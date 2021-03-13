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Маршал Рокоссовский о Сталине

Маршал Рокоссовский о Сталине (1 фото)

Автор:
13 марта 2021 12:30
Метки: ВОВ Герои   Рокосовский   сталин   хрущов   
442
1
Здравствуйте. Этой статьей продолжаю цикл публикаций о мнениях прославленных полководцев об Иосифе Виссарионовиче Сталине.

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Метки: ВОВ Герои   Рокосовский   сталин   хрущов   
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14k
Kvadro Час назад
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−4
Дмитро 12 минут назад
"Да , был культ...Но была и личность!" Михаил Шолохов о развенчании культа личности после XX cъезда
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1k
зак 49 минут назад
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69k
Медведь. Час назад
Японские девочки школьницы любят боль и секс...

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8k
Шурум-бурум Час назад
у потомков предателей, жуликов, воров и убийц начинает подгорать и бомбить от имени Дедушки Сталина! это потому что черти из них выходят!
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40k
Нанук Паналык Час назад
Не успел людоед рокасовскаго в расход пустить.Подох вовремя.
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5k
Rus77 Автор поста Нанук Паналык 38 минут назад
Ты для начала научись грамотно излагать свои мысли, желательно с обоснованием выражаемого! А пока, что слова типа "рокасовскаго" звучат как из уст необразованного дегенерата!
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Шурави Rus77 Полчаса назад
Это обычный гомосек из руководства фишек, ничего не поделаешь.
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Kvadro Час назад
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Kvadro Час назад
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Нанук Паналык Час назад
Чет зачастили посты о людоеде!
К чему бы это?
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Rus77 Автор поста Нанук Паналык Полчаса назад
Что то зачистили дебилы вроде тебя, гавкать своим грязным хлебалом, ярко выраженная деградация на лицо!
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Kvadro Час назад
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15k
sgb66 Kvadro Час назад
1.Первую мировую просрали демократы с либералами отобравшие у Николашки власть.
2.Курилы (вернее их северную часть) поменяли на южный Сахалин в 1875-м при Александре II.
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841
Пока живу Kvadro 59 минут назад
Доброго дня
Первая мировая шла 28 июля 1914 11 ноября 1918, поэтому к николаше здесь претензий нет, отречься заставили силой, кровавое воскресенье -130 убитых и 299 раненых - для ублюдка со звездочкой это смех-По постановлению Петроградской Чрезвычайной Комиссии как гласит официозное сообщение в "Еженедельнике Чрез. Ком." 20-го октября (№ 5) расстреляно 500 человек заложников - это только после убийства ублюдка урицкого. Поэтому что один тварь, что второй ублюдок.
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Kvadro Час назад
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