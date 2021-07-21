Это вам не Грета

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Попросивший российского президента "не терять веру в Европу" австрийский мальчик получил ответ и подарки
Десятилетний австриец Маттиас получил подарки от Владимира Путина после того, как написал ему письмо с просьбой "не терять веру в Европу", следует из сообщения, опубликованного в Facebook российским МИД. В своем послании мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму относятся к России и хотели бы тесного партнерства с ней.
"По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык", — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
МИД также поблагодарил мальчика за интересное письмо и напомнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.
"По просьбе Маттиаса направили ему фото президента с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык", — рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
МИД также поблагодарил мальчика за интересное письмо и напомнил, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.
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@Meri Poppins Ufa
Именно! Я об этом и писал. Театр с режиссёром, сценаристом и заказчиком сего действа. Для этого станиславского и звал. Профессионал всё же.
Ребёнок, который в 10 лет самостоятельно пишет лидеру другой страны? Ну разве что родители без устали о нем говорят, и то....
Зовите станиславского, может он поверит?]
А за это мы тебе в жмеринку плешивого горби отдадим.
Вот он там наперебудует плюрализьмов)))
берегите мишу,
миша должен жить!
Я к сожалению атеист и уверен, что сдохнув миша избежит наказания.
Так что миша должен болеть, лучше в Германии ,на его "тридцать тетродрахм" его могут лечить долго и безнадежно , снабжая хорошими наркотиками, что бы он чувствовал себя как СССР в 91-м - разлагаясь заживо.