Знатоки и любители помогите !
В морозилке лежала водка месяцев 6 .Закрытая.
Сейчас хотели компрес наколено сделать.Налили в чашку..а там образовалось какое-то странное кольцо ..по составу,как гель.Это что за хрень..кстати ,постояла водка 15 минут ..оно расстворилось
Нога не отвалится? Химия ?
В морозилке лежала водка месяцев 6 .Закрытая.
Сейчас хотели компрес наколено сделать.Налили в чашку..а там образовалось какое-то странное кольцо ..по составу,как гель.Это что за хрень..кстати ,постояла водка 15 минут ..оно расстворилось
Нога не отвалится? Химия ?
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Да что вы за люди такие?
Скорее всего, это кристаллы сахара в водно-спиртовом растворе.
спасибо ,что откликнулся
Холодильник -зверь
у него там что-то сломалось и даже на второй полке все замерзает в зю-зю
Вот так меня встретили в Калужской области
Нормальная водка, главное не переусердствовать.
водка не мой продукт
хотя от боли в колене помогла
у меня рабочий день
бежать надо ..а не получается
вот компресс и жду
Тогда точно пей. Боль быстрее снимет, быстрее и на работу побежишь.
и быстрее уволят
спасибо
учту
ждуууу
Как поймешь, где любители, а где знатоки? Почему водка лежала 6 месяцев?..что с коленом? Почему налили в чашку, а не в рюмку?
Ну а итог один-хрень ))
ДуЯк! Птичка если что 800 000 стоит
Поднимется рука добить?
где такую птичку взять? я ее буду выпаивать хоть водкой, хоть новичком, потом продам, куплю жигули
всё что не спирт замёрзло потом оттаяло
отдельное от колена
я бы тебе самагончика выделил, первака для колени и сливовича для внутреннего ползования....
Спасибо
Уже все хорошо.Прыгаю