Волшебный телефон с субтитрами- Алло, Сергей Сергеевич? - прозвучал приятный женский голос.
- Да.
- Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из компании "Мелкофон", предоставляющей Вам услуги сотовой связи. Уделите пару минут?
- Я вас...