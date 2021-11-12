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Умер сатирик Виктор Коклюшкин

Умер сатирик Виктор Коклюшкин (1 фото)

Автор:
12 ноября 2021 13:47
Метки: #Коклюшкин   #сатирик   #смерть   
670
1
Умер знаменитый российский писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщают «Вести24».

Источник:

Метки: #Коклюшкин   #сатирик   #смерть   
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13  комментариев
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26k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 4 часа назад
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Довер Иванович 45 минут назад
Земля пухом. Уходит по немногу кумиры нашего поколения.
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9k
Dmitry Час назад
Светлая память.
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29k
MatveiVainrub 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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622
liveevil 2 часа назад
В детстве любил его, в основном только за его смешной голос.
Земля ему пухом.
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23k
Ваня 3 часа назад
опять эпоха машет нам ручкой... покойся с миром...
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63k
Нанук Паналык 3 часа назад
Быстро время летит.Земля пухом...
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18k
babuby 4 часа назад
Уходит и юмор, и сатира,...
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Parus59 4 часа назад
поначалу терпеть его не мог за голос, потом прислушался и даже полюбил. Жаль, хороший был сатирик.
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Sandmännchen (DDR) 4 часа назад
Никогда не проходил мимо его выступлений (оригинальные интонации голоса, вид и Юмор) ..........ну, очень жаль! Достойный был мастер смеха ....Прощай Виктор Коклюшкин!
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46k
zloykoyot 4 часа назад
Царствие Небесное и земля пухом.
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Лёха 4 часа назад
Мир праху его и земля пухом.
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