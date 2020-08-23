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Победа Поветкина нокаутом

Победа Поветкина нокаутом (1 фото)

Автор:
23 августа 2020 01:31
Сообщество : Спорт
Метки: Поветкин   бокс   чемпион   
652
1
Сегодня в 01.21 мск. Александр Поветкин в пятом раунде отправил Диллиана Уайта в глубокий нокаут.
Наши поздравления чемпиону!!!

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Метки: Поветкин   бокс   чемпион   
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16  комментариев
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3k
Виталий 7 часов назад
Могли бы и видео приложить
Ссылка www.youtube.com
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8k
Prospector 3 часа назад
Смотрел бой. Поветкин сам два нокдауна нехилых словил. Ну.... Русские долго запрягают! То такое.
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12k
vikklu 3 часа назад
И почему нигеры так любят фамилию White?
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8k
Prospector vikklu 3 часа назад
Снежок мля! Ахаха!
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10k
[email protected] vikklu 2 часа назад
У нас тоже полно Черновых, Черненко, Чернышовых да просто Чёрных... Ну у нас так наверно цвет волос и глаз отмечали)))))
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12k
vikklu 3 часа назад
А где?
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5k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Демократично, конечно, обнулить результат, т.к. победителем оказался белый.
Сфуяли черного в один хук уложили? Неправда такое!
Должна быть справедливость. BLM. Т.е., к примеру, он вроде как и улетел от нокаута, но сделал это гордо, не теряя достоинства.
Хусим, что минут 5 встать не мог - не важно!
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5k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Это был сарказм, если кто не понял...
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2k
Сергей Агент Безопасной Национальности 42 минуты назад
Да с юмором у народа последнее аремя того.. туговато стало,так что не расстраивайся)) зелень держи,подкол знатный на самом деле))
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5k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
Поздравления Александру
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7k
Чё 5 часов назад
А что, в солянку не пускают?
Это не пост.
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6k
Андрей А 5 часов назад
Молодец!!!
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136
Petrov 5 часов назад
Красава! Два раза пропустить и сработать коронным
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12k
Александр 5 часов назад
"А-яй-яй-яй-яй-яй, убили негра..."

Всё, BLM-щики, "на старт!"
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