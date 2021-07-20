FISHKINET
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются «Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД «Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД Брутальные, опасные, смешные: "бандиты", мечтающие попасть в федеральный розыск Брутальные, опасные, смешные: "бандиты", мечтающие попасть в... "Алло, я здесь п***ы получил": группа людей избила оператора камеры контроля скорости в Токсово "Алло, я здесь п***ы получил": группа людей избила оператора... Смешные комментарии из соц.сетей Смешные комментарии из соц.сетей Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками Короткий разговор мужчины с подозрительными цыганками 17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу" 17 фотографий, про которые можно сказать: "Я не поверю, пока не увижу" Слушайте, это реально гениальная идея Слушайте, это реально гениальная идея Суд отправил в СИЗО, сбившую в&nbsp;Москве троих детей девушку Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку Девушки поучаствовали в очень странном соревновании Девушки поучаствовали в очень странном соревновании Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых инструментов нет Загадка истории — сооружения есть, а следов используемых... Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт" Сопромат вертели: мастера из серии "И так сойдёт" Под стук вагонных колес Под стук вагонных колес Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу Спасибо, люди: фото собак до и после спасения, которые трогают душу Ретро фотографии Ретро фотографии Умная корова подсказала дорогу Умная корова подсказала дорогу Окунулся в российскую действительность Окунулся в российскую действительность Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок? Для чего в швейцарском ноже необходим этот причудливый крючок?
Главная > Фото 
Страх и ужас от Checkmate

Страх и ужас от Checkmate (1 фото)

Автор:
20 июля 2021 21:07
Метки: Макс   Россия   авиация   
1145
1
Новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate представленный сегодня на МАКС-21 произвел абсолютный успех и зависть со стороны зарубежных партнеров. Су-75 Checkmate был разработан КБ «Сухой». Новый российский истребитель может поступить на вооружение уже в 2025 году.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Макс   Россия   авиация   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
33
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
au3 3 часа назад
Да лабасятский придворный политолог некто салджюнас (даже медальку имеет от президента) уже обнаружил даже 3 серьезных проблемы:
1. Он никому не нужен
типа не купят и устаревший
2. Да и Вьетнам и Индия не купит
3. И Росссии доверять нельзя, не доделают, не произведут.

Вот так вот ..... Эгзпердное мнение от страны 30 лет строящей Национальный стадион, теперь еще будут строит Национальный дом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Matthew Hopkins 23 минуты назад
Су-57 хотя бы летал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Maks Es Полчаса назад
Ну, по характеристикам получается дальнейшее развитие Ал31Ф2, по весу вооружения и радиусу пустого как Миг-35, который уже серийно выпускается для ВКС России.
Две фишки - крейсерская скорость в 2М и малозаметность. После Миг-35 вполне логичное и достойное развитие лёгкого истребителя фронтового плюс завоевание господства.
Минусы - цена Миг-35 для ВКС уже подбирается к 60 млн. $ так что заявленная цена уже не может быть реальной. Скорее всего, ценник будет в районе 70-80 млн. Что тоже неплохо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 54 минуты назад
Опять одни макеты из фанеры...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
Михаил Час назад
Млядь, когда уже каникулы закончатся? Может тогда количество экспердов уменьшится? Вы о чём пищите, много в этом понимаете? Главное во всём этом, не продажи за рубеж самолета, а его 1.техоблуживание и 2.инструктора-пилоты, безо всего этого он будет летать не очень долго. А предоставление 1 и 2 - это уже сфера влияния.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
MC 2 часа назад
А что на Усраине? Снова трезуб из навоза?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< радиус полета истребителя составит до 3 тысяч километров >>>
Наверное, всё-таки дальность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
90
Дима 2 часа назад
прям ужас ужасов, только вот морковка сволочь дороже бананов, и реально кажется это главнее чем посты о "нет аналогов" и уже не будет ибо денег нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 2 часа назад
А почему у российского истребителя английское название?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
694
Alex 2 часа назад
а не странно ли, что на супер ультрасовременном самолете будут летать в первую очередь некоторые страны Азии и Африки ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
2k
V2.Smirnov 3 часа назад
Это ещё что за сок мозга про Checkmate? Это не НАТО, ибо истребители- это F, а С - это траспортники. И это не Россия, ибо у нас язык - русский.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лабуда 3 часа назад
Су-75 красавец!
Ох и запылают сейчас "генераторы газа" алым огнём!
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
195
Юрий 3 часа назад
Страх и ужас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ego sum qui sum 3 часа назад
"произвел абсолютный успех" -после такой фразы читать дальше расхотелось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Доклад директора ЦРУ президенту США Джо Байдену 20 июля был полностью посвящен России.
Говорят, Байден был очень неприятно поражен.
https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3326945.htmlhttps://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3326945.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются Утренняя коллекция свежих снимков за 17.02.2020 Утренняя коллекция свежих снимков за 17.02.2020 Россия впервые за 45 лет отправит космический аппарат на Луну Россия впервые за 45 лет отправит космический аппарат на Луну Свежая подборка снимков со всего мира за 28.11.2019 Свежая подборка снимков со всего мира за 28.11.2019 Свежая подборка снимков со всего мира за 09.10.2019 Свежая подборка снимков со всего мира за 09.10.2019 Свежая коллекция фотографий со всего мира за 05.11.2019 Свежая коллекция фотографий со всего мира за 05.11.2019
Anna
Люблю жизнь, хорошие новости и веселые истории
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6284



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Система мер, которая насилует здравый смысл
9
466
Система мер, которая насилует здравый смысл
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
2
262
«Это мафия»: на Ставрополье задержали все руководство ГИБДД
﻿
Набирающие популярность
В Германии считают прошедшее наводнение катастрофой невиданного доселе масштаба
0
16
В Германии считают прошедшее наводнение катастрофой невиданного доселе масштаба
20 наглых и грубых поступков, от которых просто кровь закипает
0
6
20 наглых и грубых поступков, от которых просто кровь закипает
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Россия#автомир#люди#кино#подборка#знаменитости#фильм#СССР
#Юмор#факты#картинки#история#фотографии#приколы#Москва#Разное#авария#шоу бизнес
#интересно#дтп#автомобили#аварии#авто аварии#прикол#в мире#собака#авария дня#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться