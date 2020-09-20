FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Факты 3334 поста • 851 подписчик подписаться
Главная > Фото > Сообщество Факты 
Классика фантастики

Классика фантастики (1 фото)

Автор:
20 сентября 2020 15:11
Сообщество : Факты
Метки: Станислав Лем   книги   предсказание   фантастика   электронные книги   
920
1
Станислав Лем, «Возвращение со звёзд», 1961 год.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Станислав Лем   книги   предсказание   фантастика   электронные книги   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Директор свежего воздуха 14 часов назад
Трудно себе представить, как могло такое огромное кол-во информации поместиться в один пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Владлен Николаев 4 часа назад
Если бы писатели-фантасты точно, в деталях, предсказывали технические новации, то они были бы не писателями, а изобретателями. Тот же Лем в том же романе описал нечто похожее на кредитную карточку, но... которая отливала что-то в роде пластмассовой монетки с выдавленной цифрой, каковой монеткой персонаж и расплачивался. Казалось бы, подумай Лем ещё чуть-чуть и предсказал бы современную систему онлайн-платежей! Ан нет. Дальше продвинутого бумажника его фантазия заглянуть не смогла. Реальность будущего почти всегда хитрее предсказателей из прошлого.
Наверное поэтому эра классической SF довольно быстро завершилась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
330
Алексей Владлен Николаев 14 минут назад
Фантастика середины 20-го века полна такими анахронизмами. Навскидку могу вспомнить несколько примеров. В одном романе описывается, как в далеком будущем главный герой учится в космической академии на звездолётчика, и во время учебы у него случается неприятность: на контрольную работу проливаются чернила. Ладно автор развитие компьютеров предугадать не смог, но ведь до массового появления авторучек оставалось всего ничего. Или вот еще фантастический рассказ, который мне запомнился в детстве (сейчас попробовал его нагуглить, но не нашел). Там суть такая: главный герой на машине времени отправляется в средневековье чтобы поучаствовать в королевском конкурсе музыкантов. Чтобы победить он берет с собой не лиру или лютню, а ... радиоприёмник с выдвижной антенной. Его план - поймать волну с музыкальной трансляцией и победа в кармане. А опасается он только того, что попадет на какую-нибудь спортивную передачу. Ну а во время конкурса он крутит ручку своего приемника и терпит фейл: эфир пуст, до изобретения радио еще несколько веков. И опять-таки, автору рассказа не нужно было заглядывать слишком далеко и предсказывать появление mp3-плееров. Достаточно было экстраполировать в будущее развитие техники звукозаписи и звуковоспроизведения. Но даже на это фантазии не хватило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Е-Лена 9 часов назад
Каждый подросток проходит такую стадию интеллектуального развития, когда ему кажется, будто цивилизация началась именно тогда, когда он перестал гадить в подгузники - и начал открывать для себя окружающий мир...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Яков Галихин Е-Лена 7 часов назад
Когда я в детстве узнал, что стёкла в окнах были не всегда, я в недоумении спросил а что же было в окнах, так моя бабушка сказала - бычий пузырь, я был в шоке/ступоре.. Как можно смотреть через пузырь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
diesafari 13 часов назад
Все талантливые люди, художники, писатели, особенно фантасты - все они предсказатели. Лишь бы не сбылись их предсказания о всяких катастрофах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
aolti 14 часов назад
Что к чему? Разве нельзя было в 1961 году логически предположить, что с развитием технологий будут созданы и электронные книги с функцией прокручивания страниц одним касанием?
Я с таким же успехом могу претендовать на лавры провидца, если скажу, что через семьдесят лет бытовые стиральные машины станут полноценными комбайнами, и будут производить полный цикл стирки, химчистки и разглаживания/отпаривания белья, выдавая его хозяевам уже сложенным и дезодорированным?
Лучше бы вы рассказали вообще про появление такого формата книги, которым мы пользуемся сейчас, и считаем его самим собой разумеющимся - кодексом. Для своего времени это был революционный прорыв, заменивший десятки и сотни свитков, давший толчок для последующего печатного дела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фриганы: мусорщики или спасители экологии? Фриганы: мусорщики или спасители экологии? 10 самых продаваемых фантастических произведений в 2017 году 10 самых продаваемых фантастических произведений в 2017 году Каким, учитывая предсказания некоторых фильмов, должен был быть 2020 год Каким, учитывая предсказания некоторых фильмов, должен был быть 2020 год Писатели-фантасты, которые предвидели будущее Писатели-фантасты, которые предвидели будущее Лучшие произведения в стиле дизельпанк Лучшие произведения в стиле дизельпанк Дюжина первосортных фантастических произведений Дюжина первосортных фантастических произведений
Anya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1056



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
3
46
16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться
Военный оборудовал жилище в заброшенном военном городке и живет так 24-й год
1
51
Военный оборудовал жилище в заброшенном военном городке и живет так 24-й год
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Любопытное о мебели
1
3
Любопытное о мебели
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
0
99
Сколько людей можно вылечить за 1,5 миллиарда?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Фриганы: мусорщики или спасители экологии?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#прикол#животные#прикольные#фотографии#картинки#смешные#актеры#комментарии#урал
#юмор#фото#СССР#люди#девушки#кино#соцсети#депутат#настроение#фильмы
#факты#история#россия#природа#дикие животные#смешно#на различный вкус#забавно#позитив#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться