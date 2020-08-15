Усинск. Боинг и 4 МИГа

FISHKINET
Новое
Новое
Фотоподборка
Автор:
Димон
Люди и лица
Автор:
Димон
Жесть, которую не покажет варшавский канал некста
Автор:
Netyn
Очаровательные клыкастые домашние любимцы
Автор:
Димон
Просто интересное видео
Автор:
Юганск
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу
Сообщество:
Фабрика идей
Лучшие пейзажи 2020 года
Сообщество:
ФотоМир
Геликоприон: Акула с циркулярной пилой на нижней челюсти
Сообщество:
Лагуна акул
Вот какие чудеса можно сотворить с сеткой и утюгом
Сообщество:
Искусство
ТОП 10 странных и удивительных рекордов Гиннеса
Сообщество:
Топ 10
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Эвакуационный выход с ветряной турбины
Автор:
Bonmotistka
Спортсмен сломал колени во время приседания с 400-килограммовой штангой
Автор:
Vossen
Мужчина спас приятеля от поражения электрическим током
Автор:
Кот шашлык
Как правильно вытащить жало пчелы: наглядно
Автор:
Кот шашлык
Спасение детей из горящей квартиры глазами ульяновского пожарного
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новый тренер: в раздевалку ФК «Сахалинец» зашёл медведь
Автор:
Лан не урчи
Женщина столкнулась нос к носу с акулой в день рождения
Автор:
Лан не урчи
Австралийская сорока играет вместе с собакой
Автор:
Vossen
Парень навестил свою подругу в больнице и принес интересные продукты
Автор:
Vossen
Разоблачение заговора! Вся правда о защитных масках, слежке и чипировании
Автор:
Michael Scofield
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Джокер подводного мира: огромная любознательная акула с гигантским шрамом
Автор:
Кот шашлык
Приключения хомяка в большом картонном лабиринте с препятствиями
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
59 лет назад в космос полетел первый искуственный спутник нашей планеты
Автор:
Alex ASK
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
Автор:
Picard
Миниатюрный меч из ржавого гвоздя
Автор:
Mr.Adamson
Горнолыжный курорт во дворе дома
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Лейтенанта морской пехоты приняли за дерзкого уклониста и хотели проучить
Автор:
Александр Клишин
В штате Юта парень захватил заложника и был застрелен полицейскими
Автор:
Кот шашлык
Дискотека одного танцора
Автор:
Miralanim
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Подарок жене-изменнице на день рождения дочери
Автор:
Picard
Впечатляющее окончание эстафеты
Автор:
Picard
Когда у соседей все в порядке с чувством юмора
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Сегодня 90 лет Людмиле Хитяевой! Поздравляем!!! Долгих лет жизни!
Автор:
Варяг
Лакомства эпохи СССР. Вкусняшки нашего детства
Автор:
Димон
Как советский стройбат геройски дрался против английских десантников
Автор:
КомбригМэНэКолун
Вокруг "Кругозора"
Автор:
Димон
17 неизвестных мгновений весны
Автор:
Чеширри
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Мигранты штурмуют Британию
Автор:
Болонка королевы
В Сомали узаконят детские браки
Автор:
Болонка королевы
Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса
Автор:
Dionysus
Пакистан накрыло цунами в 10 миллиардов деревьев
Автор:
Болонка королевы
Помощник президента Абхазии на джипе тараном взял границу с Россией
Автор:
Belka_16
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Jawa-350 с коляской 1990 года выпуска после реставрации
Автор:
Олег
40 лет приводу Quattro: от энтузиазма до больших побед
Автор:
Олег
Подборка автомобильных приколов
Автор:
Johnny
Ford Mustang SSP — Полицейский жеребец
Автор:
Лан не урчи
Подборка автомобильных гифок
Автор:
Michael Scofield
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Эффектная наклейка на автомобиль
Автор:
mindflixx
Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
Автор:
Forestdude
Эффектная авария во время полицейской погони
Автор:
Forestdude
Кокетливый неадекват скакал по автомобилям на улицах Саратова
Автор:
Picard
Парень воссоздал сцену из фильма "Назад в будущее" , пролетев рядом с DeLorean
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Жители ставропольского села требуют выдать им цыганского подростка, насмерть сбившего девочку
Автор:
Result
На велосипеде и в наушниках: безалаберная девчонка чуть не попала под машину
Автор:
Johnny
В Обнинске сбили девушку на электросамокате
Автор:
Johnny
ДТП с участием электросамокатчика и мотоциклиста в Петербурге
Автор:
Johnny
Пугливый водитель устроил ДТП в Санкт-Петербурге
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. В центре Краснодара водитель устроил ДТП, проехав на красный
Автор:
Johnny
Авария дня. Автомобиль такси вылетел на парковку аэропорта в Екатеринбурге
Автор:
Johnny
Авария дня. Водитель Lada проехал на красный в Екатеринбурге
Автор:
Johnny
Авария дня. «Против шерсти» по одностороннему
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Маленький хэтчбек Honda превратили во внедорожник для исследования шахт
Автор:
RedBull
Уникальный и очень дорогой внедорожный Porsche 1984 года
Автор:
RedBull
"Я тебя слепила из того, что было": нелепый тюнинг авто своими руками
Автор:
LMV
Пимпмобили — роскошь для настоящих сутенёров
Автор:
zaMKADpride
RENNtech SL74 - Накачанный стероидами родстер Mercedes-Benz SL600
Автор:
Лан не урчи
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Нетипичная история. Рассказ из старого блокнота
Автор:
Андрей Эйнав
Попытка повторить в домашних условиях торт "Красный бархат"
Автор:
Никифоридис
Новая неделя и новые победители!
Автор:
ИнфоFishki
Ароматный хлеб на кефире из ржаной, льняной и пшеничной муки
Автор:
Никифоридис
Нескучный сад. Воробьевы горы. (23 фото)
Автор:
Corvus Corax
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Солянка для майдана
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн и отключить рекламу
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
27
ещё пост
Усинск. Боинг и 4 МИГа
Массажное масло и свечи: тестируют врачи
15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу
Прикольные и смешные картинки
17 занимательных фотофактов обо всем на свете, которые полезно...
Фермер достойно отомстил за покрышки, выброшенные на его земле
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии
Прикольные и смешные картинки
Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов
«Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи
Змея слоновый хобот: Дряблые змеи-шарпеи настолько ленивые, что...
Гифки разные
ФСБ показало останки Гитлера из своих секретных архивов
Парень удачно разыграл жену - и стал блогером-миллионником!
Феминизм головного мозга: девушки, что с вами такое?
В память о Викторе Цое Дворцовый мост в Петербурге развели под его...
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
Назван самый богатый депутат Госдумы, с годовым доходом в 2.3 млрд...
Свежие Кубики
Новое
>
Видео
Пепелац
Усинск. Боинг и 4 МИГа
(1 видео)
Автор:
Пепелац
15 августа 2020 17:44
Метки:
боинг
диспетчер
миг
самолет
Напряженнее всякого триллера..
Пепелац
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
3148
Другие посты автора
Похожее видео
Итальянские военные поддержали свой народ необычным образом
08:25:41
Падение легкомоторного самолета на улице в Бразилии
07:59:52
Когда решил полетать на самолете зайцем
08:54:02
Демонстрация возможностей китайского игрушечного самолетика
14:18:47
Пилот совершил мастерскую посадку на шоссе
08:37:02
Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать
09:05:25
Посадка самолета бочком
08:06:43
Пернатый безбилетный пассажир пытался улететь на крыле самолета
11:18:07
1642
1
Предыдущее
Следующее
Авторский пост
Ссылки по теме:
Падение легкомоторного самолета на улице в Бразилии
Демонстрация возможностей китайского игрушечного самолетика
Пилот совершил мастерскую посадку на шоссе
Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать
Когда решил полетать на самолете зайцем
Метки:
боинг
диспетчер
миг
самолет
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
41
10
31
Понравилось
31
0
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
27
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Sanar
10 часов назад
Да всякое бывает, молодец нормально разрулил, повезло что все борты русскоязычные. Я первый год работал в ГА после армии, девочка дисп такого наворотила, 6 утра у нас чартер, туман но нам вылететь позволяет, в зоне опаздавший турок А-319, запрашиваемся мы и военный АН-26й, запрашиваемся на запуск она нам взлёт разрешён, в эфире хаос, турок нервничает на ломаном инглише, тут ещё ЮТэйр не принимают на запасной запросился, она нам почему не докладываете о занятии исполнительного, а мы ещё и не запустились на стоянке, короче вмешался РП посадили турка и ютов потом уж мы вылетели, поперепутала позывные к нам на английском к турку на русском, турок понять ни чего не может, да мы его тоже если честно через раз, у них запасной не предусмотрен только обратно в Стамбул вот он шум и поднял. Вроде даже и не уволили её. По армии помню, жопа на гражданские садиться, особенно на вынужденную.
8
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
TirAn
5 часов назад
5+++
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
62k
Вит Вит
8 часов назад
Нормальный,адекватный авиадиспетчер,отработал так,как его учили
Это вам не Нильсен со "Скайгайд"
6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
20k
Саня
8 часов назад
То пусто-то густо...Диспетчер наверно поседел,и этот день внукам перескажет))
5
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
27k
lem02
8 часов назад
Сидишь себе в сра...сонном Усинске, где один Боинг в неделю. И тут с неба начинают падать самолеты. Как груши. Мда, я бы в диспетчеры не пошел... Собственно и не пошел...
4
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
62k
Вит Вит
lem02
7 часов назад
Сортиры чистить,это тебе не полётами управлять.....Правильно сделал,что не пошёл,ведь говно кто то должен же убирать....
-8
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
27k
lem02
Вит Вит
7 часов назад
А, вот мой персональный трольчик проклюнулся! Что не так? Что именно вас, не устроило в моем комменте? Просто из любопытства спрашиваю. Чем сейчас, вашу тупую головку, прогневал? Вроде диспетчера не обидел (даже наоборот сказал, что столь трудная работа не по мне), обнуленыша не вспоминал, что не так то?
5
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
4k
Echo
10 часов назад
нормально, он сказал волшебное слово
[мат]
и разрулил ситуацию
5
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга.
Показать
−18
Алиса Цветаева
10 часов назад
Свежайшая новость от 2018 года
-12
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
224
Serg Dex
11 часов назад
Чет все как то на грани шухера, это форс-мажор или всегда так? Если всегда то становлюсь фанатом РЖД.
-3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать ещё
5 ответов
(из
12
)
2k
Sanar
Алиса Цветаева
8 часов назад
А ты то как ценна, мартышка с завышенным ЧСВ, сиди в своей европе и не булькай, а лучше беги готовиться к смене, а то найдётся и твой Калоев.
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
224
Serg Dex
VL
8 часов назад
О братан да вы летаете также как мы плаваем, жаль в Сингапур только жд не проложили
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
Sanar
Алиса Цветаева
8 часов назад
Не доросла ты чтобы я перед тобой отчитывался, CPL, диплом из СВАУЛШ карточку зарплатную тебе с двух сторон не скинуть? А может список послужной за 22,5 года в армии или лётную книжку? Ты проси щас фотки скину.
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
28k
Головасыр коричнештанник
Алиса Цветаева
6 часов назад
ухх, какая Алиса у нас. хочу познакомиться )))
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
ailcat
Serg Dex
4 часа назад
В данном случае - форс-мажор.
Но, в целом, где я успел поработать - в середине 80-х было больше 350 взлетов и посадок с 7 до 23 часов. То есть одновременно больше десятка бортов на связи - это спокойное время (да и когда я работал - в утренний "час пик" за полтора часа уходило полтора десятка и чуть не дюжина прилетала). По виду диспетчеров - загрузка близка к оптимальной (и тонус сохраняется, ошибок минимум - но еще и не цейтнот, спокойно разруливаются нештатные ситуации)
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
В одном из сараев в Калифорнии были обнаружены два DeLorean DMC-12 с минимальными пробегами
Эпичная ситуация на парковке: когда приехал первым и поставил машину правильно
Loading...
22 места в Петербурге, которые нужно посетить хотя бы раз в жизни
Уникальное видео, снятое в Германии с подвесной дороги в 1902 году
Подборка автомобильных гифок
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Австралийская сорока играет вместе с собакой
Приключения хомяка в большом картонном лабиринте с препятствиями
Куда сходить в Анапе: 17 лучших мест
Собака самостоятельно садится на автобус и ездит в парк
Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото)
В Индонезии местные жители поймали "крокодила-демона" весом полтонны
Попугай насвистывает песенку и отбивает ритм
Массажное масло и свечи: тестируют врачи
Эпичные ситуации в лифте, от которых даже старшая по дому немного офигела
Родинки в индийских фильмах очень важны
Спасение детей из горящей квартиры глазами ульяновского пожарного
Долгожданное путешествие: какие страны открыли границы
Знаменитый дирижёр Владимир Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко
Сколько эмоций на этом фото!
Это вообще законно? Очень годные самоделки
"Я давал присягу служить своему народу": белорусские спецназовцы выбросили форму в знак протеста
"Будешь харкать кровью": коллекторские угрозы и обвинения, которыми запугивают должников
10 лучших проектов подводных лодок: пальма первенства осталась за советскими конструкторами
На машине по России: лучшие маршруты для путешествий
Профессиональный каскадер просит девушку выйти за него замуж - пока горит
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
Где отдохнуть на Алтае: топ 7 популярных туристических мест
15 примеров занимательной статистики
Кайт поднял сёрфера в небо на несколько десятков метров
ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
Заброшенные дома и бункеры в лесу
✖
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Демонстрация возможностей китайского игрушечного самолетика
Когда решил полетать на самолете зайцем
Пилот совершил мастерскую посадку на шоссе
Падение легкомоторного самолета на улице в Бразилии
Медведь забрался на самолет и попытался его исследовать
Популярное видео
62
62
1
11
Приключения хомяка в большом картонном лабиринте с препятствиями
51
51
0
14
Мальчик из Нигерии, танцующий под дождем, будет учиться балету в Нью-Йорке
133
133
0
23
Спасение детей из горящей квартиры глазами ульяновского пожарного
46
46
1
8
На кадрах с дрона видны масштабы ущерба после взрыва в Бейруте
12
12
1
21
Наверное про любовь поёт
101
101
0
16
Его упорству можно позавидовать
83
83
0
12
Красиво раскорячилась
526
526
2
206
Разоблачение заговора! Вся правда о защитных масках, слежке и чипировании
50
50
0
19
Первый в мире прозрачный экран запущен в продажу
280
280
0
83
Драка в лифте
Популярное
428
428
7
76
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
348
348
2
108
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
Набирающие популярность
3
3
4
4
Основы правильного питания: как похудеть всерьез и надолго
-2
-2
0
11
Как правильно мерить температуру ртутным градусником
Лучшие "голые" платья звезд за 100 лет (38 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Животные
1087
428
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1557
307
Факты
841
286
Юмор
2356
251
Истории
1091
239
Треники&Вареники
994
207
Жить в России
621
193
Юмор
2356
4651
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1557
3033
Животные
1087
2124
Жить в России
621
1231
Гифки
601
1164
Аварии
423
1120
Треники&Вареники
994
1008
Юмор
2356
17209
Животные
1087
11889
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1557
11341
ФотоМир
598
6031
Жить в России
621
5624
Кино
959
5366
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
591
5120
Юмор
2355
934
Животные
1087
286
Жить в России
620
408
Новости со всего Мира
1057
37
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
591
-32
Треники&Вареники
993
102
Кино
958
5
Весь топ
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
2.1M
NAZARETH
165k
АРОН
284k
Сергей
933k
Николай Николаенко
60k
Booharik
194k
Дмитрий Навышный
1.1M
Димон
2.1M
АРОН
284k
NAZARETH
165k
Сергей
933k
Северное сияние
179k
rusfet
326k
Booharik
194k
Димон
2.1M
Сергей
933k
Космический пионер
713k
XoCTeJI
571k
Алексей
551k
Winner56
487k
Alexey Berestenko
422k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
69
69
0
7
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#животные
#история
#собака
#спорт
#комментарии
#подборка
#соцсети
#на различный вкус
#акула
#юмор
#прикол
#картинки
#путешествия
#еда
#коты
#полезно
#сша
#авария
#в мире
#факты
#интересно
#природа
#россия
#интересное
#питомцы
#смешные
#прикольные
#автомобили
#дети
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат на картинке
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
Это вам не Нильсен со "Скайгайд"
Но, в целом, где я успел поработать - в середине 80-х было больше 350 взлетов и посадок с 7 до 23 часов. То есть одновременно больше десятка бортов на связи - это спокойное время (да и когда я работал - в утренний "час пик" за полтора часа уходило полтора десятка и чуть не дюжина прилетала). По виду диспетчеров - загрузка близка к оптимальной (и тонус сохраняется, ошибок минимум - но еще и не цейтнот, спокойно разруливаются нештатные ситуации)