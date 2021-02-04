Какое расстояние до горизонта

Что такое «горизонт»? Мы часто употребляем это слово, например: солнце скрылось за горизонтом или на горизонте показался автомобиль. Но есть ли научное определение данного термина и можно ли измерять расстояние до горизонта?
Говоря простым языком, это граница между небом и поверхностью земли или воды. Также иногда можно встретить в определении слово «видимый». Горизонт бывает видимым и истинным.
Видимый горизонт – та часть пространства, которую видит наблюдатель, включая границу между небом и земной поверхностью. Истинный горизонт – воображаемый круг небесной сферы, плоскость которого расположена перпендикулярно относительно вертикальной линии в точке наблюдателя. Его также называют астрономическим или математическим.
Расстояние измеряется до видимого горизонта. Для этого используется теорема Пифагора и несложная формула:
d = √(R + h)2 – R2
Чтобы узнать более-менее точное расстояние, необходимо знать две величины: радиус Земли (R) и высоту, на которой находится наблюдатель (h). Таким образом, очевидно, что чем выше располагается наблюдатель, тем сильнее будет отдаляться линия горизонта.
Примеры расстояния от определенного объекта до горизонта:
человек ростом 1,75 м, стоящий на земле – 4,7 км;
крыша 8-этажного дома 25 м – 17,9 км;
воздушный шар 150 м – 43,8 км;
самолет 10 км – 357,3 км;
космический корабль 350 км – 2144 км.
Видимый горизонт – та часть пространства, которую видит наблюдатель, включая границу между небом и земной поверхностью. Истинный горизонт – воображаемый круг небесной сферы, плоскость которого расположена перпендикулярно относительно вертикальной линии в точке наблюдателя. Его также называют астрономическим или математическим.
Расстояние измеряется до видимого горизонта. Для этого используется теорема Пифагора и несложная формула:
d = √(R + h)2 – R2
Чтобы узнать более-менее точное расстояние, необходимо знать две величины: радиус Земли (R) и высоту, на которой находится наблюдатель (h). Таким образом, очевидно, что чем выше располагается наблюдатель, тем сильнее будет отдаляться линия горизонта.
Примеры расстояния от определенного объекта до горизонта:
человек ростом 1,75 м, стоящий на земле – 4,7 км;
крыша 8-этажного дома 25 м – 17,9 км;
воздушный шар 150 м – 43,8 км;
самолет 10 км – 357,3 км;
космический корабль 350 км – 2144 км.
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Метки: горизонт интересное расстояние
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Сейчас все сорняками заросло и все заброшено ..
Я писал про пшеницу выращенную в особых сложных условиях степной уральской целины(урожайность не особо высокая,но бывало войска привлекали на авто чтобы убрать урожай ,пыль стояла в степи месяци колонны авто шли груженные зерном ) ,но она по своему качеству была твердых сортов и высочайшего качества фактически без химии и прочих прибамбасов ..А хлеб был изумительный по вкусу и запаху ,я хорошо это помню !
Кончно выгодней выращивать где то на Кубане и т.д. Климат там и чернозем ,но качество клейковины в разы уступает нашему целинному ..
Продолжение будет с снеговой лопатой на плацу. ))))