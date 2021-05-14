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Интересное о "Made in China"

Интересное о "Made in China" (1 фото)

Автор:
14 мая 2021 00:30
Метки: китай   продукция   товары   
1013
1
1. Поскольку надпись "Made in China" уже давно может отпугнуть потребителя, производители прибегают к различным трюкам, размещая на продукции, к примеру, стикеры "Designed in Japan" и им подобные.
2. Panosonic, NOKLA, Abibas, Naik и т. д. - это не опечатки или ошибки, как многие думают, а единственный относительно легальный способ для подпольных производителей сделать копию продукта. Кто-то не заметит разницы, а авторские права, по сути, не нарушены.

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Метки: китай   продукция   товары   
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713
Сергей 9 часов назад
китай нормального качества. Если не искать самое дешевое. Тогда китайская подделка китайских подделок.
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7k
Сгусток позитива Полчаса назад
"Поскольку надпись "Made in China" уже давно может отпугнуть потребителя"
Пост дальше можно не читать, автор лет 30 назад это было еще как то актуально... но не сейчас ...
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154k
☭Cheкаво☭ Полчаса назад
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217
Sandmann 53 минуты назад
"60 процентов россиян покупают китайские товары",
а что у этих людей по их доходам в теме "цена-качество"есть альтернатива?
и если бы не Китай,.... то кто?
Конечно, можно попробовать организовать подобное производство у себя, но нужна реальная заинтересованность (и реальная поддержка) государства (у гос.чиновников личный приоритет иной), и, главное, - работать, работать, работать (а не только, как говорили в 90-х, навариваться, делая пиарные деньги из воздуха).... ОНО НАМ НАДО? Не "царское это дело", пусть гастарбайтеры за копейки метут...
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8k
krivsan Час назад
и пост написан на компе,где все комплектующие"Made in China" или "Taiwan "
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2k
Илья Час назад
Ну да, у нас е есть выражение просто - "Китай". Это значит нормально или терпимо. А есть "Китай-китай": вот это уже полное г...
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Надпись "Made in China" уже давно перестала "пугать" покупателей. Всё, что стоит лично у меня дома, имеет надпись "Made in China". При этом вещи по 80-100т. я лично не считаю плохого качества.
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4k
newegg 2 часа назад
Китайцы делают товар такого качества, за которое им заплатили.
Крупные западные компании очень внимательно следят за всеми этапами производства в Китае, буквально стоят за плечом. И получают на выходе вполне качественный продукт.
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9k
Kostick 3 часа назад
псто ни о чём. китай давно уже один из технологических лидеров. взять коптеры dji - чистейший китай, разве что кроме матриц в камерах. и кто там ему конкурент? авто тоже уже вполне на уровне, тугелу затестил, очень даже ничего. в равном ценовом уровне, конкурентов просто нет, от слова вообще. очередь на несколько месяцев. как по мне, идеальная система, идеология под контролем государства, стрелирт за взятки, самая мирная религия под жесточайшим контролем и.т.д. - зато практически полная свобода на рынке. не облагается налогом доход +- 50 тыр на наши. сказки про работающих за жменьку риса китайцев уже давно не актуальны. влом гуглить, но официальных долларовых миллионеров больше миллиона. а уж посмотреть на количество туристов из поднебесной, возраст оных, прекрасно становится понятен уровень жизни. наших пенсионеров не так и много по миру путешествует.
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19k
Виталий Касандров 3 часа назад
Поскольку надпись "Made in China" уже давно может отпугнуть потребителя -Таки уже давно не отпугивает ,речь естественно не абибас и проч а о настоящих китайских брендах.
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1k
Буратино 3 часа назад
Куда мой коммент делся? Меня надпись "маде ин чина" уже лет 10 точно не отпугивает.
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3k
Andy 4 часа назад
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49k
stabskapitan 4 часа назад
автор в начале 90-х застрял?
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8k
Клёст 4 часа назад
Китайские товары низкого качества производятся прямо в странах, в которых ими торгуют))
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1k
Буратино 5 часов назад
Меня уже лет 10 точно это надпись не отпугивает.
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6k
Ф Ив 5 часов назад
Как правило, китайские производители предлагает товары ровно настолько качества насколько вы платите. Тут как нельзя лучше действует русская пословица: дорого да мило, дешево да гнило.
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3k
Outcast 5 часов назад
огрызок передовая разработка? Смешнее ничего не слышал. виво, ксяоми, хуавей, самсунг напичканы куда как более передовыми решениями. Их подделывают потому что дорого стоит а реальные затраты на аналогичное качество 2-3 раза меньше, огрызок разводит клиентов на надбавку 50% за лейбл об этом все сми писали. Тоже самое и с другими брендами где разница может доходить до 10 раз.
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7k
Mauritanien 7 часов назад
Китай выпускает товар от качества 0 до качества премиум. Вопрос в том, какое качество прописано у российских перекупов в договорах. Сознательно они не обманывают. Как пример из моей отрасли рыба пангасиус. Хочешь дешево, то будут и фосфаты и глазурь. Хочешь качество - будет только рыба. Россия закупает менее 10% пангаса. Остальное в нормальном эко виде идет на ША и Евгопу.
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729
likiloki 8 часов назад
Китай - он разный. Где найти товар наилучшего качества? В Китае. Где попадается самый низкопробный товар? Также в Китае. Китай - он большой. Надо включать голову при покупке, обдурить нашего брата китаец всегда готов, не без исключений опять-таки.
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14k
Corvus Corax 9 часов назад
"только на территории Поднебесной можно купить настоящий китайский чай"
Да ты шо!! А я вот, дурак, покупаю тут настоящий чай... контрабанда, наверн, да? Но уж поверь, что я отличу Те Гуань Инь Ван от Те Гуань Инь Премиум.. не пробуя, только по запаху.. А уж про Да Хун Пао ваще молчу...
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6k
vitenok 9 часов назад
Статья тупейшая, откуда то из махровых 2000-х.
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