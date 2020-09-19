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Расчёт пулемёта "Максим"

Расчёт пулемёта "Максим" (1 фото)

Автор:
19 сентября 2020 18:54
Метки: война   герои   героизм   история   немцы   пулемет Максим   солдаты   сталинград   
2037
1
Немецкие солдаты рядом с погибшим расчётом станкового пулемёта "Максим".Рядом с пулемётом куча настрелянных гильз и пустая лента.Мужики стояли до последнего.
Окрестности Сталинграда,август 1942 года.

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Метки: война   герои   героизм   история   немцы   пулемет Максим   солдаты   сталинград   
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10  комментариев
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2k
Олег 2 часа назад
Благодаря мужеству таких Героев наш народ и победил в той страшной войне.
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11
Кубаноид 13 минут назад
Потому что не #уй!
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22k
MatveiVainrub 36 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Rest Tremor 49 минут назад
Сейчас даже не помнят что является символом ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ... Все орут про Георгиевскую ленту, хотя правильно она называется ГВАРДЕЙСКАЯ и является частью наградной системы РККА. Запомните люди! Единственным настоящим сиволом Великой Победы является красное знамя и алая лента, которую носили на 9 мая все с 1945 года. С двухтысячных начался процесс декоммунизации и начали топтать память. Помните, люди кто победил в ВОВ. Победу одержали советские люди, которые сражались с Красным Знаменем в руках и сердцах!
Сейчас даже не помнят что является символом ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ... Все орут про Георгиевскую ленту, хотя правильно она называется ГВАРДЕЙСКАЯ и является частью наградной системы РККА. Запомните люди! Единственным настоящим сиволом Великой Победы является красное знамя и алая лента, которую носили на 9 мая все с 1945 года. С двухтысячных начался процесс декоммунизации и начали топтать память. Помните, люди кто победил в ВОВ. Победу одержали советские люди, которые сражались с Красным Знаменем в руках и сердцах!
Сейчас даже не помнят что является символом ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ... Все орут про Георгиевскую ленту, хотя правильно она называется ГВАРДЕЙСКАЯ и является частью наградной системы РККА. Запомните люди! Единственным настоящим сиволом Великой Победы является красное знамя и алая лента, которую носили на 9 мая все с 1945 года. С двухтысячных начался процесс декоммунизации и начали топтать память. Помните, люди кто победил в ВОВ. Победу одержали советские люди, которые сражались с Красным Знаменем в руках и сердцах!
Сейчас даже не помнят что является символом ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ... Все орут про Георгиевскую ленту, хотя правильно она называется ГВАРДЕЙСКАЯ и является частью наградной системы РККА. Запомните люди! Единственным настоящим сиволом Великой Победы является красное знамя и алая лента, которую носили на 9 мая все с 1945 года. С двухтысячных начался процесс декоммунизации и начали топтать память. Помните, люди кто победил в ВОВ. Победу одержали советские люди, которые сражались с Красным Знаменем в руках и сердцах!
Сейчас даже не помнят что является символом ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ... Все орут про Георгиевскую ленту, хотя правильно она называется ГВАРДЕЙСКАЯ и является частью наградной системы РККА. Запомните люди! Единственным настоящим сиволом Великой Победы является красное знамя и алая лента, которую носили на 9 мая все с 1945 года. С двухтысячных начался процесс декоммунизации и начали топтать память. Помните, люди кто победил в ВОВ. Победу одержали советские люди, которые сражались с Красным Знаменем в руках и сердцах!
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3k
TirAn 54 минуты назад
"...Враг будет разбит. Победа будет за нами ... "
Всегда
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15k
Олег Час назад
У меня дед на северном фронте пулеметчиком был. В 1942 году ранен, руку едва спасли, вернулся домой инвалидом, потом председателем колхоза работал.
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783
Алеша Час назад
Расчёт пулемёта "Максим"
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11k
Роман 2 часа назад
Расчёт пулемёта "Максим"
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2k
CHYCMYMPUK 3 часа назад
Твари...
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8k
ДядяТоля CHYCMYMPUK 2 часа назад
Кто именно?
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