Маршал Рокоссовский о Сталине

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Здравствуйте. Этой статьей продолжаю цикл публикаций о мнениях прославленных полководцев об Иосифе Виссарионовиче Сталине.
И конечно же цикл был бы не полным без мнения маршала и дважды Героя Советского Союза, кавалера Ордена "Победа", восьми Орденов Ленина, командующего Парадом Победы на Красной площади Константина Константиновича Рокоссовского. Известно, что Сталин относился к Рокоссовскому с уважением и после операции "Багратион" обращался исключительно по имени отчеству. Так он обращался только к Борису Михайловичу Шапошникову и к Рокоссовскому. Так же известно, что Иосиф Виссарионович называл Константин Константиновича "мой Багратион". В статье я воздержусь от слухов из разряда подаренных цветов с извинениями за арест, и празднования тет-а-тет успешно завершенной операции "Багратион" с распитием крепких алкогольных напитков, так как подтверждения (свидетельского) этому нет, да и сам Константин Константинович об этом не говорил. Публикация основана на мемуарах маршала Рокоссовского "Солдатский долг". Кроме последней цитаты, самой ценной. Но обо всем по порядку.
Вот, что вспоминает Константин Константинович о культуре общения Сталина.
Сталин никогда на самых важных военных совещаниях не давил авторитетом. Он старался максимально выслушать специалистов и принять взвешенное решение. В тяжелые моменты стремился поддержать боевой дух своих военачальников.
Рокоссовский и Сталин
Рокоссовский и Сталин
Ну и связанная с предыдущей.
Верховный Главнокомандующий очень редко, или, вернее сказать, в крайних случаях повышал на подчиненных свой голос. Он был мягок с подчиненными, внимателен к ним, но если строг, то - справедлив.
О том как выигрываются войны:
Войну выигрывает интеллект, а не грубость. Конечно, строгость в боях нужна, но не грубость. Грубость вызывает ответную грубую реакцию, которая введет дезорганизацию в своих рядах и вместо пользы принесет вред. Отдельные военачальники не имея военного интеллекта, подменяет его грубостью, что не раз в боевых условиях приводила не к успеху, а к катастрофе.
О внимании Сталина к Рокоссовскому:
Внимание Верховного Главнокомандующего означало очень многое . А теплый, отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность.
Ну и, как говорится, на десерт...В 1962 году Никита Сергеевич Хрущев обратился в письме к Рокоссовскому с предложением написать статью против Сталина "почернее и погуще". Константин Константинович ответил на это предложение жестким отказом. Мотивировка была следующей:
Товарищ Сталин - для меня святой!
Хрущеву данный ответ сильно не понравился и в этот же день Рокоссовский был снят с поста заместителя министра обороны СССР (факт). Здесь я позволю себе привести слова Анастас Ивановича Микояна (члена Политбюро ЦК КПСС на тот момент) читавшего это письмо. Слова будут в смягченной форме, но содержание, думаю, будет понятно: Рокоссовский ответил, что Никита Сергеевич, видимо, не сильно интеллектуально развитый человек, что предлагает подобное... Товарищ Сталин - для меня святой! И с такими предложениями может идти пешком в эротическом направлении.
Маршал Рокоссовский о Сталине
Кроме слов Микояна (на тот момент ближайшего соратника Хрущева) подтверждения этих слов нет. Сам Рокоссовский кратко описывает ситуацию, что ответил жестким отказом на подобное предложение. Но мне почему-то в версию Микояна верится, несмотря на высокую культуру Константина Константиновича (уж очень не по адресу, учитывая личные отношения со Сталиным, явно маршал возмутился). Но факт в том, что он не поступился своей совестью и честью и не стал поливать грязью человека с которым его связывали годы совместной работы. Тем более после смерти Сталина. Считаю, что Рокоссовский был прав и вошел в историю как "маршал Победы", а не как "кукурузник, стучащий ботинком по трибуне ООН".
Вот, что вспоминает Константин Константинович о культуре общения Сталина.
Сталин никогда на самых важных военных совещаниях не давил авторитетом. Он старался максимально выслушать специалистов и принять взвешенное решение. В тяжелые моменты стремился поддержать боевой дух своих военачальников.
Рокоссовский и Сталин
Рокоссовский и Сталин
Ну и связанная с предыдущей.
Верховный Главнокомандующий очень редко, или, вернее сказать, в крайних случаях повышал на подчиненных свой голос. Он был мягок с подчиненными, внимателен к ним, но если строг, то - справедлив.
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О том как выигрываются войны:
Войну выигрывает интеллект, а не грубость. Конечно, строгость в боях нужна, но не грубость. Грубость вызывает ответную грубую реакцию, которая введет дезорганизацию в своих рядах и вместо пользы принесет вред. Отдельные военачальники не имея военного интеллекта, подменяет его грубостью, что не раз в боевых условиях приводила не к успеху, а к катастрофе.
О внимании Сталина к Рокоссовскому:
Внимание Верховного Главнокомандующего означало очень многое . А теплый, отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность.
Ну и, как говорится, на десерт...В 1962 году Никита Сергеевич Хрущев обратился в письме к Рокоссовскому с предложением написать статью против Сталина "почернее и погуще". Константин Константинович ответил на это предложение жестким отказом. Мотивировка была следующей:
Товарищ Сталин - для меня святой!
Хрущеву данный ответ сильно не понравился и в этот же день Рокоссовский был снят с поста заместителя министра обороны СССР (факт). Здесь я позволю себе привести слова Анастас Ивановича Микояна (члена Политбюро ЦК КПСС на тот момент) читавшего это письмо. Слова будут в смягченной форме, но содержание, думаю, будет понятно: Рокоссовский ответил, что Никита Сергеевич, видимо, не сильно интеллектуально развитый человек, что предлагает подобное... Товарищ Сталин - для меня святой! И с такими предложениями может идти пешком в эротическом направлении.
Маршал Рокоссовский о Сталине
Кроме слов Микояна (на тот момент ближайшего соратника Хрущева) подтверждения этих слов нет. Сам Рокоссовский кратко описывает ситуацию, что ответил жестким отказом на подобное предложение. Но мне почему-то в версию Микояна верится, несмотря на высокую культуру Константина Константиновича (уж очень не по адресу, учитывая личные отношения со Сталиным, явно маршал возмутился). Но факт в том, что он не поступился своей совестью и честью и не стал поливать грязью человека с которым его связывали годы совместной работы. Тем более после смерти Сталина. Считаю, что Рокоссовский был прав и вошел в историю как "маршал Победы", а не как "кукурузник, стучащий ботинком по трибуне ООН".
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Метки: ВОВ Герои Рокосовский сталин хрущов
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