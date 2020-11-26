Красная шапка и волк

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Ну подошел к ней, чисто побакланить. Чую запах приятный и точно, в корзинке этих плюх полно полно. Дай говорю одну, охота как, не могу. А она мне, не дам, это я бабке несу. Мать, говорит, меня послала. Мать с любовником по ходу решила замутить, решила к бабке сплавить под видом посылки.Короче не дала. Пока разговор был, узнал где бабка ее живет. Ну и бегом туда.Прискакал как сайгак. Бабка старая, слепая. Дверь не заперта. Короче грех был, каюсь. Съел я ее. Хотя обычно бабок не ем. Что там есть то. Старье одно.Потом думаю, плюхи то ловчее. Подожду ка я эту шапку тут. Напялил бабкин чепец, очки и завалился в кровать. Жду.Приходит через час эта малолетняя курьерша, где ее только носило? Заждался уже.Она вообще не в адеквате, смотрит на меня и за бабку принимает, я аж сам поверил. Но что-то видимо гложет ее. Давай вопросы глупые задавать, то нос большой. Ну большой, да, что сразу дразниться то. То зубы кривые, то руки волосатые.Короче я не мог дальше терпеть эти оскорбления, ну и решил ее проучить. Завязался кипишь.И тут, опа-на. В хату вламываются дровосеки. Таких ввалили мне. Наручники надели, в бобик затолкали....-Так, Волков, написал? - Лейтенант взял листок у задержанного и стал читать. Глаза его немного округлились.-Волков, ебтвоюмать, тебя что, еще не отпустило? Ты зачем Краснову придушить хотел, а бабку ее в ванной запер? Садись переписывай нормально. Как вы меня достали, наркоманы долбанные.