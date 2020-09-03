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Современное искусство: у вас ковер потек

Современное искусство: у вас ковер потек (1 фото)

Автор:
03 сентября 2020 09:59
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   дизайн   идея   ковер   короткопост   современное искусство   фантазия   фото   
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Азербайджанский художник Фаиг Ахмед создает волшебные "тающие" и "пиксельные" ковры. Средняя цена такой текстильной скульптуры - 15 тысяч долларов. Ковер, как правило, начинается с традиционного орнамента, который затем будто наталкивается на препятствие или технический "глюк".

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Метки: в мире   дизайн   идея   ковер   короткопост   современное искусство   фантазия   фото   
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4  комментария
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9k
Злой 6 минут назад
А че так много фоток?
А че так много фоток?
А че так много фоток?
А че так много фоток?
А че так много фоток?
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32k
dima423 44 минуты назад
крутяк вообще)) офигенно бы смотрелось в какой нибудь шикарной гостиной в особняке)
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5k
Вася 53 минуты назад
..Дали бы заценил..
..Дали бы заценил..
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7k
Vacony 55 минут назад
пьяным лучше домой не приходить.. тут и трезвому не по себе
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