.
Ну и заказы порой такие. Колесо, с направленными неодимовыми магнитами...
Робкие намеки, дабы психику не нарушить, что не будет работать, отметаются напрочь...
Типа из уважения нах не посылаем, но я тут формулу изобрел с особенными наклонами магнитного поля. ... Хочешь в долю вступить?..
Как то так...
Печально, когда люди с ума сходят...
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24k
labuda.blog Allmaster Час назад
Идеи разделения магнитных полей пластиной из графена ещё не поступали? А то подскажи - заказов будет ещё больше!
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7k
Sasa 6 часов назад
А чё отказались от червоточин-черных дыр? Легче скатерть двигать, чем дырки искать на столе?
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14k
Yorge 6 часов назад
И за эту хрень они ещё и деньги получают. Можно с таким же успехом разрабатывать хоть ступу бабы яги работающей на волшебной пыльце.
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24k
labuda.blog Yorge 6 часов назад
Наука на квантовом уровне превращается в магию! Баба Яга могла запросто использовать технологию инопланетной или прошлой цивилизации.
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14k
Yorge labuda.blog 5 часов назад
Наука не может превратиться в магию. Магией обычно обзывают притянутый за уши некий эффект ,деталей которого обычно не понимают ,а следовательно выносят за скобки. На самом деле нет ни магии ни волшебства так как любая хрень в этой вселенной состоит из выстроенных в том или ином порядке природных законов. Чтобы не происходило в окружающем мире будет привязано к законам природы.
Поэтому чтобы создать двигатель который заворачивает пространство нужно найти в природе похожие явления. Если такое возможно наблюдать на макро или микро уровне то смысл разработка имеет. А если это только фантазия то нужно ждать пока подобное явление сворачиваения пространства где нибудь проявится, если проявится .
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1k
Андрей Yorge 5 часов назад
Когда читаешь подобных Yogre-дятлов, диву даешься. Эти дятлы были во все времена. Они же сжигали Коперника, выступали за поклонение молниям и истошно орали: "Что за бред? Какие еще радио волны?" Теперь они постят на фишках свои "знания". Ведь эти Yorge-дятлы истинные знатоки чего да как тут происходит.
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24k
labuda.blog Yorge Час назад
Yorge, когда папуас увидит как ты говоришь по скайпу - для него это будет магия (тарелочка с яблочком), а навигатор для него будет путеводным клубочком, а "Алиса" превращается в "свет мой зеркальце скажи ..."

Всё зависит от развития науки. Так вот, в высшей точке своего развития наука превратится в магию, где обычным движением руки человек сможет передвигать горы.
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16k
BillyBonzz 6 часов назад
Вощем, карбюратор не сосАет, маховик землЮ бросает.
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