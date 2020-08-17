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Солянка

Солянка (1 фото)

Автор:
17 августа 2020 13:30
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2  комментария
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10k
Alex Ato No Limits 10 часов назад
казалось бы да, но еще более безумнее чем их взгляды на жизнь это их способность игнорировать их же логику, когда её пытаются применить к ним их оппоненты
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consul1970 No Limits 9 часов назад
- Так кем ты себя сегодня идентифицируешь?
- Не угадал, давай ещё одну попытку

- Так кем ты себя сегодня идентифицируешь? - Не угадал, давай ещё одну попытку
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No Limits

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