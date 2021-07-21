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Это вам не Грета

Это вам не Грета (1 фото)

Автор:
21 июля 2021 15:57
Метки: Культура   Россия   европа   
684
1
Попросивший российского президента "не терять веру в Европу" австрийский мальчик получил ответ и подарки

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Метки: Культура   Россия   европа   
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175
денис 3 часа назад
Саманта Смит - наши дни)
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27k
Антон Час назад
Как вовремя этот мальчик появился.
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−70
Улыбака 2 часа назад
домашний театр одного актера -
@Meri Poppins Ufa

Именно! Я об этом и писал. Театр с режиссёром, сценаристом и заказчиком сего действа. Для этого станиславского и звал. Профессионал всё же.
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−70
Улыбака 2 часа назад
Очередная Катя лычёва и саманта Смит?

Ребёнок, который в 10 лет самостоятельно пишет лидеру другой страны? Ну разве что родители без устали о нем говорят, и то....

Зовите станиславского, может он поверит?]
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27k
lem02 3 часа назад
Матиас, забири плешивого к себе...
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Meri Poppins Ufa

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