Красная шапка и волк

Сказка для недетей.
Иду значит я, Серый Волк, по лесу никого не трогаю. Вижу идет малолетняя сикуха. Хипстер, репей мне под хвост. В красной шапке, в лесу. Отсвечивает на километр...
Иду значит я, Серый Волк, по лесу никого не трогаю. Вижу идет малолетняя сикуха. Хипстер, репей мне под хвост. В красной шапке, в лесу. Отсвечивает на километр...
Ну подошел к ней, чисто побакланить. Чую запах приятный и точно, в корзинке этих плюх полно полно. Дай говорю одну, охота как, не могу. А она мне, не дам, это я бабке несу. Мать, говорит, меня послала. Мать с любовником по ходу решила замутить, решила к бабке сплавить под видом посылки.
Короче не дала. Пока разговор был, узнал где бабка ее живет. Ну и бегом туда.
Прискакал как сайгак. Бабка старая, слепая. Дверь не заперта. Короче грех был, каюсь. Съел я ее. Хотя обычно бабок не ем. Что там есть то. Старье одно.
Потом думаю, плюхи то ловчее. Подожду ка я эту шапку тут. Напялил бабкин чепец, очки и завалился в кровать. Жду.
Приходит через час эта малолетняя курьерша, где ее только носило? Заждался уже.
Она вообще не в адеквате, смотрит на меня и за бабку принимает, я аж сам поверил. Но что-то видимо гложет ее. Давай вопросы глупые задавать, то нос большой. Ну большой, да, что сразу дразниться то. То зубы кривые, то руки волосатые.
Короче я не мог дальше терпеть эти оскорбления, ну и решил ее проучить. Завязался кипишь.
И тут, опа-на. В хату вламываются дровосеки. Таких ввалили мне. Наручники надели, в бобик затолкали.
...
-Так, Волков, написал? - Лейтенант взял листок у задержанного и стал читать. Глаза его немного округлились.
-Волков, ебтвоюмать, тебя что, еще не отпустило? Ты зачем Краснову придушить хотел, а бабку ее в ванной запер? Садись переписывай нормально. Как вы меня достали, наркоманы долбанные.
×
Короче не дала. Пока разговор был, узнал где бабка ее живет. Ну и бегом туда.
Прискакал как сайгак. Бабка старая, слепая. Дверь не заперта. Короче грех был, каюсь. Съел я ее. Хотя обычно бабок не ем. Что там есть то. Старье одно.
Потом думаю, плюхи то ловчее. Подожду ка я эту шапку тут. Напялил бабкин чепец, очки и завалился в кровать. Жду.
Приходит через час эта малолетняя курьерша, где ее только носило? Заждался уже.
Она вообще не в адеквате, смотрит на меня и за бабку принимает, я аж сам поверил. Но что-то видимо гложет ее. Давай вопросы глупые задавать, то нос большой. Ну большой, да, что сразу дразниться то. То зубы кривые, то руки волосатые.
Короче я не мог дальше терпеть эти оскорбления, ну и решил ее проучить. Завязался кипишь.
И тут, опа-на. В хату вламываются дровосеки. Таких ввалили мне. Наручники надели, в бобик затолкали.
...
-Так, Волков, написал? - Лейтенант взял листок у задержанного и стал читать. Глаза его немного округлились.
-Волков, ебтвоюмать, тебя что, еще не отпустило? Ты зачем Краснову придушить хотел, а бабку ее в ванной запер? Садись переписывай нормально. Как вы меня достали, наркоманы долбанные.
Авторский пост
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Метки: волк дровосеки красная шапочка
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Качаясь, безо всяких тайн,
Однажды шла по лесу Шапка,
Под нос мурлыкая рамштайн.
Приняв для храбрости немного
(она в напитках знала толк)
Брела себе своей дорогой...
И тут навстречу Серый Волк.
Ты ж, Шапка, можешь потеряться!
Иль я вот, пьяный, подвалю!?
-А что мне, собственно, бояться?
ДОРОГУ ЗНАЮ! СЕКС ЛЮБЛЮ!:
Либо завязалась, либо кипиш.
Ну, как грицца, либо трусы наденьте, либо крестик сымите
"А теперь дети,представьте,насколько лучше бы было Серому Волку,если бы он не заговорил с незнакомой девочкой."
О, Шапка есть Шапка, а Волк есть Волк,
И с мест они не сойдут,
Пока не предстанет корзинка с едой
На Страшный Господен суд!
Но нету Волка и Шапки нет,
Что племя, родина, род!
Если сильный с сильным у края Земли
За пирожки встаёт!!!
... сильный шотландский воин
Шапочку крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.
И только лишь под скалою
Шапочкин стон затих
С обрыва ей отозвался
Бабкин истошный крик:
- Я правду сказала, шотландцы,
От Шапки ждала я беды!
Не верю я в тех, кто вовсе
Не может брить бороды!
А мне костёр не страшен,
Пускай со мною умрёт
Моя святая тайна -
Рецепт тех пирожков!!!