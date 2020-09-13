FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Как построить бизнес из своего хобби Как построить бизнес из своего хобби Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми! Вирусолог из Китая: новый коронавирус создан людьми! Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое высокое здание в мире Семейство блогеров объявило пол своего ребенка, расцветив самое... Из тропиков в зиму! В Колорадо выпал снег после рекордной жары Из тропиков в зиму! В Колорадо выпал снег после рекордной жары Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется Как казачий патруль в Екатеринбурге с ЛГБТ борется Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" Печальная судьба натурщицы с картины "Девочка с персиками" 30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы 30 фотографий пожилой пары, которая всегда выделяется из толпы Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом Жеводанский зверь: сказка с несчастливым концом "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского достоинства "У парня маленький": женские откровения о размерах мужского... В Москве на девушку с потолка упал строитель В Москве на девушку с потолка упал строитель Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь Коты, которые легко превращают в свое спальное место любую вещь Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку Ретро фотографии Ретро фотографии СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Гифки Гифки Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео Багги: изготовление своими руками, пошаговое фото, видео Гифки разные Гифки разные
Новое > Солянка 
Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
13 сентября 2020 03:38
2
1

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Василий crazylom 6 часов назад
Там сейчас маленький бунт начинается по этому поводу, те у кого есть деньги и они готовы вкладывать их в производство фильмов уже в открытую говорят - "Мы не дадим денег на фильмы, где внедряются новые правила толерантности, идея заменить центральные фигуры в кадре на геев и цветных, конечно хороша, но такие фильмы обречены на провал, а нам нужна прибыль". На сегодняшний день ни один такой фильм не окупил затраты на его создание, они все провальные, либо не оправдали вложенные в них деньги. Например "Чёрная пантера" (история с героем негром, явно притянутая за уши) Бюджет 200мил$, сборы (общая выручка без вычета расходов на создание и продвижение фильма) - 600мил$. В то же время "Железный человек 3" при таком же бюджете в 200мил$, собрал - 1миллиард 600мил$ (на 1 миллиард больше).
"Мстители", "Мстители эра Альтрона" "Первый мститель - Противостояние" при чуть большем бюджете от 220 до 250мил$ собрали более 2 миллиардов каждый.
Конечно есть например "Невероятный Халк", "Тор", "Первый мститель", которые сбрали меньше чем "Чёрная пантера" но и бюджет у этих фильмов до 120-130мил$.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Александр Василий 6 часов назад
Ни какого бунта не начнётся. Как скажет КАПИТАЛ, так и будет. КАПИТАЛ, если захочет, может всех негров, гомосеков и прочих "особенных", просто послать в жопу (или куда подальше), вместе со всей толерастИей, если ему это будет выгодно. Просто пока люди "борются за свои так называемые права", друг с другом, они не видят главного своего врага и угрозу своему будущему - капиталиста. Капиталисту выгодны тёрки по надуманным поводам - раса, вероисповедание, половая ориентация и пр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
crazylom

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16089



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что за штука: самые странные находки
2
36
Что за штука: самые странные находки
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
0
152
Российский суд вынес первый приговор за создание пабликов АУЕ
﻿
Набирающие популярность
Почему учителям на 1 сентября дарят цветы?
0
6
Почему учителям на 1 сентября дарят цветы?
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут ограничительные меры?
0
22
Самоизоляция версии 2.0: действительно ли в России с 20 сентября введут...
Как построить бизнес из своего хобби
Как построить бизнес из своего хобби
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рыбачка
3
38

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#сделай сам#gif#животные#китай#фотографии#комментарии#девушки#люди
#факты#интересно#прикол#москва#россия#природа#на различный вкус#настроение#космос#новости
#история#своими руками#СССР#прикольные#картинки#смешные#кино#позитив#кошка#общество

На что жалуетесь?

Вернуться