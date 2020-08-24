Что не так с самым обсуждаемым вариантом варп-двигателя - «пузырем Алькубьерре»?

Двигатель Алькубьерре уже третий десяток лет рассматривается учеными и инженерами как самый перспективный и достижимый вариант конструкции привода для межзвездных кораблей будущего.
Его актуальность продиктована тем, что мы уже сейчас столкнулись с непреодолимыми ограничениями реактивного привода в контексте дальних космических перелетов. Если проблему необходимости пополнять запасы горючего теоретически можно решить, например, занимаясь по пути его добычей на попутных планетах или астероидах, то лимит возможной скорости в десятки тысяч километров в час выглядит умопомрачительным только с точки зрения велосипедиста. В итоге, эти множественные «пит-стопы» для дозаправки и черепашья по космическим масштабам скорость наших современных кораблей позволят добраться до ближайшей экзопланеты лишь за сотни тысяч лет.
Способ привода, предложенный Мигелем Алькубьерре (в честь которого он и назван) в 1994 году, вроде бы решает эти проблемы. Горючее необходимо лишь для стартового разгона и торможения (при необходимости), а скорость вообще неограниченная – она якобы может превышать скорость света в разы!
Способ привода, предложенный Мигелем Алькубьерре (в честь которого он и назван) в 1994 году, вроде бы решает эти проблемы. Горючее необходимо лишь для стартового разгона и торможения (при необходимости), а скорость вообще неограниченная – она якобы может превышать скорость света в разы!
Как это возможно? Дело в том, что согласно предложенному Алькубьерре принципу, корабль с таким двигателем в общем-то даже и не перемещается по маршруту своего движения, а сам маршрут изменяется так, чтобы переместить корабль: пространство перед кораблем просто сжимается, а позади него растягивается.
Наиболее наглядно это иллюстрируется примером со скатертью лежащей на столе и предметом на этой скатерти, который надо переместить из одного края стола на другой. Вместо того, чтобы тащить предмет по скатерти, можно просто сделать складку от перемещаемого предмета до «места назначения» на другом краю стола (не забыв растянуть скатерть позади траектории движения).
Все вроде бы просто. Понятно, что есть чисто технологические сложности и инженеры пытаются их решить (с 2012 года одна из лабораторий НАСА проводит эксперименты с целью подтвердить теоретическую концепцию Алькубьерре). В основном камнем преткновения считаются два момента: это необходимость использования экзотической материи (которая не факт, что вообще существует), с помощью которой необходимо предварительно подготовить маршрут; и колоссальное количество энергии, необходимое для создания искривления пространства.
Эти проблемы хоть и масштабные, но касаются чисто технологических моментов реализации идеи.
Однако есть вопросы и к самой концепции, которые могут поставить крест на возможности ее воплощения, даже в том случае если ученые найдут недорогой и эффективный способ получать в большом количестве отрицательную энергию, необходимую для работы двигателя Алькубьерре.
Наиболее наглядно это иллюстрируется примером со скатертью лежащей на столе и предметом на этой скатерти, который надо переместить из одного края стола на другой. Вместо того, чтобы тащить предмет по скатерти, можно просто сделать складку от перемещаемого предмета до «места назначения» на другом краю стола (не забыв растянуть скатерть позади траектории движения).
Все вроде бы просто. Понятно, что есть чисто технологические сложности и инженеры пытаются их решить (с 2012 года одна из лабораторий НАСА проводит эксперименты с целью подтвердить теоретическую концепцию Алькубьерре). В основном камнем преткновения считаются два момента: это необходимость использования экзотической материи (которая не факт, что вообще существует), с помощью которой необходимо предварительно подготовить маршрут; и колоссальное количество энергии, необходимое для создания искривления пространства.
Эти проблемы хоть и масштабные, но касаются чисто технологических моментов реализации идеи.
Однако есть вопросы и к самой концепции, которые могут поставить крест на возможности ее воплощения, даже в том случае если ученые найдут недорогой и эффективный способ получать в большом количестве отрицательную энергию, необходимую для работы двигателя Алькубьерре.
Проблема №1 – Как моментально сжать и растянуть пространство?
Дело в том, нет четкого представления о том, каким образом сделать эту «складку» пространства.
Проводимые НАСА эксперименты с интерферометром Уайта — Джудэя, который, по заявлениям инженеров, может обнаружить пространственные возмущения, создаваемые сильными электрическими полями, пока не дают надежных результатов. Но вопрос тут даже не в результатах, а в принципе. Возмущения создаются «электрическими полями», скорость распространения которых по определению ограничена скоростью света. Соответственно, фронт сжатия-растяжения на маршруте корабля всегда будет упираться в пресловутые 300 тыс. км/с.
Да, концепция Алькубьерре признает необходимость предварительной «прокладки маршрута», но из этого следует, что, например, если сегодня кто-то захочет отправиться на Денеб (на расстоянии 2600 световых лет), то необходимо, чтобы кто-то другой уже проделал работу по искривлению пространства от Земли до Денеба, начав это делать, по крайней мере, 2600 лет назад.
То есть превысить скорость света пока не получается, но можно приблизиться, что тоже хорошо.
Зато по готовому маршруту можно будет перемещаться моментально! Не так ли?
Проводимые НАСА эксперименты с интерферометром Уайта — Джудэя, который, по заявлениям инженеров, может обнаружить пространственные возмущения, создаваемые сильными электрическими полями, пока не дают надежных результатов. Но вопрос тут даже не в результатах, а в принципе. Возмущения создаются «электрическими полями», скорость распространения которых по определению ограничена скоростью света. Соответственно, фронт сжатия-растяжения на маршруте корабля всегда будет упираться в пресловутые 300 тыс. км/с.
Да, концепция Алькубьерре признает необходимость предварительной «прокладки маршрута», но из этого следует, что, например, если сегодня кто-то захочет отправиться на Денеб (на расстоянии 2600 световых лет), то необходимо, чтобы кто-то другой уже проделал работу по искривлению пространства от Земли до Денеба, начав это делать, по крайней мере, 2600 лет назад.
То есть превысить скорость света пока не получается, но можно приблизиться, что тоже хорошо.
Зато по готовому маршруту можно будет перемещаться моментально! Не так ли?
Проблема №2 – Как пробраться сквозь «складку»?
Вернемся к аналогии со скатертью. Да, предмет на скатерти перемещается за счет создания складки по столу, но не по скатерти. А ведь в данной модели именно скатерть «заменяет» реальное пространство. Это значит, что когда двигатель Алькубьерре будет выключен, пространство, так же как и скатерть, «разгладится» и все вернется в исходное состояние.
Получается что для того, чтобы колоссальное количество энергии, затраченное на создание деформации пространства, не пропало зря, необходимо как-то продраться сквозь сжатое пространство на другую недеформированную сторону снаружи пузыря Алькубьерре. Если бы в аналогии со скатертью перемещаемым предметом на ней была бы иголка, то она с легкостью прошла бы сквозь складку. Но если речь идет о предмете более похожем на космический корабль, например чашка с чаем, то прохождение сквозь складку без нарушения целостности либо скатерти, либо чашки невозможно.
Ученые и раньше предостерегали, что этот способ перемещения грозит путешественникам жестким воздействием излучения Хокинга, но оказывается дело даже серьезнее.
В любом случае идея Алькубьерре весьма оригинальная. Даже если она и нереализуема в том виде, как ее сформулировал автор, попытки ее реализовать или опровергнуть, как это почти всегда бывает с научными идеями, обязательно дадут косвенные, но практические и интересные результаты.
Получается что для того, чтобы колоссальное количество энергии, затраченное на создание деформации пространства, не пропало зря, необходимо как-то продраться сквозь сжатое пространство на другую недеформированную сторону снаружи пузыря Алькубьерре. Если бы в аналогии со скатертью перемещаемым предметом на ней была бы иголка, то она с легкостью прошла бы сквозь складку. Но если речь идет о предмете более похожем на космический корабль, например чашка с чаем, то прохождение сквозь складку без нарушения целостности либо скатерти, либо чашки невозможно.
Ученые и раньше предостерегали, что этот способ перемещения грозит путешественникам жестким воздействием излучения Хокинга, но оказывается дело даже серьезнее.
В любом случае идея Алькубьерре весьма оригинальная. Даже если она и нереализуема в том виде, как ее сформулировал автор, попытки ее реализовать или опровергнуть, как это почти всегда бывает с научными идеями, обязательно дадут косвенные, но практические и интересные результаты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Экскурсия по международной космической станции
- Как космонавты и астронавты на МКС готовили пиццу в невесомости
- Над Лос-Анджелесом замечен сферический НЛО
- Рабочие будни в открытом космосе глазами астронавта
- Curiosity - пять лет на Марсе
Метки: варп двигатель двигатель Алькубьерре космос межзвездные перелеты межзвёздный двигатель скорость света
0
Новости партнёров
Загрузка...
для движения с практически мгновенными скоростями достаточно отменить предел скорости света.
Отмени его и всё - лети с любой скоростью в любой конец вселенной.
Мою Нобелевскую премию можете передать в фонд международной космонавтики.
в этом нет смысла
ну... расстояния просто чудовищные, даже когда галактики сталкиваются, то звезды мимо друг друга пролетают, такие расстояния
и да, масса электрона, скорость света в вауме и еще десяток значений (ну котоыре мы пока выяснили) это константы нашей вселенной и их не получится изменить
а "кртовые норы" это просто фантазии
и кстати, если вы не в курсе, мы все двигаемся в каждый момент со скоростью света (просто точка отсчета, относительно которой мы движемся ос скоростью света постоянно меняется)
>>складку от перемещаемого предмета до «места назначения» на другом
>>краю стола (не забыв растянуть скатерть позади траектории движения).
да это возможно! законы физики этому не противоречат (почти,но это еще не точно)
но уже точно понятно, сколько нужно энергии чтобы вытворять такое с пространством/временем
уже подсчитали, за все время существования нашей Вселенной все звезды столько энергии не выработали, сколько нужно для таких маневров :)
а так да... вполне реально
P.S.: Идея не нова, НАСА придется выкупать права у MGM))
"с непреодолимыми ограничениями реактивного привода в контексте дальних космических перелетов..."
Данная бредятина говорит о том, что автор поста - идиот. Далее читать труд - потеря времени.
Есть - и не так уж мало - полезных изобретений, которые получились как побочный результат других исследований.
Ну и заказы порой такие. Колесо, с направленными неодимовыми магнитами...
Робкие намеки, дабы психику не нарушить, что не будет работать, отметаются напрочь...
Типа из уважения нах не посылаем, но я тут формулу изобрел с особенными наклонами магнитного поля. ... Хочешь в долю вступить?..
Как то так...
Печально, когда люди с ума сходят...
Поэтому чтобы создать двигатель который заворачивает пространство нужно найти в природе похожие явления. Если такое возможно наблюдать на макро или микро уровне то смысл разработка имеет. А если это только фантазия то нужно ждать пока подобное явление сворачиваения пространства где нибудь проявится, если проявится .
Всё зависит от развития науки. Так вот, в высшей точке своего развития наука превратится в магию, где обычным движением руки человек сможет передвигать горы.