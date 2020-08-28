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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
28 августа 2020 17:33
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12  комментариев
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42k
batyakr Ханурик // Дом на горе // 4 часа назад
Если народ нужду на него справит...
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71k
Иван Иванов Ханурик // Дом на горе // 3 часа назад
Солянка от 28.08.2020
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5k
Урусшайтан Иван Иванов 2 часа назад
Солянка от 28.08.2020
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499
Вероника Кремнева Ханурик // Дом на горе // 3 часа назад
Не.Он просто будет изощрённей мстить.,потому как власть разъедает всё ,что было от человека,а он при власти болу-бог.
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133k
Молоко Ханурик // Дом на горе // 3 часа назад
Солянка от 28.08.2020
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20
denpunk13 Ханурик // Дом на горе // 4 часа назад
Хороший ЕдРосс-мертвый ЕдРосс.
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499
Вероника Кремнева he_he 3 часа назад
У них в КанадЕ только так.
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122k
Игорь Надёжный he_he 3 часа назад
А что , депутаты от других партий что-то решают?
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15k
he_he Игорь Надёжный 3 часа назад
А где тут в исходном посте про что-то решать?
Я вижу только про ПОНИМАТЬ. А понять сможет депутат от любой фракции или партии., когда избит.
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122k
Игорь Надёжный he_he 3 часа назад
Как бы объяснить.. в Германии есть президент. Ток кто ж его знает, если он ничего не решает...
И разница между едросом, комунистом (мерзавцы из кпрф испоганили само слово ), лдпр и справедливоросом какая?
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15k
he_he Игорь Надёжный 2 часа назад
Для меня все депутаты едины, т.к. из избирал всё равно не народ. Каждого из них.
И в любом случае есть лобби, за которые "топят" все поголовно.
Так что не вижу разницы, кто из депутатов откуда.
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Ханурик // Дом на горе //
п.Диксон
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