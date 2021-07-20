Страх и ужас от Checkmate

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Новый российский истребитель может поступить на вооружение уже в 2025 году. Сейчас продолжается разработка самолета. Его возможности намного превосходят все существующие в мире и даже разрабатываемые образцы, сказано в презентации. так, помимо малозаметности для средств обнаружения противника, новый самолет сможет развивать скорость до 2 Махов (2400 км/час), радиус полета истребителя составит до 3 тысяч километров, а максимальная боевая нагрузка самолета — 7500 кг, что позволит вооружать его самым современным вооружением.Система управления самолетом — инновационная. Она включает поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. В управлении самолета предполагается широко внедрять компьютерные автоматизированные системы, которые смогут вести самолет по курсу, ассистировать или самостоятельно выполнять взлет и посадку, а так же реагировать на угрозы и препятствия. Стоимость нового российского истребителя Cheсkmate составит $25-30 млн. Спрос на истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки. Минпромторг надеется, что российские ВКС также приобретут новейший лёгкий истребитель Checkmate.Россия сумела поставить шах и мат своему главному конкуренту на рынке вооружений США и, в частности, американскому истребителю пятого поколения F-35. По мнению индийского журналиста, у американского истребителя пятого поколения F-35 нет шансов против разработки российских инженеров.