FISHKINET
Новое
Новое
Авиакомпания "Победа" заказывает силиконовые тренажеры для своих стюардесс
Автор:
Belka_16
Фотоподборка
Автор:
Димон
История "налога на бездетность"
Автор:
Димон
Российская пенсионерка - абсолютная чемпионка мира по метанию ножей
Автор:
Димон
Куда тратят деньги бойцы UFC?
Автор:
Вольф
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Жареная свиная грудинка с капустой, тушёной в сметане
Сообщество:
Кулинарные рецепты
15 человек, которые не ждали, а жизнь подложила им свинью
Сообщество:
Треники&Вареники
Факты о собаках
Сообщество:
Животные
Факты о лошадях
Сообщество:
Животные
Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен
Сообщество:
Политика
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
"На колени встал": стрельба и задержание в московском дворе
Автор:
3dmonkey
В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел
Автор:
Alonso
Агрессивные пьяные дамочки и сногсшибательный парень
Автор:
3dmonkey
Отличный кухонный топорик
Автор:
3dmonkey
Парень с молотком против толпы
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Американский курьер и медведь испугались друг друга
Автор:
Forestdude
Африканский телеведущий пытается читать новости на английском языке
Автор:
Alonso
Девушка совмещает процесс приготовления пищи с танцем
Автор:
Mr.Adamson
Кот, который терпеть не может ветеринарные клиники
Автор:
3dmonkey
Наблюдавшего за приземлением вертолета парня ждал неприятный сюрприз
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки
Автор:
mindflixx
Можно я тут с вами полетаю? Стервятник составил компанию парапланеристам
Автор:
Alonso
Медведь решил поохотиться на дрон
Автор:
Alonso
Отважная рысь победила гремучую змею
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
Прогулка на глубине 500 метров под землёй.
Автор:
Dmitriy
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Оригинальный способ почистить ананас
Автор:
Alex Chebrikov
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
Автор:
Picard
Миниатюрный меч из ржавого гвоздя
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Певица Ёлка подпела уличному музыканту в Москве
Автор:
Alonso
Запоминающаяся жарка мяса на природе
Автор:
Picard
Вооруженное нападение на африканского дальнобойщика
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Пранкер и отрезвляющая пощечина
Автор:
Mr.Adamson
Как развязать узел целлофанового пакета
Автор:
Иван Кемеров
Пассажир троллейбуса заступился за кондуктора и усмирил дебошира
Автор:
3dmonkey
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Салют-7. История подвига
Автор:
Георгий
Угадай назначения прибора из СССР
Автор:
Димон
Советский Союз на фотографиях из одного небольшого западного архива
Автор:
Сергей
Американская Национальная Выставка, Москва, 25 июля 1959
Автор:
Сергей
20 век в цвете. 1970 год: наша страна полвека назад
Автор:
Сергей
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
В Голландии предлагают разрешить детскую эвтаназию
Автор:
Болонка королевы
Банк России выпустит монеты, посвященные труду медиков
Автор:
Result
"Это просто ужас!": в Южной Корее догорает 33-этажный небоскреб
Автор:
Belka_16
Три взрыва в минуту и режим ЧС: последние новости о пожаре на складе боеприпасов
Автор:
TapokSudby
Протесты в Киргизии: захват Белого дома и освобождение заключённых
Автор:
HomMiss
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Эпичное дтп на ралли в Ижевске
Автор:
Weddaan
Подборка автомобильных приколов
Автор:
Johnny
Британский инженер переделал бамперную машинку в транспортное средство, которому не страшны никакие
Автор:
Сергей
Слово об автомобилях
Автор:
KapitanSH
Под Москвой кавказец дерзко подрезал мужика с супругой и ребенком
Автор:
Николай Совенко
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов
Автор:
Лан не урчи
Эффектная наклейка на автомобиль
Автор:
mindflixx
Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
Автор:
Forestdude
Эффектная авария во время полицейской погони
Автор:
Forestdude
Кокетливый неадекват скакал по автомобилям на улицах Саратова
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Карма существует: машина чиновника провалилась под землю
Автор:
Dionysus
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В Балашихе автомобилистка сбила пенсионерку на велосипеде и, наврав полицейским, уехала
Автор:
Johnny
Авария дня. В Казани трамвай протаранил автомобили
Автор:
Johnny
Неординарная ситуация на трассе: кусок покрышки повредил автомобили
Автор:
Johnny
«Танцы» двух автомобилей на питерской кольцевой
Автор:
Johnny
Автомобилист едва не сбил девушку на пешеходном переходе в Саратове
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Набережных Челнах
Автор:
Johnny
Авария дня. В Башкирии в серьезном ДТП пострадали три человека
Автор:
Johnny
Авария дня. Самосвал снес надземный переход в Ленинградской области
Автор:
Johnny
Авария дня. В Рыбинске серьезно пострадал мотоциклист
Автор:
Johnny
Авария дня. Разворот УАЗа в Новокузнецке
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Верх вульгарности тюнинга 80-х: салон с отделкой кожей питона и 24-каратным золотом
Автор:
Лан не урчи
Mercedes-Benz 190E от Brabus, который можно было взять в прокате
Автор:
RedBull
Заднеприводный Volkswagen Golf с начинкой от BMW
Автор:
RedBull
Безумные автомобили, созданные шведским дизайнером в 70-80-е годы
Автор:
Олег
Заниженная Lamborghini Miura и утонувший в озере Ferrari Enzo: девять очень крутых суперкаров, на которые покусились тюнеры
Автор:
RedBull
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Борис. Борис Вальехо. Он же Борис Валеджио. Он же Boris Vallejo
Автор:
Курык Марий™
Еще немного цен из 2006 года
Автор:
Belka_16
Моё первое анимированное музыкальное видео
Автор:
Dmitrii Ustinov
Пранк по советски
Автор:
Курык Марий™
Почему трое в лодке поплыли против течения
Автор:
Kinoakula
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Солянка для майдана
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн и отключить рекламу
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
ещё пост
Маленький воришка
О кабельном перфекционизме в серверной
Жизненные ситуации, с которыми каждый сталкивался на работе
Женщина-сенатор считает, что выходной 31 декабря россиянам не нужен
В Красноярске ищут чиновников, виновных в растрате 15 млн рублей...
Прикольные и смешные картинки
25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design
Почему Сталин не наградил участников Нюрнбергского трибунала и...
В США решили возобновить смертную казнь для женщин на федеральном...
Угадай назначения прибора из СССР
Удивительная судьба внука Вани из фильма «Офицеры», который в 57...
Единственный случай лишения звания Героя России
"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани
В Эфиопии нашли большой склад с карабинами M1
Крупнейший ветропарк Ганьсу, заменяющий собой десяток АЭС
Намешалось
Участницы конкурса «Мисс Мексика» показали национальные костюмы
В Disney посчитали свои старые мультфильмы расистскими
20 фото представителей разных народов Российской Империи
Вот могут же!
Новое
>
Гифки
kitoff
Маленький воришка
(1 гиф)
Автор:
kitoff
15 октября 2020 11:51
Метки:
гифки
орангутан
201
1
Посмотреть
Авторский пост
Метки:
гифки
орангутан
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
4
0
4
Понравилось
4
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
0
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Белка утепляет свой дом к зиме
Honda CR-V Open Air в кузове кабриолет от компании Valmet
Монашки зажгли, станцевав со скакалкой
Loading...
ТОП 20 мест в Сочи — что посмотреть самостоятельно
Автомобили Cadillac и трейлеры Airstream на старых фотографиях из США
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному прохожему (1...
Неожиданные факты о популярных фильмах 90-х
Итальянский подросток может стать первым святым из поколения миллениалов
12 шедевров рекламы, на которые невозможно не обратить внимание
Как отец из Волгограда стал в одиночку воспитывать ребенка с синдромом Дауна
О кабельном перфекционизме в серверной
Послушник монастыря украл 800 тысяч рублей пожертвований и прогулял их в Москве
10 богатейших людей в 2020 году
Неожиданные факты из жизни небесных ласточек (11 фото)
17 непрофессиональных актеров, которые потрясли всех своей блестящей игрой
Курьезные фото из дикой природы, которые были сделаны в "удачный" момент
Политика, а не медицина: так охарактеризовал суть коронавирусных ограничений доктор...
Цитаты Отто фон Бисмарка, которые он не говорил
Обзор и характеристики самых дорогих смартфонов компании Apple (17 фото)
Россиян предупредили об окончании «затянувшегося лета»
Отец наказал дочь отжиманиями и теперь его проверяет полиция
Детейлинг в СССР: чем советские автолюбители полировали свои машины?
Кошка защитила мальчика от напавшей на него собаки
50 интересных фактов о Венере
50 интересных фактов из жизни Ломоносова
О первой ветряной электростанции Юго-Восточной Азии
Отважная рысь победила гремучую змею
Премьер-министр обнародовала нескромную фотку, и финки ее поддержали
Хитрец решил жениться второй раз на молоденькой, но жена его вычислила и пришла в церковь
Председатель Си призвал китайских военных собираться в поход
"Живи быстро, умри молодым" - негласный слоган Пенсионного Фонда
Крипота из Трансильвании: в стене бабушкиного дома обнаружили ценную мумию
Интересные факты о книгах
На фудкорте московского ТЦ потолок рухнул на головы посетителей: видео
✖
kitoff
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
1530460
Другие посты автора
Популярное
316
316
5
267
18 банальных и клишированных моментов в фильмах
233
233
4
80
Комик Илья Соболев снял очередную пародию на Владимира Соловьева
Набирающие популярность
-1
-1
2
5
Вкуснейшие сухарики с сыром и чесноком
1
1
1
32
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
"Извините, а не подскажете?": что будет, если обратиться за помощью к случайному...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
ФотоМир
621
212
Юмор
2425
192
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1612
161
Криминал
207
150
Фабрика идей
481
124
Животные
1125
101
Жизнь в США
192
77
Юмор
2423
2235
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1611
1944
Животные
1123
1397
Аварии
438
923
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
607
872
Автомир
654
854
ФотоМир
620
742
Юмор
2423
11705
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1611
9279
Животные
1123
7012
ФотоМир
620
5169
Автомир
654
4990
Жить в России
653
4391
Аварии
438
4219
Юмор
2422
299
Животные
1123
240
Жить в России
650
24
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
607
54
Новости со всего Мира
1098
9
Треники&Вареники
1005
113
Кино
996
284
За день
За день
За месяц
Весь топ
Димон
2.6M
Сергей
995k
Нанук Паналык
35k
Weddaan
14k
NAZARETH
238k
nadZORRO
48k
Юганск
368k
Димон
2.6M
Сергей
994k
NAZARETH
237k
АРОН
326k
Иван Кемеров
1.5M
Николай Николаенко
87k
nadZORRO
47k
Димон
2.6M
Иван Кемеров
1.5M
Сергей
994k
Космический пионер
713k
XoCTeJI
576k
Winner56
487k
Alexey Berestenko
439k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
114
114
1
17
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#юмор
#интересно
#россия
#кино
#СССР
#автомобили
#очумелые ручки
#коронавирус
#домашние животные
#факты
#животные
#интересное
#своими руками
#сделай сам
#gif
#в мире
#позитив
#короткопост
#дтп
#история
#прикол
#природа
#девушки
#еда
#авария
#картинки
#собака
#девушка
#забавно
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат на картинке
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok