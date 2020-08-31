Любопытное о радио

2. В 2009 году гипотезу о том, что бактерии способны генерировать радиоволны, высказал французский вирусолог Люк Монтанье. Результаты его исследований подтверждают факт того, что это возможно.



3. Первые опыты, которые способствовали изобретению радио, положил американский стоматолог Махлон Лумис. Беспроводная связь осуществлялась с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух два провода. Уже в 1868 году он смог передать сигнал на расстояние больше 20 километров.



4. Эйфелева башня обязана своей «жизнью» именно радио. Ее возвели специально для Всемирной выставки 1889 года, а по прошествии 20 лет был запланирован ее демонтаж. Однако, при открытии радио было решено установить на ней антенны для большей дальности и силы сигнала. Это и спасло нынешний символ Парижа.



5. Радиоспектакль 1938 года по мотивам книги Герберта Уэллса «Война миров» вызвал панику в некоторых городах США. Многие подумали, что слушают реальные новости, где говорилось о том, что на Землю напали марсиане и сожгли Белый дом.



6. В августе 1942 года несколько десятков индейцев из племени навахо были призваны в армию США. На них возлагалась особая ответственность – вести радиопереговоры на своем родном языке. Японская военная разведка регулярно перехватывала радиосообщения, но вот расшифровать их так и не смогла. Во всей стране не оказалось специалистов, знающих язык навахо.



7. В развитие радиосвязи вложил свои силы и знаменитый Никола Тесла. Он, кстати, запатентовал радиопередатчик.





8. 18 апреля 1930 года слушатели ВВС не услышали в эфире никаких новостей, вместо них играла музыка. Как объяснили потом дикторы, ничего достойного внимания радиолюбителей в этот день не случилось.



9. День радио в России ежегодно отмечается 7 мая.



10. Курьезный случай произошел во время поединка футбольных команд в Англии 1940 году. Над стадионом навис непроглядный туман, и комментатор не мог разглядеть даже угол футбольной площадки. При этом ему сообщили о том, что трансляцию слушают немцы, и если они узнают о тумане, то тут же начнут бомбардировку. В итоге он на протяжении матча не подавал виду и комментировал матч, отталкиваясь от реакции фанатов на трибунах.



11. Благодаря радио появилось слово «хакер» – так назывались взломщики секретных паролей на радиостанциях.



12. Радиосводки знаменитого диктора Юрия Левитана, проводимые во время Великой Отечественной Войны, в момент их проведения не записывались. Но так как они представляли огромную историческую ценность, их запись была специально проведена в 1950 году.



13. В США до 2013 года все основные государственные радиостанции не имели права вещать на территории собственной страны. Все дело в постановлении о том, что государственное радио нацелено на пропаганду, а правительство обязано защищать своих граждан от любой пропаганды, даже своей (интересные факты о США).



14. В СССР радио было на пике популярности — при клубах, школах и вузах действовали радиокружки, энтузиасты собирали приемники кустарным способом.



15. Радио не умерло даже с появлением интернета, поскольку появилась возможность слушать его онлайн без всяких приемников.



16. На радиостанции Birdsongradio непрерывно транслируют птичьи песни, 20 лет назад записанные орнитологом Квентином Говардом в его саду в графстве Уилтшир.



17. Первое вещание радио в интернете начал Карл Маламуд в 1993 году. Название у станции было «Internet Talk Radio».



18. На стыке 19 и 20 веков потерпел крушение пароход «Масенс». Во время спасательной операции впервые успешно применили радиосвязь, благодаря чему людей с борта тонущего судна удалось спасти.



19. Первым в мире политическим событием, информация о котором была передана по радио, стала Октябрьская революция 1917 года.



20. В России около 73% радиослушателей предпочитают слушать радио в автомобиле.