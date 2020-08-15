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Усинск. Боинг и 4 МИГа

Усинск. Боинг и 4 МИГа (1 видео)

Автор:
15 августа 2020 17:44
Метки: боинг   диспетчер   миг   самолет   

Напряженнее всякого триллера..

Пепелац

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27  комментариев
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2k
Sanar 10 часов назад
Да всякое бывает, молодец нормально разрулил, повезло что все борты русскоязычные. Я первый год работал в ГА после армии, девочка дисп такого наворотила, 6 утра у нас чартер, туман но нам вылететь позволяет, в зоне опаздавший турок А-319, запрашиваемся мы и военный АН-26й, запрашиваемся на запуск она нам взлёт разрешён, в эфире хаос, турок нервничает на ломаном инглише, тут ещё ЮТэйр не принимают на запасной запросился, она нам почему не докладываете о занятии исполнительного, а мы ещё и не запустились на стоянке, короче вмешался РП посадили турка и ютов потом уж мы вылетели, поперепутала позывные к нам на английском к турку на русском, турок понять ни чего не может, да мы его тоже если честно через раз, у них запасной не предусмотрен только обратно в Стамбул вот он шум и поднял. Вроде даже и не уволили её. По армии помню, жопа на гражданские садиться, особенно на вынужденную.
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2k
TirAn 5 часов назад
5+++
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62k
Вит Вит 8 часов назад
Нормальный,адекватный авиадиспетчер,отработал так,как его учили
Это вам не Нильсен со "Скайгайд"
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20k
Саня 8 часов назад
То пусто-то густо...Диспетчер наверно поседел,и этот день внукам перескажет))
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27k
lem02 8 часов назад
Сидишь себе в сра...сонном Усинске, где один Боинг в неделю. И тут с неба начинают падать самолеты. Как груши. Мда, я бы в диспетчеры не пошел... Собственно и не пошел...
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62k
Вит Вит lem02 7 часов назад
Сортиры чистить,это тебе не полётами управлять.....Правильно сделал,что не пошёл,ведь говно кто то должен же убирать....
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27k
lem02 Вит Вит 7 часов назад
А, вот мой персональный трольчик проклюнулся! Что не так? Что именно вас, не устроило в моем комменте? Просто из любопытства спрашиваю. Чем сейчас, вашу тупую головку, прогневал? Вроде диспетчера не обидел (даже наоборот сказал, что столь трудная работа не по мне), обнуленыша не вспоминал, что не так то?
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4k
Echo 10 часов назад
нормально, он сказал волшебное слово [мат] и разрулил ситуацию
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−18
Алиса Цветаева 10 часов назад
Свежайшая новость от 2018 года
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224
Serg Dex 11 часов назад
Чет все как то на грани шухера, это форс-мажор или всегда так? Если всегда то становлюсь фанатом РЖД.
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2k
Sanar Алиса Цветаева 8 часов назад
А ты то как ценна, мартышка с завышенным ЧСВ, сиди в своей европе и не булькай, а лучше беги готовиться к смене, а то найдётся и твой Калоев.
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224
Serg Dex VL 8 часов назад
О братан да вы летаете также как мы плаваем, жаль в Сингапур только жд не проложили
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2k
Sanar Алиса Цветаева 8 часов назад
Не доросла ты чтобы я перед тобой отчитывался, CPL, диплом из СВАУЛШ карточку зарплатную тебе с двух сторон не скинуть? А может список послужной за 22,5 года в армии или лётную книжку? Ты проси щас фотки скину.
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28k
Головасыр коричнештанник Алиса Цветаева 6 часов назад
ухх, какая Алиса у нас. хочу познакомиться )))
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2k
ailcat Serg Dex 4 часа назад
В данном случае - форс-мажор.
Но, в целом, где я успел поработать - в середине 80-х было больше 350 взлетов и посадок с 7 до 23 часов. То есть одновременно больше десятка бортов на связи - это спокойное время (да и когда я работал - в утренний "час пик" за полтора часа уходило полтора десятка и чуть не дюжина прилетала). По виду диспетчеров - загрузка близка к оптимальной (и тонус сохраняется, ошибок минимум - но еще и не цейтнот, спокойно разруливаются нештатные ситуации)
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