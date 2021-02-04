Какое расстояние до горизонта

Говоря простым языком, это граница между небом и поверхностью земли или воды. Также иногда можно встретить в определении слово «видимый». Горизонт бывает видимым и истинным.



Видимый горизонт – та часть пространства, которую видит наблюдатель, включая границу между небом и земной поверхностью. Истинный горизонт – воображаемый круг небесной сферы, плоскость которого расположена перпендикулярно относительно вертикальной линии в точке наблюдателя. Его также называют астрономическим или математическим.



Расстояние измеряется до видимого горизонта. Для этого используется теорема Пифагора и несложная формула:



d = √(R + h)2 – R2



Чтобы узнать более-менее точное расстояние, необходимо знать две величины: радиус Земли (R) и высоту, на которой находится наблюдатель (h). Таким образом, очевидно, что чем выше располагается наблюдатель, тем сильнее будет отдаляться линия горизонта.



Примеры расстояния от определенного объекта до горизонта:



человек ростом 1,75 м, стоящий на земле – 4,7 км;

крыша 8-этажного дома 25 м – 17,9 км;

воздушный шар 150 м – 43,8 км;

самолет 10 км – 357,3 км;

космический корабль 350 км – 2144 км.