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Солянка
Sayfer
Солянка
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Sayfer
28 августа 2020 12:17
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Subic
Sayfer
7 часов назад
И кучу "лайков". Вот я далек от позиции "яжмам", но в тексте описан лютый ****ц! Если торговая организация не ограничивает ( а такое бывает) посещение своих общедоступных площадей покупателям с детьми (о чем должна быть исчерпывающая информация на входе), то она ОБЯЗАНА обеспечить выкладку товаров и установку торгового оборудования, безопасно для посетителей с детьми. Ну я не о том случае, что малыш пришел в магазин не только с мамой, но и с молотком, и умелым ударом расколотил зеркало. Согласитесь это крайне маловероятно. Скорее всего бежал (что абсолютно естественно для его возраста), случайно зацепил и зеркало упало. Зеркало в общественном месте НЕ должно падать от того, что его зацепил посетитель! Да администрация должна Богу молиться, что ни один из осколков не попал в малыша, что нет вреда здоровью, что он просто не испугался (а было чего). И не о возмещении цены товара (или оборудования) должна идти речь, а минимум об извинениях, максимум о возмещении (игрушку дать малышу). Я НЕ!!! о том, что мама должна закатить скандал вызвать участкового для закрепления в протоколе и последующей жалобе в торговую инспекцию или прямо в суд. Мама адекватно должна сделать замечание администрации и ЕСЛИ та не воспримет и будет требовать цену товара или оборудования, вот тогда и вызывать полицию. Мало того, я скажу, что во всяком случае в крупных городах, администрация торговой точки именно так бы себя и повела. Извинились, что не закрепили товар, поставили на проходе. Что собрали оборудование не по инструкции. Вот это цивилизованный подход, а не то, что описано в топе.
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Const
Sayfer
4 часа назад
Так. А чо там папа выдал?
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