Современное искусство: у вас ковер потек

Азербайджанский художник Фаиг Ахмед создает волшебные "тающие" и "пиксельные" ковры. Средняя цена такой текстильной скульптуры - 15 тысяч долларов. Ковер, как правило, начинается с традиционного орнамента, который затем будто наталкивается на препятствие или технический "глюк".
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