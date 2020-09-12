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Знатоки и любители помогите

Знатоки и любители помогите (1 фото)

Автор:
12 сентября 2020 13:51
18
1
Знатоки и любители помогите !
В морозилке лежала водка месяцев 6 .Закрытая.
Сейчас хотели компрес наколено сделать.Налили в чашку..а там образовалось какое-то странное кольцо ..по составу,как гель.Это что за хрень..кстати ,постояла водка 15 минут ..оно расстворилось
Нога не отвалится? Химия ?

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65k
Весёлый Пессимист she= عليه 21 час назад
6 месяцев без движения…
Да что вы за люди такие?
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4k
RIZ deadening she= عليه 18 часов назад
Из личного опыта. Тоже был удивлен !
Из личного опыта. Тоже был удивлен !
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9k
she= عليه Автор поста RIZ deadening 2 часа назад
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2k
Manul she= عليه 19 часов назад
Там еще какой то глист плавает.. .
Ссылка www.youtube.com
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26k
Химический Али she= عليه 20 часов назад
Это вряд ли глицерин. Во-первых, геля слишком много, во вторых смеси глицерина с водой замерзают при температурах ниже нуля, а в водке ещё спирт. В морозилке у тебя сколько градусов? Какой температуры была жидкость?
Скорее всего, это кристаллы сахара в водно-спиртовом растворе.
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9k
she= عليه Автор поста Химический Али 20 часов назад
Привет !
спасибо ,что откликнулся

Холодильник -зверь
у него там что-то сломалось и даже на второй полке все замерзает в зю-зю
Вот так меня встретили в Калужской области
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26k
Химический Али she= عليه 20 часов назад
Привет-привет

Нормальная водка, главное не переусердствовать.
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9k
she= عليه Автор поста Химический Али 19 часов назад
Не смеши
водка не мой продукт
хотя от боли в колене помогла
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1k
Gusev she= عليه 20 часов назад
Шесть месяцев? Меня б позвали...
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9k
she= عليه Автор поста Gusev 20 часов назад

Ссылка www.youtube.com
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138
ZloiKakPes she= عليه 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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138
ZloiKakPes 9 часов назад
Ссылка youtu.be
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11k
Corvus Corax she= عليه 22 часа назад
Все нормально. Игорек Безнадежнай подтвердит мой авторитет в вопросе. )))
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9k
she= عليه Автор поста Corvus Corax 21 час назад
я и без него в курсе ,что Магистр
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11k
Corvus Corax she= عليه 19 часов назад
Если бы...
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31k
Const she= عليه 22 часа назад
Пей, не бойся.
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9k
she= عليه Автор поста Const 21 час назад
тьфуууу на тебя
у меня рабочий день
бежать надо ..а не получается
вот компресс и жду
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31k
Const she= عليه 21 час назад
Рабочий? Спешишь?
Тогда точно пей. Боль быстрее снимет, быстрее и на работу побежишь.
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9k
she= عليه Автор поста Const 21 час назад

и быстрее уволят
спасибо
учту
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31k
Const she= عليه 21 час назад
За что уволят? Ты колдоговор читала? Там есть пункт, уволить за принятие болеутоляющего?
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9k
she= عليه Автор поста Const 21 час назад
Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ
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3k
AMD she= عليه 22 часа назад
глицерин
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46
Pavel AMD 21 час назад
Он самый, для мягкости и "красивой" густоты добавляют.
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1k
gvv she= عليه 22 часа назад
Вызывайте Химического Али.
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9k
she= عليه Автор поста gvv 21 час назад
вызвала
ждуууу
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21k
sjm58 gvv 20 часов назад
@Химический Али
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26k
Химический Али sjm58 20 часов назад
Вот если б не ты, я б и не заметил
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53k
Igor she= عليه 22 часа назад
Куча вопросов..
Как поймешь, где любители, а где знатоки? Почему водка лежала 6 месяцев?..что с коленом? Почему налили в чашку, а не в рюмку?
Ну а итог один-хрень ))
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41k
Daniel Rumiantsev she= عليه 21 час назад
я большой гуманист. птичку аккуратно добить, чтобы не мучилась. водку выпить за упокой мятежной души. аминь.
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41k
Daniel Rumiantsev 21 час назад
да, на коленку дыхнуть и растереть
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9k
she= عليه Автор поста Daniel Rumiantsev 21 час назад
Ой !
ДуЯк! Птичка если что 800 000 стоит

Поднимется рука добить?
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41k
Daniel Rumiantsev she= عليه 21 час назад
значит, надо незаметно))))))
где такую птичку взять? я ее буду выпаивать хоть водкой, хоть новичком, потом продам, куплю жигули
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9k
she= عليه Автор поста Daniel Rumiantsev 21 час назад
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6k
Тёплый Ламповый she= عليه 22 часа назад
Что за водка? чтобы не купить такую ))
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85
Виталий she= عليه 22 часа назад
Состав: спирт этиловый ректификованный сорта «Альфа» (до апреля 2013 г. спирт «Люкс»), вода питьевая исправленная, настой пшеницы, сахар, сода пищевая, кислота лимонная кислота.
всё что не спирт замёрзло потом оттаяло
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9k
she= عليه Автор поста Виталий 22 часа назад
спасибо
отдельное от колена
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41k
Daniel Rumiantsev she= عليه 21 час назад
умеренной паршивости водка. сразу не помрешь, много лет придется мучиться
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7k
Walter she= عليه 18 часов назад
а никто не сказал, что выкинь это дерьмо, ни в коем случае не пей...
я бы тебе самагончика выделил, первака для колени и сливовича для внутреннего ползования....
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9k
she= عليه Автор поста Walter 2 часа назад
Рассмешил )))
Спасибо
Уже все хорошо.Прыгаю
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she= عليه

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