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Грязный газ - это у вас!

Грязный газ - это у вас! (1 фото)

Автор:
28 мая 2021 17:24
Метки: Россия   газ   сп-2   
677
1
Глава минэнерго США Дженнифер Грэнхолм заявила, что российский газ является самым грязным и именно такой газ получает и будет получать Европа по "Северному потоку". Назвать это иначе как истерикой по поводу того, что история с санкциями по "СП-2" не прокатила не получается. Америка продолжает подливать масло в огонь такими вот вбросами.

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Метки: Россия   газ   сп-2   
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Дельфин Красивый 6 часов назад
был бы я акционером газпрома - попереживал, а так то... как я понимаю следует ждать повышения цены газа в квитанции
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Владимир 46 минут назад
Если они так за метан переживают, то пусть коров у себя всех истребят.
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1k
Alexandr 3 часа назад
Какая туфта, попробуйте гейропу подать чистый газ, по судам затаскают. Они на этой "грязи" практически вся химию производят.
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14k
Мария Коненкова 5 часов назад
...Армянское радио молчало 2 дня. Потом заявило:
- А у вас негров линчуют!
(цитата из старого анекдота).
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10k
кира 5 часов назад
Прям басня "Лиса и виноград". Классика. Америка напоминает истеричную девку: что не получить, надо обо"рать.
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121k
Игорь 5 часов назад
Ну можно заявить, что если ФРГ не будет достраивать "Северный поток-2", то его будет достраивать ГДР. Если бы ещё и СССР его строил вообще отлично было бы.
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Lynx 5 часов назад
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10k
Bill 5 часов назад
Чтобы американский газ при транспортировке не выделял метан - надо вначале построить трубопровод из США в Европу.
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Электрик 6 часов назад
Вот же ипанутые пиндостанцы, а.....

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