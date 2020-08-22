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Новое > Солянка 
рыбаки на Лене

рыбаки на Лене (1 фото)

Автор:
22 августа 2020 21:03
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рыбаки на Лене

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103k
Шлема Сыторianof Автор поста 2 часа назад
рыбаки на Лене
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520
nik Шлема Сыторianof 2 часа назад
эхххххх
малым жил в якутске
район "белое озеро"
только положительные эмоции (ну я же мелкий был)
и безработица.... 92-93 год
прям трэш как в кино показывают
весь сентябрь - школьники собирают картошку
морозы
разлив лены
вечная мерзлота
доллар скачет каждый день
самолеты падают....
бегали к другу со школы через взлетную полосу аэропорта. аэропорт в центре города - потому что сначала появился аэропорт а потом вокруг него город
короче весело было )))))
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14k
Отец Семейства Шлема Сыторianof 2 часа назад
А где Лена?
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25k
bgv Отец Семейства 2 часа назад
под рыбаками посмотри
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Шлема Сыторianof
я- русский "ватник-колорад"!
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