Интересное о "Made in China"

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3. С китайскими товарами принято делать две вещи: ругать и покупать. Согласно опросу ВЦИОМ 60 процентов россиян покупают китайские товары, а 80 процентов опрошенных считают такую продукцию низкокачественной.4. Бывало в истории и такое, что китайский клон становился настолько популярным, что вытеснял с рынка в некоторых странах свой прототип. Самый яркий пример - приставка Dendy. Копия популярной во всем мире Nintendo Entertainment System собиралась на Тайване из китайских комплектующих, затем поставлялась в страны бывшего СССР. Как результат - у всех россиян именно с Dendy ассоциируются восьмибитные игры, а о NES знают, как правило, лишь понаслышке.5. Китайская модель производства породила один из главных парадоксов современной экономики: в Поднебесной сосредоточено основное производство товаров самых крупных европейских и американских марок. Например, среди производителей электроники Phillips, Nokia, Sony, HP, Canon, Intel, LG и многие другие переместили физическое производство своих новинок в Китай. Впрочем, после экономических потрясений последних лет наметилась и обратная тенденция.6. Большинство китайских копий создается не для экспорта, а для внутреннего рынка. В частности многочисленные копии iPhone - это попытка быстро и недорого приобщить огромное население к передовым технологиям.7. В этом году День независимости американцы встретили под китайскими флагами. Нет, разумеется, это было не красное полотнище, а "звездно-полосатый". Однако, по иронии, из КНР было импортировано флагов США на 3,6 миллиона долларов - 94 процента импортных государственных символов.8. В Китае стремительно сокращается количество мелких кустарных производств. Поскольку производство известных брендов во многом перенесено в Китай, копии, как правило, производят на тех же заводах. Ну а мелкое производство становится убыточным.9. Не стоит забывать о китайских продуктах, которые исторически производились здесь и имеют высочайшее качество. Например, только на территории Поднебесной можно купить настоящий китайский чай, фарфор или шелк.10. Поскольку большая часть копий создается для внутреннего рынка, стереотип о низком качестве зачастую является заблуждением. Дело в том, что за товары низкого качества для самих китайцев производителя может ждать серьезное наказание, даже смертная казнь.