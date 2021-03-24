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Совершенно случайно

Совершенно случайно (1 фото)

Автор:
24 марта 2021 11:52
Метки: биология   вакцина от covid   вирус   
1606
1
1/Китайская био лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производят вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а ее финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу.

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Метки: биология   вакцина от covid   вирус   
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10k
котегRUS 7 часов назад
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30
Sergey Mikula 3 часа назад
После прививок Pfizer у меня больше месяца - непоколебимый стояк! Сегодня "Совершенно случайно" узнал что виагра, это Та-да-да-дам: Pfizer!! Сильно думаю.
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11
Александр Чирков 4 часа назад
Напоминает стих "Дом, который построил Джек"
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6k
Majul 4 часа назад
Как вы задрали разоблачители мамкины.
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12k
Объект реальности 4 часа назад
Случайность это необясьненая пока закономерность
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4k
Roman 4 часа назад
Не случайно по весне опять эта бредятина покоя людям не даёт.

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366k
Алексей 5 часов назад
и совершенно случайно они не могут сделать достойную вакцину.хоть сами и запустили этот вирус. я правильно понял посыл?
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12k
Объект реальности Алексей 4 часа назад
там цель человеков прорядить, а вакцина чтобы деньги получить и часть вакцинированных померла или еще больше лекарств потребовала из-за осложнений.
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366k
Алексей Объект реальности 2 часа назад
вакцина которая не помогает а убивает.кто ж за нее платить то будет? ее силой навязывают.а все пытаются хоть как то от нее отказаться
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816
Ян 6 часов назад
Такие сюжеты (вселенского масштаба и вселенской же глупости ) в самый раз на РЕНТВ продавать
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17k
Anna Ян 3 часа назад
там свои сочинители
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4k
ayekaramba 7 часов назад
Уважаемый, я тебя такой цепочкой могу связать хоть с Королевой Елизаветой, хоть с Чикатило. Бред редкостны!
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3k
Андрина 7 часов назад
Фейк даже не проверяя факты.Неужели вы думаете что китайская секретная лаборатория может принадлежать иностранному частному лицу?
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63k
Максим Андрина 7 часов назад
Простите.. где написано, что биолаборатория секретная? ничего секретного в ней нет.. и да она может принадлежать иностранцам.. Китай не Украина.. там инвестировать и открывать производства могут иностранцы не боясь национализации и банального ограбления. В мире полно таких институтов и лабораторий и очень часто они принадлежать иностранным гражданам. Да иногда это может быть через, например, ген. директора с гражданством страны нахождения.. Но инвесторы могут быть хоть с Марса.
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4k
insaider 7 часов назад
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3k
au3 7 часов назад
"Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу"

Типа, Гейтсу принадлежит MICROSOFT, но он не главный акционер? Это как может быть?
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3k
Едондер пуп 7 часов назад
Хе-хе, совершенно случайно первая вакцина против коронавируса появилась в России, и продвигает ее Сами Знаете Кто, но об этом автор совершенно случайно забыл))
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1k
Максим 8 часов назад
Читать невозможно (совершенно случайно), автору бы ректально (совершенно случайно) засунуть это "совершенно случайно".

Пост глупый. Автор или сам дурак, или держит за дурака читателя. Китай на одном уровне с Грузией или Украиной, где подобные лаборатории способны на самоуправление без вмешательства государства?
Нет. Ежу понятно, что Китай лидер планеты не только в экономике, но и ещё со специфичной манерой управления своей территорией. А значит независим. Вспомните как они говорят с США, как отвечают на их санкции.
Значит, если Китай понимает, что происходит, значит недалекий автор обвиняет Китай в сговоре с некой компанией Пфайзер с целью заразить мир?
Автор, не забывайте принимать таблетки.
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27k
Игорь Максим 7 часов назад
"Автор, не забывайте принимать таблетки."
=======
А уже придумали таблетки от тупости?!
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