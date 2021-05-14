Интересное о "Made in China"

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1. Поскольку надпись "Made in China" уже давно может отпугнуть потребителя, производители прибегают к различным трюкам, размещая на продукции, к примеру, стикеры "Designed in Japan" и им подобные.
2. Panosonic, NOKLA, Abibas, Naik и т. д. - это не опечатки или ошибки, как многие думают, а единственный относительно легальный способ для подпольных производителей сделать копию продукта. Кто-то не заметит разницы, а авторские права, по сути, не нарушены.
2. Panosonic, NOKLA, Abibas, Naik и т. д. - это не опечатки или ошибки, как многие думают, а единственный относительно легальный способ для подпольных производителей сделать копию продукта. Кто-то не заметит разницы, а авторские права, по сути, не нарушены.
3. С китайскими товарами принято делать две вещи: ругать и покупать. Согласно опросу ВЦИОМ 60 процентов россиян покупают китайские товары, а 80 процентов опрошенных считают такую продукцию низкокачественной.
4. Бывало в истории и такое, что китайский клон становился настолько популярным, что вытеснял с рынка в некоторых странах свой прототип. Самый яркий пример - приставка Dendy. Копия популярной во всем мире Nintendo Entertainment System собиралась на Тайване из китайских комплектующих, затем поставлялась в страны бывшего СССР. Как результат - у всех россиян именно с Dendy ассоциируются восьмибитные игры, а о NES знают, как правило, лишь понаслышке.
5. Китайская модель производства породила один из главных парадоксов современной экономики: в Поднебесной сосредоточено основное производство товаров самых крупных европейских и американских марок. Например, среди производителей электроники Phillips, Nokia, Sony, HP, Canon, Intel, LG и многие другие переместили физическое производство своих новинок в Китай. Впрочем, после экономических потрясений последних лет наметилась и обратная тенденция.
6. Большинство китайских копий создается не для экспорта, а для внутреннего рынка. В частности многочисленные копии iPhone - это попытка быстро и недорого приобщить огромное население к передовым технологиям.
7. В этом году День независимости американцы встретили под китайскими флагами. Нет, разумеется, это было не красное полотнище, а "звездно-полосатый". Однако, по иронии, из КНР было импортировано флагов США на 3,6 миллиона долларов - 94 процента импортных государственных символов.
8. В Китае стремительно сокращается количество мелких кустарных производств. Поскольку производство известных брендов во многом перенесено в Китай, копии, как правило, производят на тех же заводах. Ну а мелкое производство становится убыточным.
9. Не стоит забывать о китайских продуктах, которые исторически производились здесь и имеют высочайшее качество. Например, только на территории Поднебесной можно купить настоящий китайский чай, фарфор или шелк.
10. Поскольку большая часть копий создается для внутреннего рынка, стереотип о низком качестве зачастую является заблуждением. Дело в том, что за товары низкого качества для самих китайцев производителя может ждать серьезное наказание, даже смертная казнь.
4. Бывало в истории и такое, что китайский клон становился настолько популярным, что вытеснял с рынка в некоторых странах свой прототип. Самый яркий пример - приставка Dendy. Копия популярной во всем мире Nintendo Entertainment System собиралась на Тайване из китайских комплектующих, затем поставлялась в страны бывшего СССР. Как результат - у всех россиян именно с Dendy ассоциируются восьмибитные игры, а о NES знают, как правило, лишь понаслышке.
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5. Китайская модель производства породила один из главных парадоксов современной экономики: в Поднебесной сосредоточено основное производство товаров самых крупных европейских и американских марок. Например, среди производителей электроники Phillips, Nokia, Sony, HP, Canon, Intel, LG и многие другие переместили физическое производство своих новинок в Китай. Впрочем, после экономических потрясений последних лет наметилась и обратная тенденция.
6. Большинство китайских копий создается не для экспорта, а для внутреннего рынка. В частности многочисленные копии iPhone - это попытка быстро и недорого приобщить огромное население к передовым технологиям.
7. В этом году День независимости американцы встретили под китайскими флагами. Нет, разумеется, это было не красное полотнище, а "звездно-полосатый". Однако, по иронии, из КНР было импортировано флагов США на 3,6 миллиона долларов - 94 процента импортных государственных символов.
8. В Китае стремительно сокращается количество мелких кустарных производств. Поскольку производство известных брендов во многом перенесено в Китай, копии, как правило, производят на тех же заводах. Ну а мелкое производство становится убыточным.
9. Не стоит забывать о китайских продуктах, которые исторически производились здесь и имеют высочайшее качество. Например, только на территории Поднебесной можно купить настоящий китайский чай, фарфор или шелк.
10. Поскольку большая часть копий создается для внутреннего рынка, стереотип о низком качестве зачастую является заблуждением. Дело в том, что за товары низкого качества для самих китайцев производителя может ждать серьезное наказание, даже смертная казнь.
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Пост дальше можно не читать, автор лет 30 назад это было еще как то актуально... но не сейчас ...
а что у этих людей по их доходам в теме "цена-качество"есть альтернатива?
и если бы не Китай,.... то кто?
Конечно, можно попробовать организовать подобное производство у себя, но нужна реальная заинтересованность (и реальная поддержка) государства (у гос.чиновников личный приоритет иной), и, главное, - работать, работать, работать (а не только, как говорили в 90-х, навариваться, делая пиарные деньги из воздуха).... ОНО НАМ НАДО? Не "царское это дело", пусть гастарбайтеры за копейки метут...
Крупные западные компании очень внимательно следят за всеми этапами производства в Китае, буквально стоят за плечом. И получают на выходе вполне качественный продукт.
Да ты шо!! А я вот, дурак, покупаю тут настоящий чай... контрабанда, наверн, да? Но уж поверь, что я отличу Те Гуань Инь Ван от Те Гуань Инь Премиум.. не пробуя, только по запаху.. А уж про Да Хун Пао ваще молчу...