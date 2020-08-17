Вы любите кофе? Вся Скандинавия славится тягой к этому напитку. И Европа не отстает от тенденции брать себе чашечку хотя бы один раз в день (наверное, только итальяшки тарятся винишком, а испанцы сангрией в обед).

Страны северной Европы, в особенности скандинавские, демонстрируют просто нереальное количество потребления бодрящего напитка. Судя по статистике, самая "пьющая" страна – Финляндия (12 кг в год на человека). После уже идет Норвегия (9,6 кг на человека), а замыкает тройку лидеров Дания (8,9 кг в год). Швеция находится лишь на пятом месте, уступая Дании и Голландии.

Статистика вещь инетерсная и её можно подогнать под любые запросы, но я сам заметил, что они просто маньяки и не щадят своего сердца. Куда бы я ни пошел, в каждом офисе, на каждой "подворотне" есть кофе. При входе в гости всегда предлагают кофе, про русский чай даже никто не говорит – а зачем он нужен вообще?

Для нашей молодежи ближе энергетики и стимуляторы вроде экстази, но это совсем другая неизвестная мне история.