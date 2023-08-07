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Забавные демотиваторы

Забавные демотиваторы

Автор:
07 августа 2023 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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Метки: Демотиваторы   Прикол   Юмор   забавно   картинка   картинка с текстом   фото   
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46  комментариев
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22k
babuby 2 часа назад
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Церквей обычно в деревнях не ставили. Если стоит церковь, то это уже село а не деревня.
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59k
Александр 2 минуты назад
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6k
Max 2 минуты назад
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"... таки у нас с ними договоренность: они не торгуют семечками, а я не даю в долг."
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16k
Vital Idol 3 минуты назад
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афтар лох! церковь в селе, в деревне её когда не было..
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1k
zu4ara 4 минуты назад
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978
Дмитрий Грачёв 4 минуты назад
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Не шторм, а цунами!
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17k
Alex 6 минут назад
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Да это мелочь. Почти бытовуха :) У нас масса водоемов через которые перекинуты ЛЭП. Вот когда у них провода рвутся и падают в воду - вот там "рыбалка". Как пример - озеро Вуокса у Приозерска. Там недалеко от лодочных стоянок через озеро идет серьезная ЛЭП, опоры по берегам, а в центре, над водой, провода сильно провисают. Мы там на парусном катамаране проходили, благо местные предупредили сразу, что по центру мачтой точно провода зацепим а у самого берега (подняв шверты) попробовать пролезть можно. Мы и полезли. Пролезли - но было крайне стремно. Местные с удовольствием рассказывали, как и когда тут падали провода или их чем либо цепляли. Истории захватывающие (хоть и попахивают рыбацкими байками). Но "столб в озере" на том фоне как то теряется.
А в целом электрики самые веселые работяги жилхоза. Сантехники вечно хмурые, строители матерные, слаботочники надутые от важности - и только электрики любят пошутить над всеми, подавая не вовремя электричество. Их за это систематически пи ... эээ... наказывают, но они продолжают радовать :)
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4k
dangora 11 минут назад
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.. с толкача!!
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256
Лис 11 минут назад
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а как заводится? с толкача или шнуровым стартером?
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28k
Павел 13 минут назад
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51k
Мойша 17 минут назад
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Ответ Азии на претензии Европы.
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51k
Мойша 18 минут назад
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Таки на шо ви намекаете?
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127k
Аааа 45 минут назад
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ой, вей!
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4k
просто Дмитрий 46 минут назад
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тонко....
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29k
Alex 55 минут назад
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Походу макарона вешалка старая
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955
adssaf afasffdsga 56 минут назад
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Вулкан-то рутина?
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3k
Едондер пуп Час назад
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Подключи тсахейлу сначала, глупая!))
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6k
Vladimir Час назад
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Уборщица в ЗАГСе тетя Рая, поняла простую истину: Разбирают всех, надо только подождать.
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3k
Едондер пуп Час назад
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Да пусть приходят: много ли в Москве Сар Коннор?))
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27k
Лис Час назад
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Кот дурному не научит. Вот мы с котом голодными спать никак не можем. Перед сном обязательно поедим. Спится замечательно.
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3k
PbIBOK 2 часа назад
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Наливается соком капуста
аж застёжки трещат на груди...
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