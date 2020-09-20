Классика фантастики

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Наверное поэтому эра классической SF довольно быстро завершилась.
Я с таким же успехом могу претендовать на лавры провидца, если скажу, что через семьдесят лет бытовые стиральные машины станут полноценными комбайнами, и будут производить полный цикл стирки, химчистки и разглаживания/отпаривания белья, выдавая его хозяевам уже сложенным и дезодорированным?
Лучше бы вы рассказали вообще про появление такого формата книги, которым мы пользуемся сейчас, и считаем его самим собой разумеющимся - кодексом. Для своего времени это был революционный прорыв, заменивший десятки и сотни свитков, давший толчок для последующего печатного дела.