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1/Китайская био лаборатория в Ухани принадлежит компании GlaxoSmithKline, которая (совершенно случайно) принадлежит компании Pfizer, в которой (совершенно случайно) производят вакцину против вируса, который происходит из биологической лаборатории в Ухани, а ее финансирует доктор Фаучи (совершенно случайно), который делает ей рекламу.2/ GlaxoSmithKline (по случайному совпадению) управляется компанией Black Rock Finances, которая (совершенно случайно) управляет финансами Open Foundation Company (фонд Джорджа Сороса), который (совершенно случайно)обслуживает французскую страховую компанию AXA.3/ Так уж сложилось, что Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur,которая (совершенно случайно) построила китайскую лабораторию в Ухани, и была куплена немецкой страховой компанией Allianz.4/ Ее акционером (совершенно случайно) является Vanguard, который (совершенно случайно) является акционером Black Rock, который (по случайному совпадению) управляет центральными банками и распоряжается примерно третью глобального инвестиционного капитала.5/ Black Rock также (совершенно случайно) является главным акционером компании MICROSOFT, которая принадлежит Биллу Гейтсу, который (по совпадению) является акционером компании Pfizer, которая (как вы помните – продает эту чудодейственную вакцину) и в настоящее время (совершенно случайно) является первым из спонсоров ВОЗ.