– Алло, Сергей Сергеевич? – прозвучал приятный женский голос.

– Да.

– Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из компании "Мелкофон", предоставляющей Вам услуги сотовой связи. Уделите пару минут?

– Я вас слушаю.

– От имени нашей компании хочу выразить искреннюю благодарность за то, что уже более десяти лет пользуетесь услугами "Мелкофона". Вы для нас являетесь очень ценным и важным клиентом. В знак особой признательности, за многолетнюю преданность, мы хотим предложить тариф, идеально подходящий именно для Вас, с учетом всех Ваших персональных потребностей, – мёдом в голосе расплывалась девушка. – Хотите попробовать новый тариф? Переключить прямо сейчас?

Я взглянул на экран телефона, где появились субтитры: «Мы конечно рады, что ты всё еще приносишь нам какой-никакой доход, но из-за постоянного роста инфляции, твой старый тариф, с расценками десятилетней давности, стал для нас невыгодным. Мы хотим перевести тебя на более прибыльный тариф. Немедленно соглашайся!»

Я улыбнулся:

– А где я могу подробно ознакомиться с деталями нового тарифа?



– На нашем официальном сайте, в личном кабинете. Не беспокойтесь, если он Вам не понравится, Вы можете, совершенно бесплатно, перейти на любой другой из широкой линейки самых разнообразных тарифов. Переключить прямо сейчас?

«Абсолютно не важно, что ты выберешь. Главное, что ты уже не сможешь вернуться на свой старый тариф, которого давно не существует, так как он является архивным. Немедленно соглашайся!» – отпечаталось на экране.

Я снова улыбнулся:

– Извините, я сейчас не готов, но обещаю подумать над вашим предложением. Большое спасибо за заботу, всего доброго.



Не успел я положить телефон, как снова раздался звонок:

– Здорова Серёга!

– Привет Егор.

– Как жизнь, что новенького!

– У меня ничего нового, как сам?

– Это хорошо, что ничего нового. Отсутствие новостей, это уже, сама по себе, неплохая новость!

Я засмеялся, а на экране появились субтитры: «Рад, что у тебя всё в порядке, особенно в материальном плане, надеюсь занять денег. Мнусь, не знаю с чего начать».

– Да всё в порядке, единственная неприятность – заказчик задерживает выплаты, – вполне честно признался я. – Сижу без денег.

– Это плохо! – разочарованно выдохнул Егор. – Футбол смотрел, финал лиги чемпионов?

А на экране появился текст: «Жаль, что у тебя нет денег, – аккуратно перевожу разговор на другую тему».

– Нет, не смотрел, некогда мне.

– Совершенно напрасно, шикарная была заруба! Обязательно посмотри в записи. Не пожалеешь! Ладно, не буду тебя отвлекать. Звони, не пропадай! Пока!

«Мне тоже наплевать на футбол, не до него сейчас. Придется звонить Борису, попробую занять у него», – пояснили субтитры.

– Пока Егор!



Закончив разговор, я не стал убирать телефон, так как в голове у меня промелькнула интересная идея! Пока не передумал, я быстро набрал номер:

– Алло, привет Наташа!

– Привет, – с холодным равнодушием ответил женский голос.

Я в надежде посмотрел на экран телефона и облегченно выдохнул, там было написано: «Ну, наконец-то позвонил! Я так рада тебя слышать!»





Автор рассказа Николай Ревлис

03.06.2019 г.



©Revlis 2019