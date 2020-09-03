Современное искусство: у вас ковер потек

Азербайджанский художник Фаиг Ахмед создает волшебные "тающие" и "пиксельные" ковры. Средняя цена такой текстильной скульптуры - 15 тысяч долларов. Ковер, как правило, начинается с традиционного орнамента, который затем будто наталкивается на препятствие или технический "глюк".