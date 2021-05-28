Грязный газ - это у вас!

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Что касается чистоты газа, то тут США в очередной раз не заметили палку с своем глазу, ведь именно их метод добычи сланцевого газа самый неэкологичный.Дело в том, что газ, который добывает Америка добывается методом фрекинга — это гидроразрыв пласта под высоким давлением, в процессе которого используется более тысячи кубов воды, а в воду добавляется большое количество химически опасных ядовитых ингредиентов, включая кислоты и тому подобное. Всё это закачивается в пласт, причем часть остается в пласте, попадает в подземные глубоководные горизонты, часть откачивается наружу, а утилизируется как правило, на факелах.Этот метод запрещен в Европе, Англия с трудом согласилась, и то с согласия жителей, с оговорками, этот метод применять, так как деваться им особо некуда. И этот грязный газ в виде СПГ Европа сегодня покупает, стиснув зубы, под давлением американцев.Основная претензия Дженнифер Грэнхолм состоит в том, что российский газ при транспортировке выбрасывает много метана в окружающую среду, что портит экологию. Безусловно, обращать внимание на такие вещи как экология необходимо, но также следует внимательно ознакомиться с вопросом. По факту углеродный след российского газа, поставляемого в ЕС по газопроводу «Северный поток – 2», в четыре раза меньше, чем у газа из США.