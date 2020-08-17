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Вы любите кофе

Вы любите кофе (1 фото)

Автор:
17 августа 2020 21:59
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Вы любите кофе? Вся Скандинавия славится тягой к этому напитку. И Европа не отстает от тенденции брать себе чашечку хотя бы один раз в день (наверное, только итальяшки тарятся винишком, а испанцы сангрией в обед).
Страны северной Европы, в особенности скандинавские, демонстрируют просто нереальное количество потребления бодрящего напитка. Судя по статистике, самая "пьющая" страна – Финляндия (12 кг в год на человека). После уже идет Норвегия (9,6 кг на человека), а замыкает тройку лидеров Дания (8,9 кг в год). Швеция находится лишь на пятом месте, уступая Дании и Голландии.
Статистика вещь инетерсная и её можно подогнать под любые запросы, но я сам заметил, что они просто маньяки и не щадят своего сердца. Куда бы я ни пошел, в каждом офисе, на каждой "подворотне" есть кофе. При входе в гости всегда предлагают кофе, про русский чай даже никто не говорит – а зачем он нужен вообще?
Для нашей молодежи ближе энергетики и стимуляторы вроде экстази, но это совсем другая неизвестная мне история.

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13  комментариев
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123k
Игорь Надёжный Ухтышк 2 часа назад
Я не хочу обидеть финнов (у Норвегии я не был), но кофе у них- такое себе . И это вежливо. В том же Выборге капуч не сравним с иматровским или лапеенрантовским
Я не хочу обидеть финнов (у Норвегии я не был), но кофе у них- такое себе . И это вежливо. В том же Выборге капуч не сравним с иматровским или лапеенрантовским
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6k
Stormlord Ухтышк 24 минуты назад
Килограмм зёрен, порошка, готового продукта?
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2k
solodkiyan Ухтышк 2 часа назад
Даже на халяву, с молоком, больше одной чашки в сутки не заходит
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13k
he_he Ухтышк 2 часа назад
Ну так чем холоднее погода, тем чаще согреваются кофе. Логично ведь.
Расширение сосудов даёт ощущение тепла. Что особенно ценно в холода.
Всё логично.
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71k
Nobby Ухтышк 2 часа назад
Итальянцы очень любят кофе (разумеется, не растворимый).
Просто они его не хлещут из большой тары.
Per prima cosa Dio creo il caffe, altrimenti non ce lavrebbe fatta a fare tutto il resto"- "Прежде всего господь создал кофе, иначе у него не было бы сил сделать все остальное".
Итальянцы очень любят кофе (разумеется, не растворимый). Просто они его не хлещут из большой тары. Per prima cosa Dio creo il caffe, altrimenti non ce lavrebbe fatta a fare tutto il resto"- "Прежде всего господь создал кофе, иначе у него не было бы сил сделать все остальное".
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61k
MaxKosh Nobby Час назад
Идиотская статистика.Всё равно,что посчитать количество слонов на душу населения в Танзании и в Канаде.
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Ухтышк

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