Что не так с самым обсуждаемым вариантом варп-двигателя - «пузырем Алькубьерре»?

Как это возможно? Дело в том, что согласно предложенному Алькубьерре принципу, корабль с таким двигателем в общем-то даже и не перемещается по маршруту своего движения, а сам маршрут изменяется так, чтобы переместить корабль: пространство перед кораблем просто сжимается, а позади него растягивается.



Наиболее наглядно это иллюстрируется примером со скатертью лежащей на столе и предметом на этой скатерти, который надо переместить из одного края стола на другой. Вместо того, чтобы тащить предмет по скатерти, можно просто сделать складку от перемещаемого предмета до «места назначения» на другом краю стола (не забыв растянуть скатерть позади траектории движения).



Все вроде бы просто. Понятно, что есть чисто технологические сложности и инженеры пытаются их решить (с 2012 года одна из лабораторий НАСА проводит эксперименты с целью подтвердить теоретическую концепцию Алькубьерре). В основном камнем преткновения считаются два момента: это необходимость использования экзотической материи (которая не факт, что вообще существует), с помощью которой необходимо предварительно подготовить маршрут; и колоссальное количество энергии, необходимое для создания искривления пространства.





Эти проблемы хоть и масштабные, но касаются чисто технологических моментов реализации идеи.



Однако есть вопросы и к самой концепции, которые могут поставить крест на возможности ее воплощения, даже в том случае если ученые найдут недорогой и эффективный способ получать в большом количестве отрицательную энергию, необходимую для работы двигателя Алькубьерре.