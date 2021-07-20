Страх и ужас от Checkmate

1145
1
Новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate представленный сегодня на МАКС-21 произвел абсолютный успех и зависть со стороны зарубежных партнеров. Су-75 Checkmate был разработан КБ «Сухой». Новый российский истребитель может поступить на вооружение уже в 2025 году.
фото: РИА Новости
Новый российский истребитель может поступить на вооружение уже в 2025 году. Сейчас продолжается разработка самолета. Его возможности намного превосходят все существующие в мире и даже разрабатываемые образцы, сказано в презентации. так, помимо малозаметности для средств обнаружения противника, новый самолет сможет развивать скорость до 2 Махов (2400 км/час), радиус полета истребителя составит до 3 тысяч километров, а максимальная боевая нагрузка самолета — 7500 кг, что позволит вооружать его самым современным вооружением.
Система управления самолетом — инновационная. Она включает поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. В управлении самолета предполагается широко внедрять компьютерные автоматизированные системы, которые смогут вести самолет по курсу, ассистировать или самостоятельно выполнять взлет и посадку, а так же реагировать на угрозы и препятствия. Стоимость нового российского истребителя Cheсkmate составит $25-30 млн. Спрос на истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки. Минпромторг надеется, что российские ВКС также приобретут новейший лёгкий истребитель Checkmate.
Россия сумела поставить шах и мат своему главному конкуренту на рынке вооружений США и, в частности, американскому истребителю пятого поколения F-35. По мнению индийского журналиста, у американского истребителя пятого поколения F-35 нет шансов против разработки российских инженеров.
×
Система управления самолетом — инновационная. Она включает поддержку работы пилота средствами искусственного интеллекта, а также уже зарекомендовавшие себя на практике проверенные решения. В управлении самолета предполагается широко внедрять компьютерные автоматизированные системы, которые смогут вести самолет по курсу, ассистировать или самостоятельно выполнять взлет и посадку, а так же реагировать на угрозы и препятствия. Стоимость нового российского истребителя Cheсkmate составит $25-30 млн. Спрос на истребители Checkmate оценивается в 300 машин, потенциальные заказчики - Индия, Вьетнам, страны Африки. Минпромторг надеется, что российские ВКС также приобретут новейший лёгкий истребитель Checkmate.
Россия сумела поставить шах и мат своему главному конкуренту на рынке вооружений США и, в частности, американскому истребителю пятого поколения F-35. По мнению индийского журналиста, у американского истребителя пятого поколения F-35 нет шансов против разработки российских инженеров.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Свежая подборка снимков со всего мира за 28.11.2019
- Россия впервые за 45 лет отправит космический аппарат на Луну
- Свежая подборка снимков со всего мира за 23.04.2020
- Утренняя коллекция свежих снимков за 17.02.2020
- Ежедневная коллекция снимков со всего мира за 24.03.2020
50
Понравилось50
Новости партнёров
1. Он никому не нужен типа не купят и устаревший
2. Да и Вьетнам и Индия не купит
3. И Росссии доверять нельзя, не доделают, не произведут.
Вот так вот ..... Эгзпердное мнение от страны 30 лет строящей Национальный стадион, теперь еще будут строит Национальный дом
Две фишки - крейсерская скорость в 2М и малозаметность. После Миг-35 вполне логичное и достойное развитие лёгкого истребителя фронтового плюс завоевание господства.
Минусы - цена Миг-35 для ВКС уже подбирается к 60 млн. $ так что заявленная цена уже не может быть реальной. Скорее всего, ценник будет в районе 70-80 млн. Что тоже неплохо.
Наверное, всё-таки дальность.
- А можно без мата?
- Шах и [мат]!
Ох и запылают сейчас "генераторы газа" алым огнём!
<<Су-24МР или зачем нужен длинноффокусный объектив.>>
Говорят, Байден был очень неприятно поражен.
https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3326945.htmlhttps://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3326945.html