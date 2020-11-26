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Красная шапка и волк

Красная шапка и волк (1 фото)

Автор:
26 ноября 2020 21:47
Метки: волк   дровосеки   красная шапочка   
941
1
Сказка для недетей.
Иду значит я, Серый Волк, по лесу никого не трогаю. Вижу идет малолетняя сикуха. Хипстер, репей мне под хвост. В красной шапке, в лесу. Отсвечивает на километр...

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Метки: волк   дровосеки   красная шапочка   
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7k
Prostovopros 3 часа назад
Красная шапка и волк
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12k
Иван 11 минут назад
Нехитрый скарб обняв в охапку,
Качаясь, безо всяких тайн,
Однажды шла по лесу Шапка,
Под нос мурлыкая рамштайн.

Приняв для храбрости немного
(она в напитках знала толк)
Брела себе своей дорогой...
И тут навстречу Серый Волк.

Ты ж, Шапка, можешь потеряться!
Иль я вот, пьяный, подвалю!?
-А что мне, собственно, бояться?
ДОРОГУ ЗНАЮ! СЕКС ЛЮБЛЮ!:
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914
Sam 16 минут назад
Завязался кипишь. Oh my [мат] god...
Либо завязалась, либо кипиш.
Ну, как грицца, либо трусы наденьте, либо крестик сымите
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7k
HUBLOT 2 часа назад
Красная шапочка спасает свою бабушку.
Красная шапочка спасает свою бабушку.
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18k
Nik 2 часа назад
Красная шапка и волк
Красная шапка и волк
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3k
Hellgone Nik 2 часа назад
Прям вспоминается.
"А теперь дети,представьте,насколько лучше бы было Серому Волку,если бы он не заговорил с незнакомой девочкой."
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14k
Теуш Алексей 2 часа назад
Р. Киплинг "Баллада о Шапке и Волке"
О, Шапка есть Шапка, а Волк есть Волк,
И с мест они не сойдут,
Пока не предстанет корзинка с едой
На Страшный Господен суд!
Но нету Волка и Шапки нет,
Что племя, родина, род!
Если сильный с сильным у края Земли
За пирожки встаёт!!!
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14k
Теуш Алексей 2 часа назад
Р.Л.Стивенсон. "Бабкины пирожки".
... сильный шотландский воин
Шапочку крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.
И только лишь под скалою
Шапочкин стон затих
С обрыва ей отозвался
Бабкин истошный крик:
- Я правду сказала, шотландцы,
От Шапки ждала я беды!
Не верю я в тех, кто вовсе
Не может брить бороды!
А мне костёр не страшен,
Пускай со мною умрёт
Моя святая тайна -
Рецепт тех пирожков!!!
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