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1/Китайская био лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производят вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а ее финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу.
1/Китайская био лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производят вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а ее финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу.
2/ GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (совершенно случайно)
обслуживает французскую страховую компанию AXA.
3/ Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur,которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz.
4/ Ее акционером (совершенно случайно) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала.
5/ Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по совпадению) является акционером компании Pfizer, которая (как вы помните – продает эту чудодейственную вакцину) и в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ.
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2/ GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (совершенно случайно)
обслуживает французскую страховую компанию AXA.
3/ Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur,которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz.
4/ Ее акционером (совершенно случайно) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала.
5/ Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по совпадению) является акционером компании Pfizer, которая (как вы помните – продает эту чудодейственную вакцину) и в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ.
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Метки: биология вакцина от covid вирус
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Типа, Гейтсу принадлежит MICROSOFT, но он не главный акционер? Это как может быть?
Пост глупый. Автор или сам дурак, или держит за дурака читателя. Китай на одном уровне с Грузией или Украиной, где подобные лаборатории способны на самоуправление без вмешательства государства?
Нет. Ежу понятно, что Китай лидер планеты не только в экономике, но и ещё со специфичной манерой управления своей территорией. А значит независим. Вспомните как они говорят с США, как отвечают на их санкции.
Значит, если Китай понимает, что происходит, значит недалекий автор обвиняет Китай в сговоре с некой компанией Пфайзер с целью заразить мир?
Автор, не забывайте принимать таблетки.
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А уже придумали таблетки от тупости?!