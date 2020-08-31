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Любопытное о радио

Любопытное о радио (1 фото)

Автор:
31 августа 2020 02:34
Сообщество : Факты
Метки: интересное   любопытное   радио   
324
1
1. Первую радиограмму в марте 1896 года отправил один из самых знаменитых людей России — русский физик Александр Попов. Она содержала всего 2 слова: «Генрих Герц».

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Метки: интересное   любопытное   радио   
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55k
Александр Ломовицкий Час назад
Любопытное о радио
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482
Павел 46 минут назад
взломщики секретных паролей на радиостанциях

Шта?
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482
Павел 49 минут назад
Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода.

Беспроводная связь по проводам.
Это шедеврально!
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10k
Yasen_Perec 49 минут назад
14 мая 1885 года за десять лет до знаменитой демонстрации первого в мире радиоприемника А.С. Поповым Эдисон подал заявку для получения патента на "передачу без проводов сигналов азбуки Морзе". Однако это была низкочастотная индуктивная связь, действующая на малом расстоянии. Кстати, в 1903 Эдисон, стремясь поддержать предприимчивого Маркони в его стремлении проникнуть со своим изобретением на американский рынок, передал ему этот свой патент. Однако этот благородный поступок Эдисона не помог Маркони заявить о себе в США, как об изобретателе радио. После длительной тяжбы в Верховном суде США был признан изобретателем радио Тесла.
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Aleksandr

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