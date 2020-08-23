Победа Поветкина нокаутом

Сегодня в 01.21 мск. Александр Поветкин в пятом раунде отправил Диллиана Уайта в глубокий нокаут.
Наши поздравления чемпиону!!!
Наши поздравления чемпиону!!!
Авторский пост
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Сфуяли черного в один хук уложили? Неправда такое!
Должна быть справедливость. BLM. Т.е., к примеру, он вроде как и улетел от нокаута, но сделал это гордо, не теряя достоинства.
Хусим, что минут 5 встать не мог - не важно!
Это не пост.
Всё, BLM-щики, "на старт!"