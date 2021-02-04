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Какое расстояние до горизонта

Какое расстояние до горизонта (1 фото)

Автор:
04 февраля 2021 18:51
Метки: горизонт   интересное   расстояние   
935
1
Что такое «горизонт»? Мы часто употребляем это слово, например: солнце скрылось за горизонтом или на горизонте показался автомобиль. Но есть ли научное определение данного термина и можно ли измерять расстояние до горизонта?

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Метки: горизонт   интересное   расстояние   
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27  комментариев
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−13
МИХАН 4 часа назад
Интересные факты ,спасибо автор ! Всегда любил смотреть горизонт бескрайний особенно вечером в поле (у нас степи в основном ) Или на машине несешься по грунтовой ,а справа и слева пшеница колосится до горизонта и ощущение полета ,но это было во времена СССР (отец меня иногда брал с собой он работал главным агрономом и душа у него пела видя плоды своего нелегкого труда им не сыну показывая всю эту красоту и мощь )..Спасибо ему за это !
Сейчас все сорняками заросло и все заброшено ..
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7k
Сергей Час назад
интересно как "плоскоземельщики" объясняют линию горизонта?))
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23k
turyst 2 часа назад
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29
Андрей 2 часа назад
Есть простая морская формула для определения дальности горизонта. Берем высоту глаза наблюдателя над уровнем моря в метрах, извлекаем из этого числа корень, умножаем на 2,08 и получаем дальность горизонта в морских милях (1852 м).
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7k
kaboza 4 часа назад
а если человек стоячий,смотрел на линию горизонта и взгрустнул по полтораху охоты и присел, и тут расстояние до горизонта сократилось, от обиды на законы физики с 0.5 прилег, а 3.14здец, небо без границ...
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−13
МИХАН 4 часа назад
Я знаю Costa(ответить не могу запрещено) Россия вышла впервые на первое место по экспорту пшеницы и выращивает ее много ..Но качество ее оставляет желать лучшего ..
Я писал про пшеницу выращенную в особых сложных условиях степной уральской целины(урожайность не особо высокая,но бывало войска привлекали на авто чтобы убрать урожай ,пыль стояла в степи месяци колонны авто шли груженные зерном ) ,но она по своему качеству была твердых сортов и высочайшего качества фактически без химии и прочих прибамбасов ..А хлеб был изумительный по вкусу и запаху ,я хорошо это помню !
Кончно выгодней выращивать где то на Кубане и т.д. Климат там и чернозем ,но качество клейковины в разы уступает нашему целинному ..
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2k
александр 4 часа назад
а что, с космического корабля расстояние меньше чем с самолета?
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45k
Albert GER 4 часа назад
Мы сейчас послушали первую лекцию от военного училища. Артилеристами будем.
Продолжение будет с снеговой лопатой на плацу. ))))
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23k
Dobry vojak Svejk Albert GER 4 часа назад
Для более точного расчёта нужен видимый ориентир, как то: дом, телеграфный столб или дерево...
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45k
Albert GER Dobry vojak Svejk 4 часа назад
Это в третьей лекции))
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23k
Dobry vojak Svejk Albert GER 3 часа назад
А там ещё стрельба по закрытым позициям... )))
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7k
SSD 4 часа назад
12 км, со школы помню. Автору: - Конечно, если ты не почитатель плоской земли.
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7k
SSD ых 3 часа назад
Да было в учебнике там в каком то по физике вроде... Корабль и мачта появляется... То ли задача, то ли теория... Старый учебник, года 90е.
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7k
SSD ых 3 часа назад
Условие: Когда увидит мачту.. Ответ : 12 км. Не знаю, зачем я это запомнил)))
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1k
ых SSD 3 часа назад
Сейчас глянул таблицы, 12 км это с высоты 10 метров, возможно это и было в условии задачи.
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28k
KiploksAKS SSD 2 часа назад
Это с учётом рефракции.
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7k
SSD KiploksAKS 2 часа назад
Это нюанс) Тонкостей - не помню)
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